Phạm Thị Bạch Thược - nữ sinh trong tấm ảnh lịch sử giải phóng thủ đô

Sinh thời, khi hồi tưởng lại không khí Hà Nội ngày 10.10.1954, bà nói với tôi: “Ai cũng vui sướng. Có lẽ là trong cuộc đời bà chưa bao giờ có cái ngày sung sướng đến thế. Tiểu thương Hàng Đào, Hàng Ngang tất cả đều xuống đường. Họ đi ra Bờ Hồ cầm cờ vẫy lia vẫy lịa lên. Nhiều thiếu nữ như bà lúc bấy giờ còn trẻ mừng rơi nước mắt”.

Sinh viên dược khoa Phạm Thị Bạch Thược ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH

Trong ký ức của bà Phạm Thị Bạch Thược, Hà Nội là một rừng cờ hoa đón chào những người chiến thắng trở về. Thành phố bừng lên. Năm cửa ô rộng mở đón những đoàn quân đi như sóng trào. Hàng nghìn tà áo dài đẹp nhất Hà thành trên mọi nẻo đường làm lung linh phố phường. Các nữ học sinh, sinh viên, các thiếu nữ, phụ nữ của mọi ngành nghề, mọi lứa tuổi đều có mặt trong ngày trọng đại này.

Bà Phạm Thị Bạch Thược (ngoài cùng bên phải) chúc mừng cô giáo Lê Thị Xuyến ngày 20.11 ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH

Vào buổi sáng lịch sử đó, trong những thiếu nữ hoa khôi đứng hàng đầu của các nhóm điều hành có cô hoa khôi Trường đại học Dược khoa Hà Nội - Phạm Thị Bạch Thược. Nghệ sĩ Nguyễn Duy Kiên đã chớp được hình ảnh cô sinh viên Bạch Thược tay cầm cờ bước đi dưới bầu trời mây trắng tại sân vận động Hàng Đẫy.

Sinh viên Phạm Thị Bạch Thược diễu hành tại sân vận động Hàng Đẫy ngày 10.10.1954 ẢNH: NSNA NGUYỄN DUY KIÊN

Bà Phạm Thị Bạch Thược là con gái thứ 4 của nhà giáo Phạm Hữu Ninh, người sáng lập và làm hiệu trưởng đầu tiên trường tư thục đầu tiên (của người Việt) mang tên Thăng Long.

Bà Phạm Thị Bạch Thược (thứ hai từ phải sang) tại lễ tưởng niệm nhà giáo Phạm Hữu Ninh - Hiệu trưởng đầu tiên Trường Thăng Long ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH

Ngôi trường này là cái nôi cách mạng, với những người thầy siêu việt như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Giám, Đặng Thai Mai, Nguyễn Bá Húc, Tôn Thất Bình, Phan Thanh, Phan Anh, Vũ Đình Hòe, Phạm Huy Thông, Nguyễn Cao Luyện... đã đào tạo ra những học trò ưu tú như Lê Quang Đạo (Chủ tịch Quốc hội), Trần Quang Huy (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), Đào Thiện Thi (Bộ trưởng Tài chính), Nguyễn Thọ Chân (Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)...

Bà Phạm Thị Bạch Thược (bên phải) thăm và mừng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân Đặng Bích Hà ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH

Ngay từ những năm học Trường Albert Sarraut, Bạch Thược đã tích cực tham gia phong trào học sinh kháng chiến Hà Nội. Cô cùng các bạn học tuyên truyền cách mạng, in báo Nhựa sống, tổ chức bãi khóa, chống bắt lính...

Bà Phạm Thị Bạch Thược (người ôm hoa) giao lưu với tuổi trẻ thủ đô vào năm 2001 ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH

Năm 1959, Bạch Thược tốt nghiệp Đại học Dược, về công tác tại Trường Cán bộ Y tế Trung ương, rồi được đi tu nghiệp về chuyên khoa Bào chế học tại CHXHCN Rumani. Bà Phạm Thị Bạch Thược đã làm việc tận tụy theo chuyên môn của mình cho đến năm bà nghỉ hưu.