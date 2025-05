Phạm Quang Vinh (Zám Studio) và hành trình Gen Z sáng tạo vì cộng đồng

Tầm quan trọng của thất bại

Khi còn đang là sinh viên, Phạm Quang Vinh đã kịp sưu tập cho mình những giải thưởng danh tiếng như D&AD New Blood Quickfire, Top 10 giải thưởng Lãnh đạo Sinh viên RMIT năm 2021, Young Ones One Show 2022,... Ra trường, Vinh trở thành đồng tác giả của bộ nhận diện thương hiệu mới cho Bảo tàng Lịch sử TP.HCM. Ra mắt chưa lâu, "áo mới bảo tàng" đã viral khắp mạng xã hội, được giới thiệu trên trang Thông tin Chính phủ và lọt vào đề cử giải thưởng WeChoice Awards năm 2024 cho hạng mục Z Team - Nhóm Gen Z Tài Năng. Bảo tàng Lịch sử TP.HCM cũng ghi nhận khách Gen Z đến bảo tàng tăng rõ rệt. Rời công việc ở một trong những tập đoàn quảng cáo lớn của thế giới, Phạm Quang Vinh cùng cộng sự thành lập Zám Studio và được chọn tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất 2025 cùng nhiều dự án khác ngay từ những ngày đầu.

Phạm Quang Vinh trong ngày tốt nghiệp thủ khoa ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại RMIT

Phạm Quang Vinh – cái tên đứng sau những dự án sáng tạo ấy trở nên nổi tiếng hơn, được các nhãn hàng chú ý và được mời làm diễn giả chia sẻ về sáng tạo cho sinh viên. Tuy vậy ít ai biết rằng thành công của Vinh được xây từ nhiều lần thất bại.

Theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại RMIT, Vinh tham gia rất nhiều cuộc thi liên quan ngành học ngay từ những ngày đầu và liên tục bị loại. Vinh bắt đầu có nhiều câu hỏi cho bản thân: mình đang sai hướng? mình có phù hợp với ngành này? mình đang thiếu những điều gì? Cần biết thêm, RMIT Việt Nam có truyền thống giành chiến thắng trong các cuộc thi danh tiếng trong ngành sáng tạo tại Việt Nam và quốc tế như Young Lions, D&AD.

Vinh quyết định tiếp tục thi thố, xem chúng như những môn học với đầy đủ ghi chú về những điều cần cải thiện. Vinh cũng tham vấn để được giảng viên góp ý về mặt chuyên môn, được mở rộng tư duy về thế giới truyền thông, được học nghệ thuật kể chuyện để giành được sự chú tâm của người nghe. Từ đó, những giải thưởng bắt đầu gọi tên Vinh và Vinh góp phần nối dài danh sách sinh viên RMIT giành được các giải thưởng danh tiếng.





Phạm Quang Vinh bên những thành quả sáng tạo của Zám cho Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

Là Gen Z ham mê học hỏi nên ngoài công việc chính ở công ty, Vinh cùng nhóm của mình vẫn nhận thêm những dự án liên quan đến sáng tạo. Học từ công việc là cách học hiệu quả nhất, như Vinh từng trải nghiệm ở RMIT – nơi mà làm dự án theo đề bài doanh nghiệp là một phần bắt buộc trong quá trình học. Một trong những dự án làm thêm đã bước đầu làm nên tên tuổi của Vinh và cộng sự chính là "áo mới" trẻ trung, tươi mới và gần gũi cho Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Nói về việc làm mới để những di tích lịch sử kể chuyện hấp dẫn và dễ thu hút Gen Z, có người ví von "Bắc có Hỏa Lò, Nam có Bảo tàng Lịch sử".

Zám Studio: từ dự án nhỏ đến con đường lớn

Thành công với Bảo tàng Lịch sử TP.HCM đã mang lại cho nhóm của Vinh động lực và hoài bão đủ lớn để gác lại kế hoạch du học. với mong muốn thực hiện được nhiều dự án thú vị hơn, họ quyết định thành lập Zám với ý nghĩa "là Gen Z và dám làm điều khác biệt. Vinh đã kịp "đóng dấu" Zám cho hồ sơ tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất 2025 của tổ chức WWF khi công ty mới lập được 2 ngày.

Giờ Trái Đất không lạ ở Việt Nam nhưng điều WWF cần là thu hút được Gen Z tìm hiểu và hưởng ứng. Zám được chọn nhờ cách tiếp cận Gen Z bằng sự thấu hiểu tâm lý, ngôn ngữ cùng với cách truyền tải thông điệp đầy sáng tạo, cho Gen Z thấy họ là một phần của câu chuyện. "Phải nghiên cứu để thấu hiểu khách hàng mục tiêu, kết hợp các yếu tố sáng tạo để thu hút sự chú ý từ họ. Đây chính là điều quan trọng khi tiếp cận Gen Z," Vinh cho biết.

Giờ Trái Đất 2025 thu được thành công lớn về mặt truyền thông, bao gồm cả hiệu ứng trên các nền tảng mạng xã hội do Zám đảm trách.

Vinh và các cộng Gen Z dám nghĩ dám làm trên hành trình sáng tạo vì cộng đồng

Vinh và Zám đang bận rộn hơn với nhiều lời mời từ những khách hàng tiềm năng. Tệp khách hàng của Zám cũng mở rộng từ bảo tàng đến công ty và các tổ chức phi chính phủ.

Vinh cho biết mình may mắn vì được trải qua thời sinh viên trong một môi trường học thuật luôn đề cao quyền tự do sáng tạo và giúp sinh viên khai mở tối đa tiềm năng sáng tạo của mình. Chính môi trường của RMIT đã giúp những Gen Z của khoa Truyền thông thiết kế như Vinh mang về đến hơn 45 giải thưởng chỉ riêng trong 3 năm qua, gồm cả những giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi uy tín hàng đầu.

Với Vinh, "sáng tạo là không có giới hạn". Cùng với Zám, Phạm Quang Vinh chọn theo đuổi đam mê sáng tạo để mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Phạm Quang Vinh và hành trình sáng tạo vì cộng đồng