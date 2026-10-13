Phân bón Cà Mau viết tiếp câu chuyện phát triển

Trụ cột chiến lược của PVCFC là sản xuất kinh doanh phân bón; Khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón; Công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch ẢNH: PVCFC

Tầm nhìn phát triển: 3 trụ cột chiến lược mới

Sau 15 năm, từ nền tảng của Nhà máy Đạm Cà Mau, PVCFC đã phát triển thành doanh nghiệp có mạng lưới rộng khắp cả nước và sản phẩm hiện diện tại hơn 20 quốc gia. Việc chuyển đổi mô hình lên Tổng công ty đánh dấu bước chuyển quan trọng về quy mô và dư địa phát triển, mở đường cho PVCFC nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị nông nghiệp khu vực và toàn cầu.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong định hướng phát triển mới của PVCFC là cách nhìn về chính ngành nghề cốt lõi. Thay vì chỉ tập trung vào từng sản phẩm phân bón riêng lẻ, doanh nghiệp định hướng tối ưu hóa toàn bộ chuỗi giá trị phân bón hiện hữu, chuyển từ sản phẩm đơn lẻ sang bộ giải pháp nông nghiệp thông minh, công nghệ cao. Đây là hướng phát triển theo chiều sâu, tận dụng nền tảng công nghệ và năng lực sản xuất đã được hình thành tại PVCFC. Cùng với đó, PVCFC định hướng mở rộng sản xuất khí công nghiệp và hóa chất liên quan đến phân bón, qua đó khai thác thêm giá trị từ nền tảng công nghệ hiện có.

Sản phẩm chất lượng cao của Phân Bón Cà Mau đã hiện diện tại hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới ẢNH: PVCFC

PVCFC đồng thời định hướng phát triển theo chiều ngang, mở rộng sang những lĩnh vực liền kề và tích hợp, tham gia sâu hơn vào kinh tế nông nghiệp, từ đầu vào đến đầu ra. Trong định hướng này, doanh nghiệp tập trung vào công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch, với các hoạt động được xác định gồm tạo giống, vùng trồng; thu hái, sơ chế, bảo quản, chế biến, xuất khẩu và logistics. Nói cách khác, nếu trước đây trọng tâm là tạo ra sản phẩm phục vụ người nông dân, thì định hướng mới mở rộng thành tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tạo ra sản phẩm nông nghiệp.

Từ hai hướng phát triển đó, PVCFC xác định ba trụ cột chiến lược cho không gian tăng trưởng mới:

Thứ nhất là sản xuất - kinh doanh phân bón. Đây vẫn là nền tảng cốt lõi của doanh nghiệp, nơi PVCFC tiếp tục tối ưu hóa chuỗi giá trị hiện hữu, phát triển sản phẩm và các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ hai là khí công nghiệp và hóa chất liên quan đến phân bón. Đây là hướng mở rộng dựa trên chính nền tảng công nghệ và cơ sở sản xuất mà doanh nghiệp đang có, đồng thời mở ra một không gian kinh doanh mới ngoài sản phẩm phân bón truyền thống.

Thứ ba là công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch. Với trụ cột này, phạm vi hoạt động được mở rộng từ sản xuất vật tư nông nghiệp sang những công đoạn sâu hơn của chuỗi giá trị, bao gồm: giống, vùng nguyên liệu, bảo quản, chế biến, xuất khẩu và logistics.

Hướng đến năm 2050, mục tiêu trở thành doanh nghiệp tích hợp nông nghiệp - công nghệ sinh học hàng đầu đang đặt PVCFC trước một hành trình mới: mở rộng lĩnh vực hoạt động, gia tăng chiều sâu chuỗi giá trị và từng bước đảm nhận vai trò lớn hơn trong hệ sinh thái nông nghiệp Việt Nam và khu vực.

Mở rộng không gian phát triển

Với mục tiêu được đặt ra đến năm 2050 là trở thành doanh nghiệp tích hợp nông nghiệp - công nghệ sinh học hàng đầu khu vực, đóng vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và khu vực, PVCFC cần thêm những nguồn lực mới để tăng tốc. Để một nhà máy phân đạm vận hành ổn định, câu chuyện nguyên liệu luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, PVCFC đã bổ sung nguồn khí mới từ mỏ Nam Du - U Minh, là nguyên liệu đầu vào quan trọng đối với Nhà máy Đạm Cà Mau. Theo đó, PVCFC đã phối hợp với Petrovietnam và PV GAS để hoàn thiện các điều khoản, điều kiện cung cấp nguồn khí Nam Du - U Minh cho nhà máy.

Sản phẩm chất lượng cao của Phân Bón Cà Mau đã hiện diện tại hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới ẢNH: PVCFC

Cùng với kết quả kinh doanh, PVCFC đã có những nỗ lực trong đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thị trường mới, nghiên cứu sản phẩm mới và tìm kiếm các động lực tăng trưởng dài hạn. Đây cũng chính là những yếu tố tạo nền tảng để doanh nghiệp chuyển từ câu chuyện tăng trưởng dựa trên sản phẩm truyền thống sang tìm kiếm những không gian tăng trưởng mới. Mục tiêu tương lai không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô sản xuất, mà còn ở khả năng tạo ra tỷ trọng ngày càng lớn từ những thị trường và sản phẩm mới.

Quy mô mới cũng đặt ra yêu cầu về một nền tảng quản trị tương xứng. PVCFC đang từng bước nâng chuẩn quản trị theo hướng tiệm cận thông lệ OECD, tăng cường minh bạch, quản trị rủi ro, phát triển bền vững và bảo đảm quyền lợi cổ đông. Những nỗ lực đó tiếp tục được ghi nhận trong năm 2026, khi PVCFC được vinh danh tại IR Awards 2026, ba hạng mục Vietnam I4 Impact Awards và tiếp tục nối dài danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao. Những dấu ấn này cho thấy PVCFC đang được ghi nhận ngày càng toàn diện, từ quản trị, minh bạch thị trường vốn đến đổi mới công nghệ và năng lực phát triển bền vững - những nền tảng cần thiết cho một Tổng công ty bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Lãnh đạo Petrovietnam đề nghị PVCFC tập trung đầu tư, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 doanh thu quốc tế chiếm 30% và doanh thu từ sản phẩm mới đạt 60%. Đây là những mục tiêu thách thức nhưng có cơ sở để thực hiện nếu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và chủ động tìm kiếm cơ hội trên thị trường.