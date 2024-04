Phạm Phương Thảo tiết lộ lý do là ca sĩ trẻ nhất được phong NSND

Trong chương trình Lời tự sự vừa phát sóng, Phạm Phương Thảo bày tỏ niềm vui về việc được phong tặng NSND. Ca sĩ 42 tuổi nói: "Cột mốc này khiến tôi cảm thấy ngày hôm nay mình khác ngày hôm qua một chút về hình ảnh nghệ sĩ, về ý thức nghệ sĩ. Tôi được phong Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) từ năm 2016. Theo quy định, từ khi được phong NSƯT đến NSND phải có đủ các tiêu chuẩn như: đủ 5 năm hoạt động sau khi nhận NSƯT, có hai huy chương vàng hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp, có nhiều thành tích trong cống hiến của mình ở các sự kiện nhà nước. Tôi thuộc quân số của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Nhà hát đã tạo điều kiện cho tôi hoạt động ở nhiều sân khấu trên cả nước".

Phạm Phương Thảo là ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân FBNV

NSND Phạm Phương Thảo cũng chia sẻ thêm rằng có được danh hiệu cao quý này, bản thân cảm thấy mình quá may mắn. Cô nói: "Tôi nghĩ mình quá may mắn mới được như vậy. Bởi những đồng nghiệp của tôi, mọi người nỗ lực rất nhiều, hơn tôi rất nhiều, phải công bằng để nói như thế. Từ lúc đi học, tôi đã thấy nhiều anh chị cùng lớp có giọng hát hay lắm mà cứ đi thi thì mình lại được giải cao hơn. Ngay từ lúc đó, mình cứ đặt ra câu hỏi và tự nói là mình may mắn".

"Sự may mắn của tôi không chỉ dừng lại ở cột mốc, sự kiện nào đó mà cứ tham gia cái gì thì đều đạt được thành quả. Trong khi bạn bè, đồng nghiệp của mình họ nghiêm túc lắm, đầu tư lắm, phấn đấu lắm, nhưng không hiểu sao may mắn cứ thuộc về mình…", Phạm Phương Thảo chia sẻ thêm.

Giọng ca sinh năm 1982 chia sẻ trong chương trình Lời tự sự Chụp màn hình

Trong Lời tự sự, giọng ca Bản tình ca màu nắng cũng đã tiết lộ về quan điểm sống, sự an nhiên, tự tại của bản thân. "Ngày xưa, khi tôi đi học ở Hà Nội, cha có kèm theo một lời dặn: Có đi đâu thì đi, vẫn cứ phải là người con của cha mẹ. Điều đó đã trở thành sự ám ảnh. Bản chất của tôi lại rất khó thay đổi, giống như cố hữu rồi, trời sinh mình như thế mà. Nên những người thân của tôi sẽ nhìn thấy tôi xuất hiện trước công chúng là như thế này nhưng ngoài đời thường thì tôi thích mọi thứ tự nhiên, đơn giản để được thoải mái nhất. Sau tấm màn nhung phải là chính mình, làm cho mình cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, tận hưởng", Phạm Phương Thảo chia sẻ.

Hiện tại, NSND Phạm Phương Thảo đang tận hưởng cuộc sống độc thân trong ngôi biệt thự ở ngoại thành Hà Nội rộng hơn 8.000m2. Cô tâm sự: "Tôi không phải là người tham công tiếc việc, làm ít thôi nhưng hiệu quả. Hiệu quả ở đây bao gồm cả thu nhập và hiệu ứng hình ảnh của người nghệ sĩ. Xuất hiện ở đâu mà mang lại hai điều đó thì mình sẽ ưu tiên. Và có một điều nữa thường mang lại sự an nhiên trong cuộc sống của mình là tham dự các sự kiện thiện nguyện. Thời gian còn lại tôi dành cho gia đình, bản thân. Tôi thích tận hưởng niềm hạnh phúc từ cuộc sống đời thường, gần gia đình. Có lẽ số phận giờ vẫn độc thân nên cứ thấy mình còn trẻ lắm, như cô bé của ngày xưa trong gia đình của mình. Mọi người luôn dành sự ưu tiên, quan tâm cho tôi nên khiến mình hạnh phúc để tận hưởng điều đó".

Cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân trong biệt thự 8.000m2 Chụp màn hình

"Tôi cũng thích thiên nhiên, nơi có thể khiến mình bay bổng... Nên tôi chọn cuộc sống ở ngoại ô, gần cây cỏ, những gì thuộc về thiên nhiên luôn mang đến sự an nhiên tự tại, không có hào quang, sân si… Thật ra tôi chưa từng đặt ra cho mình phải làm được cái gì ở lứa tuổi này. Toàn là ngẫu hứng thì lại thành công. Đến giờ tôi thấy cái gì mình cũng dư vì không mong muốn nhiều đến như thế. Khi mọi người bảo ừ thì phấn đấu mua cái nhà, mua cái xe chứ mình không nghĩ đến được. Xong cũng không tính toán được là cái nhà bao nhiêu tiền, cái xe bao nhiêu tiền đâu, cứ làm tùm lum rồi tự nhiên đâu vào đấy", giọng ca Cõng mẹ về trời cho biết thêm.

Phạm Phương Thảo từng giành giải 3 Phong cách dân gian và Ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao mai 2003. Trong suốt chặng đường hoạt động ca hát, giọng ca sinh năm 1982 không chỉ ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, ca khúc được đầu tư chỉn chu, chất lượng mà còn thể hiện khả năng sáng tác với hai MV mới nhất Cõng mẹ về trời (2023) và Bản tình ca màu nắng (2024).