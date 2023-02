Như Thanh Niên thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can và tạm giữ hình sự 10 nghi phạm (đều là người của Công ty luật TNHH Pháp Việt, trụ sở ở đường Lê Văn Huân, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Hà Thị Hiệp, nhân viên (người trực tiếp thực hiện hành vi "khủng bố" đòi nợ tại Trường tiểu học K., P.1, TX.Cai Lậy, Tiền Giang); Nguyễn Thanh Hải, nhóm trưởng của Hiệp; Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng, cùng là phó giám đốc; Nguyễn Đình Thành, trưởng phòng kiêm nhóm trưởng.



Theo Công an tỉnh Tiền Giang, hành vi của Ban Giám đốc và nhân viên Công ty luật TNHH Pháp Việt đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản; và có dấu hiệu của tội khủng bố, được quy định tại điều 299 bộ luật Hình sự. Làm việc với Công an tỉnh Tiền Giang, bước đầu nhóm bị can và nghi phạm khai nhận Công ty luật TNHH Pháp Việt "núp bóng" công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý, do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.

Công an khám xét bên trong trụ sở Công ty luật TNHH Pháp Việt

Thanh Tuyền

Gây bất ổn xã hội

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho biết rất bức xúc trước nạn đòi nợ thuê kiểu giang hồ, "khủng bố" những người không liên quan, gây ra nhiều hệ lụy xã hội. "Khủng bố những người không liên quan để đòi nợ là hành vi vi phạm pháp luật quá rõ ràng. Những dạng công ty đòi nợ thuê kiểu giang hồ thế này tôi nghĩ còn trong xã hội, rất mong pháp luật trừng trị nghiêm những đối tượng vi phạm, đồng thời lập nhiều chuyên án bằng mọi cách không để tình trạng này tồn tại trong xã hội chúng ta. Cơ quan chức năng cần xử lý triệt để", BĐ Trung Nghĩa bức xúc.

Xử lý nghiêm khắc bọn này, chúng quá lộng hành, coi thường pháp luật. Anh Phuong Những đối tượng này là nỗi kinh hoàng của nhiều người dân lương thiện, nếu không diệt trừ tận gốc thì xã hội sẽ bất ổn. Trúc Nhân Yêu cầu có chế tài mạnh với ngân hàng và các hoạt động thu nợ trái phép. Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý. Hoàng IT

Cùng quan điểm, BĐ Quốc Bảo ý kiến: "Gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác đang là nạn nhân của nạn đòi nợ thuê kiểu này. Chúng "khủng bố" với đủ hình thức, bất kể ngày đêm. Hành vi của những người này gây ra rất nhiều bất ổn cho xã hội, vậy mà vẫn tồn tại đến giờ. Rất mong cơ quan chức năng nói chung, lực lượng công an nói riêng cùng vào cuộc quyết liệt để xóa tận gốc".

Còn BĐ Anh Tuan viết: "Bản chất vay nặng lãi là phạm pháp. Yêu cầu tịch thu mọi tang vật, phương tiện, công cụ, địa điểm phạm pháp... và truy tố hình sự các cá nhân phạm pháp này để xã hội được yên bình".

"Sống trong một xã hội có pháp luật mà những người này quá xem thường pháp luật thì phải kiên quyết trừng trị thật nghiêm chứ không để ngang nhiên lộng hành như vậy. Những đối tượng thế này tồn tại trong xã hội càng lâu thì người dân càng sống trong sợ hãi. Mong lắm một chiến dịch tổng thể của lực lượng chức năng giúp xử lý triệt để", BĐ Lê Trương mong mỏi.

Ngân hàng, công ty tài chính không thể vô can

Không chỉ đề nghị nghiêm trị những đối tượng có hành vi vi phạm, nhiều ý kiến cũng cho rằng cơ quan chức năng cần truy xét trách nhiệm của những ngân hàng, công ty tài chính liên quan. "Ngân hàng, công ty tài chính mà "hợp tác" với tội phạm như thế này thì không thể nào chấp nhận được. Vụ này ngoài xử lý các đối tượng vi phạm thì cũng phải truy trách nhiệm của ngân hàng, công ty tài chính liên quan. Họ không thể vô can", BĐ Phạm Ngọc thẳng thắn.

Tương tự, BĐ Ngọc Huệ ý kiến: "Trách nhiệm của những ngân hàng, công ty tài chính liên quan ở đâu trong vụ việc lần này? Rõ ràng không thể nói họ vô can. Theo tôi ngoài nghiêm trị những đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật thì mong cơ quan chức năng cũng điều tra xử lý luôn những ngân hàng, công ty tài chính cấu kết với bọn xấu. Chính họ đã "góp phần" để vấn đề này tồn tại và phát triển bất chấp vi phạm pháp luật".

"Nên xem xét trách nhiệm của các ngân hàng, tổ chức tài chính khi thuê công ty này đi đòi nợ mà không xử lý theo các cam kết với người đi vay trước khi cho vay", BĐ Xuan Vinh đề nghị.