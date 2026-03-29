Phạm Quỳnh Anh chọn 'sống chậm và tử tế' sau biến cố hôn nhân

Sáng 28.3, xuất hiện tại Đường sách TP.HCM trong sự kiện ra mắt tản văn Vì thế giới này cần bạn (NXB Kim Đồng), giọng ca Bụi bay vào mắt khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ ngoài rạng rỡ và tươi trẻ. Không còn là một "nữ hoàng nhạc lụi" dễ bật khóc khi hát những bản tình ca buồn, Phạm Quỳnh Anh của hiện tại là một người mẹ mạnh mẽ, biết làm chủ cảm xúc và luôn hướng về những giá trị tích cực

Phạm Quỳnh Anh sau biến cố hôn nhân

Trải qua những biến cố lớn trong cuộc sống và hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh chiêm nghiệm rằng khó khăn lớn nhất không phải là đối mặt với bão giông, mà là học cách vượt qua những khoảng lặng. Cô tâm sự, bản thân từng có lúc hoang mang, bế tắc, nhưng thay vì để nỗi buồn kéo dài, cô chọn cách tự chữa lành bằng sự thấu hiểu nội tâm.

"Tôi tập cách chấp nhận những giới hạn của bản thân và chọn lựa cách sống phù hợp để tìm thấy hạnh phúc tự thân", nữ ca sĩ chia sẻ. Với cô, sự rực rỡ không nhất thiết phải đến từ những hào quang rực rỡ trên sân khấu hay những thành tựu lớn lao, mà đôi khi chỉ là khoảnh khắc bình yên ngắm ánh hoàng hôn hay sự cân bằng trong tâm hồn giữa dòng đời hối hả.

Chính sự đồng cảm sâu sắc ấy, Phạm Quỳnh Anh đã quyết định gửi tặng hàng chục cuốn sách Vì thế giới này cần bạn cho sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện (Khoa Báo chí và truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) có mặt tại sự kiện.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chia sẻ về ý nghĩa cuốn sách "Vì thế giới này cần bạn" tại sự kiện Ảnh: H.T

Giao lưu cùng các bạn trẻ, nữ ca sĩ nhắn nhủ: "Không có trải nghiệm nào là vô nghĩa trên hành trình trưởng thành nếu ta học được điều gì đó từ nó. Đọc sách sẽ giúp các bạn nhận ra sự tử tế là điều quan trọng nhất. Hãy học cách lắng nghe, tôn trọng lựa chọn và hành trình riêng của mỗi người, bởi mỗi chúng ta đều có một vị trí riêng biệt trong thế giới này".

Lời khuyên của Phạm Quỳnh Anh về việc "sống chậm lại, chú ý đến cảm xúc bản thân" như một làn gió mát lành dành cho thế hệ Gen Z - vốn đang chịu nhiều áp lực từ nhịp sống số và những chuẩn mực hoàn hảo ảo trên mạng xã hội.

Phạm Quỳnh Anh cùng đông đảo các bạn trẻ tham dự chương trình Ảnh: H.T

Sự kiện ra mắt sách của tác giả Tuấn Đức cũng ghi dấu ấn bằng sự ấm áp và gần gũi. Vốn là cây bút nổi bật dành cho giới trẻ, Tuấn Đức mang đến phong cách viết hóm hỉnh nhưng đầy chiêm nghiệm qua các tác phẩm như Nhoi rực rỡ, Công việc ngắn, tầm nhìn dài…

Trong cuốn sách mới này, anh không cổ xúy việc phải bước ra khỏi vùng an toàn bằng mọi giá, mà khuyến khích mỗi người hãy sống "khỏe mạnh" và hạnh phúc trong chính vùng an toàn của mình thông qua việc nhận thức bản thân. Những câu chuyện nhỏ về việc chạy bộ, viết nhật ký hay mua một cuốn sổ mới được tác giả ghi chép tinh tế, gợi nhắc độc giả về giá trị của những khoảnh khắc đời thường.

Nhà văn Phan Hồn Nhiên (Phó giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM) nhận định cuốn sách là lời an ủi, động viên cần thiết để các bạn trẻ củng cố thêm sức mạnh nội tâm.