Phân Bón Cà Mau phát triển mô hình trình diễn giúp tăng năng suất cho cây lúa

Vụ mùa bền vững nhờ thay đổi phương thức canh tác

Đầu tháng 10.2025, tại xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk, Phân Bón Cà Mau phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây nguyên tổ chức Hội thảo tổng kết mô hình trình diễn phân bón NPK Cà Mau trên cây lúa. Hội thảo có sự tham dự của thạc sĩ Hồ Công Trực – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây nguyên, thạc sĩ Phạm Ngọc Tân – chuyên viên phát triển bộ giải pháp, Ban Sản phẩm mới và Giải pháp dịch vụ nông nghiệp, ông Nguyễn Thành Trung – quản lý khách hàng khu vực Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Phân Bón Cà Mau cùng đông đảo bà con nông dân.

Thạc sĩ Hồ Công Trực – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây nguyên phát biểu tại hội thảo

Mô hình triển khai từ tháng 6.2025 đến tháng 9.2025 trên 1 ha ruộng lúa của nông dân Nguyễn Duy Dương tại thôn 12A xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk. Giống lúa VNR20 được chọn canh tác theo quy trình chuẩn với sự hướng dẫn kỹ thuật từ chuyên viên của Phân Bón Cà Mau. Ruộng lúa sử dụng NPK Cà Mau công nghệ PolyPhosphate gồm NPK Cà Mau 16-16-8+TE và NPK Cà Mau 18-6-18. Đây là các sản phẩm phân bón NPK chất lượng cao với dây chuyền sản xuất từ dịch Urea hóa lỏng tiên tiến hàng đầu châu Âu nên giàu lân đa hữu hiệu, hạt phân bón đồng đều dinh dưỡng, cây hấp thu hiệu quả giúp tăng năng suất. NPK Cà Mau 16-16-8+TE dùng bón ở nhiều giai đoạn giúp cây lúa phát triển cân đối, kích thích bộ rễ, lá và tăng cường sức đề kháng. Trong khi đó, NPK Cà Mau 18-6-18 bón vào giai đoạn đón đòng giúp tăng số hạt chắc trên bông, tăng số bông/m2 và nâng cao năng suất, chất lượng hạt lúa.

Ghi nhận theo báo cáo tại hội thảo, năng suất lúa khi sử dụng Phân Bón Cà Mau đạt 8,7 tấn/ha, cao hơn ruộng đối chứng. Về hiệu quả kinh tế, lợi nhuận đạt mức cao hơn 7,2% so với đối chứng nông dân. Tổng lợi nhuận ước tính đạt khoảng 34.390.000 triệu đồng/ha, tổng chi phí sản xuất của mô hình trình diễn giảm so với ruộng đối chứng. Đây là tín hiệu tích cực cho việc áp dụng bộ sản phẩm Phân Bón Cà Mau canh tác cây lúa tại tỉnh Đắk Lắk.

Chỉ số tăng trưởng cây lúa cũng cho ra kết quả vượt kỳ vọng. Tỷ lệ trổ bông đồng loạt cao, bông dài, hạt chắc đều, giảm tình trạng lép hạt. Số bông/m² ở mô hình trình diễn đạt 441 bông, cao hơn mô hình đối chứng (chỉ đạt 430 bông/m²), điều này cho thấy mô hình trình diễn phát huy tốt tiềm năng đẻ nhánh và mật độ bông hữu hiệu cao hơn so với đối chứng.

Nông dân Nguyễn Duy Dương chia sẻ: "Lúc trước tôi cũng làm như truyền thống thôi nên năng suất bấp bênh lắm! Từ khi áp dụng bộ sản phẩm NPK Cà Mau và kỹ thuật chăm sóc hiện đại do Phân Bón Cà Mau hướng dẫn, tôi thấy được kết quả rõ ràng: cây lúa cứng cáp, thân lá có màu xanh đậm, sức đề kháng tốt hơn, bông lúa thì trổ đều, chắc hạt. Hơn nữa năng suất tăng, sản lượng tăng, mùa lúa này tôi vui lắm".

Nhờ bón phân hợp lý, ruộng lúa nhà nông dân Nguyễn Duy Dương đạt năng suất cao, chi phí canh tác giảm

Nhiều nông dân tham dự hội thảo bày tỏ mong muốn được thử nghiệm mô hình trên ruộng lúa nhà mình để đạt kết quả kinh tế vượt trội. Thực tiễn chứng minh việc thay đổi phương thức canh tác, ứng dụng bón phân khoa học là hướng đi bền vững giúp cây lúa tăng năng suất, chất lượng và gia tăng thu nhập cho người nông dân.

Triển vọng nhân rộng mô hình để tăng giá trị cây lúa Tây nguyên

Đắk Lắk dần khẳng định vị thế "vùng trọng điểm lúa gạo Tây nguyên" với hơn 100.000 ha gieo trồng, cung ứng gần 800.000 tấn lúa mỗi năm cho thị trường. Thành công từ mô hình tại xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk áp dụng NPK Cà Mau công nghệ PolyPhosphate là minh chứng cho sự kết hợp hiệu quả giữa khoa học công nghệ và thực tiễn đồng ruộng, mở ra triển vọng cho nhiều mùa vàng trọn vẹn.

Thạc sĩ Hồ Công Trực – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây nguyên chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao hiệu quả thực tiễn mà mô hình trình diễn cây lúa mang lại. Từ những kết quả khả quan, mong rằng bà con sẽ mạnh dạn áp dụng và nhân rộng mô hình để nâng cao năng suất, chất lượng lúa để xây dựng nền nông nghiệp bền vững, hiện đại".

Nhờ sử dụng NPK Cà Mau, hạt lúa chắc, năng suất cao, phát triển bền vững

Buổi hội thảo khép lại trong không khí phấn khởi với những kết quả ấn tượng, bằng chứng sinh động từ mô hình trình diễn cây lúa. Đây là tín hiệu tích cực trong hành trình Phân Bón Cà Mau đồng hành cùng bà con trên chặng đường phát triển nông nghiệp bền vững.