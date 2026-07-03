Phạm Thị Thành: Bàn tay vàng giữa rừng cao su

Cãi lời cha, mẹ đi theo tiếng gọi của cây cao su

"Không người thân nơi xứ lạ, con thân gái một mình, cha mẹ không yên tâm để con đi", chị Thành kể về phản ứng của cha, mẹ khi chị chia sẻ ý định đi theo người họ hàng xa vào xã Ia H'lốp - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (nay là xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) để làm công nhân cao su khi vừa bước sang tuổi 18.

Trước những phản ứng gay gắt của cha mẹ, chị Phạm Thị Thành vẫn quyết tâm rời khỏi tổ ấm đã gắn bó với mình suốt 18 năm qua. Chị chia sẻ: "Nhà nghèo, lại đông anh chị em, trong khi cả 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy sào lúa nước. Do vậy, tôi nghĩ mình cần phải thay đổi, nhưng trước mắt là bắt đầu từ bản thân, nên tôi đã kiên quyết tìm đến với vùng đất đỏ bazan, giàu tiềm năng sau khi nghe người họ hàng xa giới thiệu và nói về triển vọng của của loại cây được mệnh danh là "cây thoát nghèo", với mong muốn sẽ thay đổi được cuộc sống từ chính cây cao su".

Chị Phạm Thị Thành trong lần trả lời phỏng vấn Báo và Đài phát thanh - Truyền hình Gia Lai

Khởi nghiệp từ người thợ phụ thu hoạch mủ cao su cho người bà con xa vào năm 2007 khi vừa rời khỏi ghế nhà trường, Phạm Thị Thành mang trong mình một quyết tâm đổi đời, một hy vọng hết sức lớn lao vào cây cao su. Vì thế, trong tâm trí của Thành "chưa thay đổi được cuộc sống là mình chưa trở về".

Với những quyết tâm và hy vọng ấy, Thành đã nỗ lực không ngừng nghỉ ngay khi mình chỉ là một người gia thuộc, giúp người thân đi thu hoạch mủ cao su. Nhờ sự chuyên cần, chịu khó và có mong muốn vào làm công nhân cao su, năm 2008 Thành được Nông trường cao su Ia H'lốp nhận vào đào tạo làm thợ phụ để đi cạo choàng, cạo thay những người đột xuất xin nghỉ.

Miệt mài làm người thợ phụ, chờ đợi cơ hội và dịp nông trường tuyển dụng. Bởi theo lời chị Thành "năm 2008, giá cao su cũng đang khá cao, nên việc xin được một suất làm công nhân khai thác mủ cao su cũng hết sức khó khăn". Và rồi, sự mong đợi, hy vọng được nhận vào làm công nhân cao su của cô gái xứ Nghệ bé nhỏ ấy cũng dần thành hiện thực bằng việc nông trường chính thức nhận chị làm công nhân vào tổ khai thác 3 (nay là khu vực 2).

Không từ bỏ khát vọng, vinh quang với nghề

Đến hôm nay, khi thâm niên của mình đã gần được 20 năm trong nghề khai thác mủ cao su và cuộc sống đủ đầy hơn, nhưng khi nhắc về những ngày đầu đặt chân đến vùng đất Ia H'lốp để lập nghiệp, chị Thành vẫn còn cảm thấy ngán ngẩm về thời kỳ đầu trong hành trình thay đổi cuộc sống của bản thân.

Trước những khó khăn bủa vây, như bất đồng về ngôn ngữ khi ăn, ở với các đồng bào dân tộc thiểu số khác, dân cư thưa thớt, hàng quán vắng vẻ, không người thân, không bạn bè… tâm trạng của chị hết sức lo lắng, suy tư, đôi khi suy nghĩ lại về quyết định của mình. Và thỉnh thoảng trong đầu chị đã xuất hiện ý định quay trở lại quê nhà. Nhưng con người, chất đất, sự mến khách, lòng chân thành, sự nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ của đồng nghiệp, cán bộ ở nông trường và những chồi non cao su đã níu chân Phạm Thị Thành ở lại với phố núi.

Chị Phạm Thị Thành khi đi thu hoạch mủ

Hạnh phúc hơn cả, đúng vào những thời điểm thiếu thốn và gần như tuyệt vọng ấy, chị Thành lại gặp được tình yêu của đời mình khi chị quyết định "góp gạo thổi cơm chung" với anh bảo vệ Võ Văn Tâm. Cả 2 dắt tay nhau vào đời từ con số 0 tròn trĩnh, cùng nhau thuê nhà, ở trọ và bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Thấu hiểu nỗi khó khăn, nhọc nhằn khi bước vào đời từ 2 bàn tay trắng, chị Thành đã tâm nguyện sẽ nỗ lực hết sức, rèn luyện tay nghề cạo mủ, phấn đấu luôn là một trong số người có sản lượng, năng suất đứng đầu trong tổ. Do vậy, trong suốt thời gian là người công nhân thu hoạch mủ, Phạm Thị Thành luôn là người hoàn thành sớm và về đích trước nhiều đồng đội.

Anh Lê Văn Vĩnh - Tổ trưởng Tổ 4 (nay là công nhân kỹ thuật giao nhận mủ - khu vực 3), người đồng hành với Thành hơn 10 năm trên cương vị người quản lý trực tiếp đánh giá về chị: "Từ ngày quản lý Thành đến nay, tôi nhận thấy cô ấy luôn không ngừng phấn đấu và luôn khát khao vươn lên trong cuộc sống. Luôn sống chan hòa với mọi người, biết sắp xếp thời gian, công việc để tham gia vào các hoạt động chung của tổ. Cô ấy xứng đáng với những danh hiệu mà các cấp, công ty khen tặng, nhất là danh hiệu "Bàn tay vàng" mà Tập đoàn đã trao cho cô ấy năm 2024".

Sau 2 năm vào làm công nhân chính thức, năm 2011 Phạm Thị Thành bắt đầu tham gia vào đội ngũ những người thợ giỏi khi lần đầu "so dao" với các anh chị khác ở công ty và giành được giải khuyến khích. Sau thành công này, Phạm Thị Thành dành thời gian cho việc làm vợ, làm mẹ và xây dựng tổ ấm, phát triển kinh tế gia đình, làm thêm nương tiêu, rẫy cà.

13 năm sau, vào năm 2024 Phạm Thị Thành trở lại "đường đua" danh hiệu "Bàn tay vàng" một cách ngoạn mục khi lần đầu tiên tham gia Hội thi bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su cấp ngành, ngay lần đầu tiên tham gia Thành đã xuất sắc giành được danh hiệu "Bàn tay vàng" với số điểm tuyệt đối 100, nhưng tốc độ vẫn là điểm yếu của Thành.

Thành chia sẻ về danh hiệu và mong muốn cho hội thi lần sau: "Tôi thấy mình hạnh phúc và vinh dự khi đoàn thợ giỏi của công ty có 3 thành viên tham gia chỉ mình tôi đạt được điều này. Nếu sắp tới, tôi được chọn tôi sẽ nỗ lực rèn luyện và khắc phục điểm yếu để đạt được kết quả tốt hơn".

Tạm chia tay vườn cây cao su, chúng tôi ghé thăm ngôi nhà nhỏ của gia đình Thành nằm trong con đường nhỏ của thôn 2, xã Ia Ko để hiểu hơn về cuộc sống và những nỗ lực của cô trong công việc, cũng như trong việc nuôi dạy con cái.

Trong nhà, những bao tải cà phê nhân chất đầy, trên tường nhà vài chỗ đã hoen úa theo màu thời gian, bên dưới là những danh hiệu mà Phạm Thị Thành đã gặt hái trong gần 20 làm người thợ cạo mủ cao su, bên cạnh là những bảng thành tích vàng của 2 cậu con trai. Lướt qua số ấy, tôi chú ý đến 2 danh hiệu gần đây của Thành là chứng nhận danh hiệu "Công nhân cao su ưu tú" năm 2025 và danh hiệu "nữ CN, viên chức, lao động xuất sắc" ngành cao su lần 3, cùng dãy với đó là Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau giờ giao nhận mủ, chị Thành vẫn tranh thủ về hướng dẫn con ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm

Chị Thành cho biết: "Nhà còn chật quá, em chỉ treo một số danh hiệu". Câu nói rất khiêm tốn ấy của Thành làm cho chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ, bởi theo anh Nguyễn Anh Trực - Tổ trưởng tổ Công đoàn của Đội sản xuất cao su Ia H'lốp: "Năm nào Thành cũng được công ty, Công đoàn cũng như các cấp biểu dương, khen thưởng. Những thành tích treo trên tường là đại diện hoặc gần đây thôi".

Gần 20 năm nỗ lực, phấn đấu để giành danh hiệu "Bàn tay vàng", khi đạt được lại khuyết. Tuy vậy, khoảng thời gian ấy, Phạm Thị Thành cũng mang về cho mình vô số những danh hiệu cao quý khác. Không ồn ào, không phô trương, Phạm Thị Thành cứ thầm lặng cống hiến bằng đôi bàn tay khéo léo, sức sáng tạo và một tinh thần trách nhiệm kiên cường. Chị không chỉ là một tấm gương điển hình trong lao động sản xuất, góp phần dệt nên những thành tựu chung của công ty, mà còn là ngọn lửa ấm áp giữ gìn hạnh phúc gia đình.