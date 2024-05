Phạm Lê Xuân Lộc - của hiếm xe đạp Việt Nam

Chàng trai quê H.Đức Trọng (Lâm Đồng) Phạm Lê Xuân Lộc bén duyên với môn xe đạp khá muộn khi 15 tuổi. Niềm đam mê lớn nhất của Lộc khi còn bé là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Lộc vào Bình Dương thi tuyển năng khiếu bóng đá và bị loại. Được chị gái là cựu cua rơ định hướng, giới thiệu chuyển sang chơi xe đạp, Lộc đến với đội Quân đội và lập tức gặt hái thành công.

Phạm Lê Xuân Lộc (trái) với cú ăn bốn ở giải xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Chỉ một năm trui rèn ở môi trường tập luyện quy củ, được các HLV và đàn anh nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm, Lộc đã tung hoành ở các giải trẻ toàn quốc. Giới chuyên môn bất ngờ khi Lộc đoạt danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất ở Cúp truyền hình TP.HCM năm 2022. Giải đấu này ngày càng khắc nghiệt với sự tham dự của các ngoại binh chất lượng, Lộc vẫn bảo vệ thành công danh hiệu áo trắng năm 2023, 2024.

Xuân Lộc (giữa) ghi dấu ấn đậm nét ở giải quốc nội

Tại giải xe đạp "Về Điện Biên Phủ 2024" vừa kết thúc, chàng lính trẻ Xuân Lộc đã chứng tỏ tài năng đặc biệt khi đoạt cả 4 danh hiệu cá nhân, gồm áo vàng danh giá cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, áo chấm đỏ - vua leo núi, áo xanh - vua nước rút và áo trắng. Đây là thành tích chưa từng có ở các giải xe đạp quốc nội từ trước đến nay.

Nguyên HLV trưởng đội tuyển xe đạp đường trường VN Trần Văn Quýt cho biết: "Phạm Lê Xuân Lộc là tay đua toàn diện nhất trong làng xe đạp VN hiện tại. Anh có sự tích lũy, phát triển rất tốt và phát huy được sức trẻ, đặc biệt khả năng leo đèo. Đây được xem như của hiếm, nếu được đầu tư mạnh mẽ hơn, tay đua này hứa hẹn giúp xe đạp VN gặt hái thành công ở đấu trường quốc tế".

Xuân Lộc thổ lộ: "Thời gian qua tôi may mắn được các anh đi trước như Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Sang hỗ trợ tiếp cận với phương pháp, giáo án, thiết bị tập luyện hiện đại nên cải thiện được nhiều mặt. Mỗi thành tích mà tôi có được là do may mắn và có sự đồng lòng đồng sức hỗ trợ từ các đồng đội. Tôi sẽ nỗ lực hơn trong tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ trong màu áo CLB cũng như đội tuyển VN".