Phạm Thoại xuất hiện sau ồn ào ‘đại sứ nông sản’

Vừa qua, nhiều người phát hiện Phạm Thoại cập nhật trang Facebook cá nhân có tích xanh, thay ảnh đại diện bằng lá cờ đỏ sao vàng và đăng loạt hình ảnh về lễ diễu binh tại Hà Nội. Trên trang TikTok với 5,8 triệu người theo dõi, anh cũng đăng tải đoạn clip kèm chú thích “Việt Nam tôi yêu”. Trước đó, khán giả ghi lại khoảnh khắc nam TikToker sinh năm 1996 một mình đứng giữa đám đông, cổ vũ các khối diễu binh đi qua.

Dân mạng phát hiện Phạm Thoại xuất hiện trong đám đông khi xem khối diễu binh Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Thay vì nhận được sự ủng hộ, những động thái này lại khiến mạng xã hội phản ứng dữ dội. Một tài khoản bình luận gay gắt: “Không thể cứ đóng phạt vài chục triệu là xong. Nếu ai cũng dễ dàng quay lại sau khi sai phạm, thì hình phạt chẳng còn ý nghĩa răn đe”. Ý kiến khác nhấn mạnh: “Cần có biện pháp mạnh hơn, thậm chí cấm vĩnh viễn những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai sự thật”. Nhiều ý kiến từ dư luận cho rằng, những cá nhân vi phạm phải chịu chế tài nghiêm khắc, thậm chí bị “phong sát”, chứ không thể chỉ nộp phạt hành chính rồi tiếp tục hoạt động như chưa từng có gì xảy ra.



Loạt lùm xùm của TikToker Phạm Thoại

Trước đó, ngày 5.8, Công an TP.Hà Nội cho biết Phạm Văn Thoại (tên thật của Phạm Thoại, 29 tuổi) đã bị xử phạt hành chính vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân. Sự việc xảy ra chỉ ít ngày sau khi anh tuyên bố trở lại bằng một buổi mega livestream bán nông sản vào cuối tháng 7. Đúng thời điểm này, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cũng phải ra thông báo khẳng định không bổ nhiệm bất kỳ cá nhân nào làm “đại sứ” cho hội chợ Top nông sản - Nông sản về phố (VIETNAM OCOPEX 2025), bác bỏ phát ngôn trước đó của Phạm Thoại.



Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vựa bán hàng trực tuyến sôi nổi, Phạm Thoại vướng loạt lùm xùm gây chú ý Ảnh: FBNV

Trước vụ việc “đại sứ nông sản”, TikToker này đã không ít lần gây ồn ào. Cuối năm 2023, anh bị kêu gọi tẩy chay vì liên quan đến việc kêu gọi quyên góp 16 tỉ đồng ủng hộ bé Bắp chữa bệnh ung thư nhưng chưa minh bạch dòng tiền. Đầu tháng 6 năm nay, Phạm Thoại tiếp tục bị “réo tên” trong vụ hàng loạt TikToker quảng cáo yến chưng giá rẻ, song đến nay vẫn im lặng.



Từng được mệnh danh là “ông hoàng chốt đơn” nhờ doanh số khủng từ các buổi livestream, Phạm Thoại cũng nhiều lần bị chỉ trích vì phong cách bán hàng gay gắt, thậm chí chửi bới người xem và tạo “content bẩn” để gây chú ý. Từ tháng 3 đến nay, anh gần như ngừng hoạt động bán hàng trực tuyến.



Làn sóng phản ứng sau màn tái xuất cho thấy dư luận ngày càng khắt khe với những nhân vật mạng xã hội từng vi phạm. Nhiều người nhấn mạnh rằng, thay vì chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính, cơ quan quản lý và các nền tảng cần có biện pháp mạnh tay hơn, ngăn chặn việc “tẩy trắng” hình ảnh và quay trở lại hoạt động như chưa từng có gì xảy ra.

