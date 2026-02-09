Phân bón Cà Mau tiên phong triển khai chuỗi mô hình canh tác năng suất cao

Áp dụng mô hình canh tác hiện đại giúp tăng năng suất, giảm chi phí

Thực tế cho thấy, khi canh tác và quản lý dinh dưỡng khoa học theo từng giai đoạn sinh trưởng, khả năng hấp thu dinh dưỡng được nâng cao, giúp giảm chi phí và cải thiện năng suất cho cây trồng.

Là thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón tại Việt Nam, Phân bón Cà Mau không chỉ cung cấp bộ giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng mà còn chú trọng hướng dẫn bà con cách sử dụng sản phẩm phù hợp với điều kiện canh tác tại từng vùng. Thông qua mô hình trình diễn, Phân bón Cà Mau đã cùng nông dân kiểm chứng hiệu quả phân bón ngay trên đồng ruộng, giúp bà con dễ quan sát, so sánh kết quả và áp dụng trong thực tế.

Mô hình trình diễn do Phân bón Cà Mau triển khai cho nhiều kết quả tích cực

Nhiều năm qua, Phân bón Cà Mau đã phối hợp với các địa phương triển khai hàng trăm mô hình trình diễn trên các cây trồng chủ lực. Các mô hình được xây dựng dựa trên nguyên tắc bón đúng loại phân, đúng liều lượng, đúng thời điểm, qua đó giúp cây trồng phát triển cân đối, nâng cao năng suất và tối ưu chi phí.

Hiệu quả tích cực từ các mô hình trình diễn

Từ việc triển khai đồng bộ các mô hình trình diễn trên nhiều loại cây trồng, Phân bón Cà Mau ghi nhận các kết quả tích cực về năng suất và hiệu quả kinh tế.

Điển hình như mô hình trình diễn trên cây thanh long (Đồng Tháp), vườn mô hình sử dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ OM CAMAU Green, NPK Cà Mau Gold 20-10-10 và NPK Cà Mau 15-5-20. Nhờ bón phân đúng thời điểm, đúng nhu cầu, cây phát triển tốt, trụ khỏe, bộ rễ tơ phát triển nhiều và tỷ lệ đậu trái cao. Trái thu hoạch có kích thước đồng đều, đạt chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu thương lái.

Đánh giá thực tế, vườn mô hình đạt năng suất 1.897 kg/1.000 m2, cao hơn vườn đối chứng. Đồng thời, nhờ chi phí sản xuất được tối ưu đã giúp lợi nhuận tăng 7,3% tương đương 2,3 triệu đồng/1.000 m2, qua đó khẳng định hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người trồng.

Nhờ áp dụng Bí Kíp Vàng của Phân bón Cà Mau, vườn thanh long cho trái sai và đồng đều

Các mô hình tương tự cũng ghi nhận kết quả tích cực. Theo báo cáo, trên cây lúa tại tỉnh Đắk Lắk sử dụng NPK Cà Mau 16-16-8+TE ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh và NPK Cà Mau 18-6-18 ở giai đoạn đón đòng cho năng suất trung bình 8,7 tấn/ha, cao hơn ruộng đối chứng. Hiệu quả kinh tế của mô hình được cải thiện rõ khi lợi nhuận tăng 7,2%, tương đương 34,4 triệu đồng/ha, đồng thời chi phí canh tác giảm.

Nhờ bón phân hợp lý, ruộng lúa đạt năng suất cao, chi phí canh tác giảm rõ rệt

Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây nguyên chia sẻ "Chúng tôi đánh giá cao hiệu quả thực tiễn mà mô hình trình diễn mang lại. Từ những kết quả khả quan, mong rằng bà con sẽ mạnh dạn áp dụng và nhân rộng mô hình để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng nhằm xây dựng nền nông nghiệp bền vững, hiện đại".

Đồng hành cùng nông dân hướng đến canh tác hiệu quả và bền vững

Các mô hình trình diễn của Phân bón Cà Mau được triển khai gắn với thực tế từng vùng, từng loại cây trồng. Qua quá trình theo dõi, đánh giá xuyên suốt chu kỳ canh tác, các mô hình cung cấp cơ sở thực tiễn để điều chỉnh phương thức canh tác phù hợp hơn với điều kiện đồng ruộng, tối ưu đầu vào, ổn định năng suất và nâng cao tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp.

Phân bón Cà Mau đồng hành cùng nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Từ các hoạt động đồng hành cùng nông dân, bộ giải pháp dinh dưỡng cây trồng của Phân bón Cà Mau được nghiên cứu và hoàn thiện theo hướng phù hợp với nhiều vùng sinh thái khác nhau. Các sản phẩm phân bón được ứng dụng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của nhiều loại cây trồng.

Trong đó, phân bón NPK Cà Mau ghi nhận hiệu quả sử dụng tại nhiều mô hình trình diễn cũng như trên diện rộng. Ứng dụng công nghệ PolyPhosphate với dây chuyền sản xuất từ dịch Urea hóa lỏng tiên tiến hàng đầu châu Âu, sản phẩm có độ đồng đều dinh dưỡng cao, hỗ trợ cây trồng hấp thu hiệu quả và góp phần cải thiện chất lượng nông sản, giúp nông dân tối ưu chi phí và công lao động trong quá trình canh tác.

Thời gian tới, các mô hình trình diễn tiếp tục được Phân bón Cà Mau mở rộng và triển khai trên nhiều loại cây trồng, gắn với thực tiễn sản xuất tại địa phương, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả canh tác, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và ổn định lâu dài.