Phạm Quỳnh Anh xin ngủ nhờ nhà người lạ khi chơi gameshow

Thử thách của Phạm Quỳnh Anh khó khăn hơn so với Emily, Thảo Trang và Lâm Minh BTC

Tập 4 của chương trình Mẹ siêu nhân mang đến nhiều khoảnh khắc thú vị của bốn bà mẹ với các con. Nếu gia đình của Emily, Lâm Minh và Thảo Trang nhận được thử thách tương đối dễ như học múa ba lê, tham gia trò chơi vận động hay cho thú cưng ăn thì Phạm Quỳnh Anh và con gái lại nhận thử thách "khó nhằn".

Cụ thể, Phạm Quỳnh Anh và bé Tuệ An di chuyển đến một vùng nông thôn, ở đây cô phải xin được ngủ nhờ trong nhà của người dân. Chia sẻ về lần đầu được trải nghiệm cuộc sống ở miền quê, giọng ca Bụi bay vào mắt nói: "Mọi thứ đều khác lạ so với cuộc sống bình thường của mình. Nhất là Tuệ An khá nhạy cảm với các thể loại mùi, đi đến gần chuồng bò là con đã ho rồi nên tôi cũng lo lắng. Nhưng tôi lại nghĩ rằng đến đâu thì hay đến đó vậy".

Phạm Quỳnh Anh và con gái thở phào khi được một hộ dân đồng ý cho ngủ nhờ BTC

Sau nhiều lần thất bại khi không thể xin ở nhờ thì có một hộ gia đình đã đồng ý cho Phạm Quỳnh Anh tá túc 2 ngày 1 đêm. "Chị chủ nhà vô cùng hiền lành và dễ thương ngay từ lần tiếp cận đầu tiên. Điều đó cũng cởi bỏ rất nhiều tâm lý cho tôi khi tôi đưa Tuệ An vào ở trong ngôi nhà xa lạ như thế", nữ ca sĩ 8X tâm sự. Đồng thời, cô còn được chủ nhà mời ăn cơm và dẫn đi thăm trang trại nuôi dê và bò sữa.

Phạm Quỳnh Anh bối rối trong lần đầu vắt sữa bò BTC

Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, Phạm Quỳnh Anh cùng con gái di chuyển lên khu trang trại. Ngay khi vào chuồng bò để thực hiện thử thách vắt sữa, giọng ca Tình yêu cao thượng thể hiện sự e ngại. Tuy vậy, cô cố gắng trấn an chính mình, không để lộ quá nhiều sự lo lắng trên gương mặt vì nếu cô từ bỏ thì con gái Tuệ An cũng bỏ cuộc.

Sau nhiều lần thuyết phục, con gái của Phạm Quỳnh Anh cũng đồng ý vắt sữa bò cùng với mẹ. Nữ ca sĩ 40 tuổi thừa nhận cảm thấy hạnh phúc khi con gái chịu bước ra khỏi "vùng an toàn". "Khoảnh khắc Tuệ An chịu vắt sữa bò, tôi thật sự muốn khóc luôn vì đối với tôi đó là thử thách rất khó", cô bày tỏ. Sau đó, bé Tuệ An cũng tỏ ra thích thú với công việc này. Dẫu vậy, cả hai mẹ con đều không thể chịu được mùi phân bò nên không thể hoàn thành nhiệm vụ.