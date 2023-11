Phạm Tuấn Hải chia sẻ ngày trở thành người hùng của CLB Hà Nội

Phạm Tuấn Hải tỏa sáng với cú đúp giúp CLB Hà Nội thắng ngược 2-1 Minh Tú

CLB Wuhan Three Towns mở tỷ số ở phút thứ 10, nhưng Phạm Tuấn Hải với 2 bàn thắng các phút 71 và 90 đã giúp CLB Hà Nội lội ngược dòng ngoạn mục, để có chiến thắng đầu tiên ở bảng J mùa giải AFC Champions League 2023-2024.

Với màn trình diễn ấn tượng này, Tuấn Hải đã được AFC bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh bày tỏ: "Mấy trận trước tôi chơi không tốt. CLB Hà Nội đang trải qua giai đoạn khó khăn. Chiến thắng rất quan trọng với toàn đội để có tinh thần cho những trận sắp tới".



Cũng trong trận đấu này, ngoài nhận thất bại 0-2 trên sân Mỹ Đình, CLB Wuhan Three Towns còn nhận tổn thất lực lượng khi Shihao Wei bị truất quyền thi đấu sau chiếc thẻ đỏ ở phút 74.

Chiếc thẻ đỏ phút 74 khiến CLB Wuhan Three Towns sụp đổ ở Mỹ Đình Minh Tú

"Chiếc thẻ đỏ của đội bạn đã giúp CLB Hà Nội dễ chơi hơn rất nhiều, giúp chúng tôi có những miếng đánh tấn công khoáng đạt và thoải mái hơn. Đối với cá nhân tôi, CLB Wuhan Three Towns có những cầu thủ ngoại rất tốt.

Thời tiết cũng gây khó khăn cho họ vì trận đấu trên sân nhà CLB Wuhan Three Towns diễn ra trong điều kiện nhiệt độ là -5 độ C. Khi trở lại Việt Nam đá trận đấu này, thời tiết hôm nay rất là nóng, nên ảnh hưởng phần nào đến lối chơi của CLB Wuhan Three Towns.

Tôi rất cảm ơn người hâm mộ đã luôn theo dõi, đồng hành chúng tôi suốt giai đoạn khó khăn vừa qua. Dù lúc khó khăn hay thành công thì các CĐV CLB Hà Nội vẫn luôn ở cạnh ủng hộ chúng tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các CĐV", Phạm Tuấn Hải chia sẻ.