Phân biệt kem mờ sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique thật giả chuẩn xác nhờ 4 yếu tố

Cùng phân biệt kem mờ sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique hàng thật, hàng nhái chuẩn xác qua 4 yếu tố dưới đây. Chắc chắn, ghi nhớ cách phân biệt thật giả này, các bạn sẽ mua được hàng thật với giá tốt.

Kem Rejuvaskin Scar Esthetique hiệu quả với những loại sẹo nào?

Scar Esthetique là kem hỗ trợ trị sẹo, mang lại hiệu quả cho cả sẹo thâm, sẹo lõm lẫn sẹo rỗ - bất kể nguyên nhân là do mụn, tai nạn hay bỏng. Sau khoảng 4-8 tuần sử dụng, người dùng đã cảm nhận sự cải thiện trên làn da.

Điểm khác biệt tạo nên danh tiếng của kem mờ sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique chính là công thức tiên tiến 2 Polypeptide cùng 23 dưỡng chất thiên nhiên chất lượng (chiết xuất từ củ hành, Coenzyme Q-10, Pycnogenol, Glucosamine, dẫn xuất vitamin A, vitamin C, Silicone y tế, chiết xuất rong biển, Arnica Extract...). Chính nhờ sự kết hợp hoàn hảo này, Scar Esthetique giúp làm mờ vết thâm, thúc đẩy sản sinh collagen tự nhiên, hỗ trợ làm đầy sẹo lõm, sẹo rỗ và cải thiện độ đàn hồi cho da.

Cơ chế tác động của Rejuvaskin Scar Esthetique là thẩm thấu sâu vào cấu trúc mô sẹo, kích hoạt quá trình tái tạo tế bào hư tổn, từ đó giúp làm phẳng sẹo lõm, giảm sẹo rỗ và xóa mờ vết thâm sau mụn. Sau một thời gian kiên trì sử dụng, làn da trở nên mịn màng, tươi sáng và đều màu hơn.

Đặc biệt, với những vết thương mới đang trong giai đoạn hình thành sẹo, Scar Esthetique giúp giảm viêm, ức chế sự tăng sinh mô sẹo, ngăn ngừa sẹo lan rộng. Đồng thời, sản phẩm còn thúc đẩy quá trình tái tạo da nhanh hơn, mang lại tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm.

Không phải ngẫu nhiên mà Scar Esthetique của thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin (Mỹ) luôn nằm trong tình trạng "cháy hàng" tại nhiều quốc gia. Đây là dòng kem hỗ trợ trị sẹo hiếm hoi vừa hiệu quả nhanh sau 4 tuần, vừa an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm và trẻ em trên 2 tuổi có thể yên tâm sử dụng.

Kem mờ sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique hiệu quả tối ưu với sẹo rỗ, sẹo lõm và sẹo thâm do nhiều nguyên nhân khác nhau:

Sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm do mụn hoặc thủy đậu.

Sẹo thâm, sẹo lõm sau tẩy nốt ruồi, sẹo do bỏng bô, bỏng nước sôi, bỏng do dụng cụ làm đẹp.

Sẹo thâm do côn trùng cắn, gãi ngứa trầy xước, hay sẹo để lại sau té ngã, va chạm, tai nạn.

Scar Esthetique không chỉ là kem hỗ trợ trị sẹo, mà còn là bước phục hồi da chuyên sâu, giúp bạn lấy lại làn da mịn màng, sáng khỏe và tự tin hơn từng ngày.

Hậu quả khôn lường khi dùng kem Scar Esthetique giả - Đừng để "sẹo chồng sẹo" vì ham rẻ!

Hiện nay, kem mờ sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique là sản phẩm được hàng triệu người tin dùng trên toàn thế giới nhờ khả năng làm mờ sẹo, cải thiện sắc tố và phục hồi làn da sau tổn thương. Tuy nhiên, chính vì độ nổi tiếng này mà sản phẩm bị làm giả, làm nhái tràn lan, khiến nhiều người "tiền mất tật mang" chỉ vì mua nhầm hàng kém chất lượng. Và dưới đây là những tác hại nghiêm trọng mà người tiêu dùng có thể gặp phải:

Kích ứng, viêm da, nổi mẩn đỏ

Hàng giả thường chứa paraben, corticoid, chất tẩy mạnh hoặc hương liệu công nghiệp. Những chất này dễ khiến da bị bỏng rát, bong tróc, ngứa, nổi mụn li ti hoặc viêm nhiễm kéo dài.

Da bị bào mòn, mỏng yếu

Các chất tẩy trong kem Scar Esthetique giả khiến lớp biểu bì bị tổn thương, da trở nên nhạy cảm, dễ bắt nắng và thậm chí hình thành sẹo mới. Nhiều trường hợp sau khi dùng phải đi da liễu điều trị lại trong thời gian dài.

Vết sẹo xấu đi, sẫm màu hơn

Không chỉ không làm mờ sẹo, kem mờ sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique giả còn làm sẹo chai cứng, sẫm màu, thâm đậm hơn, khiến quá trình phục hồi da gần như không thể. Một số trường hợp còn khiến vùng sẹo lan rộng ra do nhiễm khuẩn.

Ảnh hưởng sức khỏe lâu dài

Khi sử dụng kem mờ sẹo giả lâu ngày, các thành phần độc hại trong kem giả có thể ngấm qua da, đi vào máu, gây ảnh hưởng đến gan, thận và hệ miễn dịch. Đây chính là lý do người tiêu dùng tuyệt đối không nên mua hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc.

Cách phân biệt kem mờ sẹo Scar Esthetique thật giả đơn giản mà chuẩn xác 100% qua 4 yếu tố

Kem mờ sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique là dòng sản phẩm nổi tiếng đến từ Mỹ. Hiệu quả trong việc làm mờ sẹo, đều màu da, cải thiện kết cấu vùng da tổn thương khiến sản phẩm trở thành "must-have" của hầu hết mọi gia đình.

Tuy nhiên, vì độ hot này mà thị trường Việt Nam hiện xuất hiện nhiều sản phẩm giả, nhái tinh vi, khiến người tiêu dùng khó phân biệt. Dưới đây là 4 yếu tố giúp bạn nhận biết Scar Esthetique thật - giả chính xác 100%.

1. Bao bì và thiết kế - nhìn kỹ là biết ngay

Kem mờ sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo thâm Scar Esthetique hàng thật thì vỏ tuýp màu trắng sáng, chất nhựa mịn, cầm chắc tay, chữ in sắc nét, rõ ràng. Logo Rejuvaskin® được in đậm, rõ nét, không lem mực, không nhòe. Phần mép nắp được dán khít, không có vết keo hoặc rãnh lỏng. Mặt sau có đầy đủ thông tin nhà sản xuất tại Mỹ (Rejuvaskin Inc.) và có tem phụ đầy đủ thông tin bằng tiếng Việt với màu xanh tím gắn với thương hiệu.

Còn nếu là kem Scar Esthetique hàng giả màu tuýp ngả vàng hoặc đục, chất nhựa rẻ, dễ bóp méo. Chữ in mờ, lệch, đôi khi sai chính tả chỗ "silicone là silicon" và sai cả phần thông tin liên hệ. Nhiều sản phẩm hàng nhái phần logo thường thiếu dấu ® hoặc in nhòe và có mùi sơn hoặc nhựa hắc nhẹ khi mở nắp.

Mẹo nhỏ giúp các bạn phân biệt Scar Esthetique là đặt 2 tuýp cạnh nhau, bạn sẽ thấy hàng thật có tông trắng xanh tinh tế hơn, còn hàng giả hơi "bẩn" và thô.

2. Tem chống hàng giả và mã vạch - yếu tố "vàng" để kiểm tra nhanh

Rejuvaskin Scar Esthetique chính hãng có tem chống hàng giả và hiện chữ "chính hãng" khi thấm nước. Bên cạnh đó, có tem in hologram phản sáng rõ, không bong tróc. Khi nghiêng dưới ánh sáng, bạn sẽ thấy hiệu ứng 7 màu và logo Rejuvaskin hiện rõ. Hàng thật cũng có mã QR và mã vạch chuẩn quốc tế.

Hàng giả kem Scar Esthetique thì thường không có tem, hoặc tem in nhòe, dễ bóc, không phản sáng. Quét mã QR không ra kết quả hoặc dẫn đến trang lạ, không chính thống. Một số hàng giả tinh vi hơn là dùng mã vạch "sao chép" nhưng khi kiểm tra hiển thị sai quốc gia hoặc sản phẩm khác. Nếu các bạn mua kem Scar Esthetique không có tem chống hàng giả của Rejuvaskin thì khả năng cao là hàng xách tay trôi nổi hay hàng nhái.



3. Kết cấu kem, mùi hương và cảm nhận bằng giác quan

Kem mờ sẹo rỗ Scar Esthetique hàng thật với kết cấu kem mềm mịn, màu vàng nhạt, dễ tán, thấm nhanh vào da, không gây nhờn rít. Khi thoa có cảm giác mát dịu, nhẹ nhàng. Mùi hương nhẹ nhàng tự nhiên, dịu nhẹ, gần như không mùi vì không chứa hương liệu hóa học.

Hàng giả thường có chất kem lỏng, màu trắng đục, dễ tách nước hoặc vón cục khi để lâu. Khi bôi có cảm giác rát nhẹ, bóng dầu và mùi hắc hoặc nồng, đôi khi có mùi như thuốc tẩy. Cảnh báo, kem Rejuvaskin Scar Esthetique giả có thể chứa corticoid hoặc paraben, gây kích ứng, mỏng da, thậm chí khiến sẹo lan rộng và sẫm màu hơn.

4. Nơi mua hàng - yếu tố quyết định an toàn

Đây là bước phân biệt hàng thật hàng nhái kem mờ sẹo Scar Esthetique quan trọng. Kem Scar Esthetique chính hãng tại Việt Nam được phân phối bởi Công ty TNHH Rejuvaskin Việt Nam, có tem chống giả và hóa đơn đầy đủ.

Hàng chính hãng, các bạn có thể mua tại đại lý, nhà thuốc, phòng khám da liễu hoặc website chính hãng của Rejuvaskin Việt Nam. Có đầy đủ hóa đơn VAT nếu cần, tem chống hàng giả hay hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Giá niêm yết rõ ràng, tùy theo dung tích như 10ml có giá 420.000 đồng, 30ml là 690.000 đồng và 60ml là 1.220.000 đồng.

Hàng giả thường được rao bán với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá niêm yết chính hãng. Và trên mỗi sản phẩm không có tem chống hàng giả, không hóa đơn, không tem phụ hướng dẫn tiếng Việt. Còn địa chỉ shop mập mờ, không rõ nguồn nhập.

Lời khuyên dành cho những người tiêu dùng thông minh là đừng vì "rẻ hơn vài trăm nghìn" mà đánh đổi làn da của mình. Với sản phẩm làm mờ sẹo như Scar Esthetique, chỉ cần dùng sai một lần cũng có thể để lại hậu quả lâu dài.

Tổng kết nhanh - 4 yếu tố giúp nhận biết thật - giả Scar Esthetique

Yếu tố Hàng thật Hàng giả Bao bì Trắng sáng, in rõ nét, logo có ® Ngả vàng, in mờ, sai chính tả, thiếu logo chuẩn Tem và mã quét Có tem chống hàng giả, tem Hologram phản sáng, QR check ra trang chính hãng Không có tem, quét mã ra thông tin sai về sản phẩm Kết cấu và mùi hương Mịn, thấm nhanh, mùi nhẹ dễ chịu Dày, vón, mùi hắc, dễ kích ứng Địa chỉ mua Nhà phân phối, đại lý chính hãng và đúng giá niêm yết bán lẻ Không rõ nguồn gốc và giá rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng

Một tuýp Scar Esthetique thật có thể giúp bạn làm mờ sẹo, đều màu da, tự tin hơn mỗi ngày. Nhưng chỉ cần lỡ tay mua phải hàng giả, bạn có thể phải tốn gấp 5 lần chi phí điều trị để khắc phục hậu quả. Hãy bảo vệ quyền lợi của bản thân kiểm tra kỹ 4 yếu tố trên trước khi mua, và chọn Rejuvaskin Scar Esthetique chính hãng từ nhà phân phối Rejuvaskin Việt Nam để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho làn da.

Mua kem mờ sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm Rejuvaskin Scar Esthetique ở đâu chính hãng?

Việc mua được tuýp kem giảm sẹo Scar Esthetique chất lượng rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị sẹo của bạn. Chọn mua kem mờ sẹo Scar Esthetique ở đâu chính hãng? Đang là câu hỏi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm khi thị trường hàng giả ngày càng tinh vi như hiện nay. Để có thể mua kem Scar Esthetique chính hãng tại Việt Nam hãy đến với các địa chỉ phân phối Rejuvaskin chính hãng, uy tín hàng đầu hiện nay như:

Rejuvaskin Việt Nam - là nhà nhập khẩu và phân phối hợp pháp của Rejuvaskin Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Scar Heal Việt Nam - đại lý chính thức của Rejuvaskin Việt Nam

Mai Hân mỹ phẩm - đại lý của Rejuvaskin Việt Nam

Khi mua kem làm mờ sẹo Scar Esthetique nói riêng và các sản phẩm Rejuvaskin nói chung tại các địa chỉ trên. Các bạn luôn nhận được hàng chính hãng với đầy đủ tem nhãn mà với giá ưu đãi và đi kèm với nhiều cam kết về quyền lợi người khi mua hàng.

Nắm rõ cách phân biệt hàng thật hàng giả Scar Esthetique chưa đủ mà các bạn còn phải tìm hiểu thật kỹ. Nên mua kem Scar Esthethique tại địa chỉ phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam mà thôi. Đừng vì ham giá rẻ, tiền thì mất mà da còn kích ứng và xấu càng xấu hơn.