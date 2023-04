Phân bón hữu cơ Trường Xuân: vì một nền nông nghiệp xanh

Ông Ngô Nhựt Linh, Phó tổng giám đốc TXUCO (phải) và nôngdân Ngô Văn Lành (trái) trao đổi về hiệu quả sử dụng phân bón hữu cơ TXUCO Ảnh: Nam Long



Lý do nhà nông chọn phân bón hữu cơ

Công ty CP công nghệ cao Trường Xuân là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phân bón hữu cơ từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu và truyền thống, uy tín tại Việt Nam. Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Trường Xuân - TXUCO (tọa lạc ấp An Hương 1, xã Mỹ An, H.Mang Thít, Vĩnh Long) đã đưa ra thị trường 14 loại sản phẩm phân bón hữu cơ, đáp ứng mọi nhu cầu về chất lượng sản phẩm cũng như giá thành, giúp cây trồng có năng suất hiệu quả cao, an toàn, thân thiện với môi trường, góp phần đem lại cho người tiêu dùng nguồn nông sản sạch và một hệ sinh thái tốt cho nền nông nghiệp.

Nhiều chuyên gia nông nghiệp nhận định, sử dụng phân bón hữu cơ trong canh tác nông nghiệp càng quan trọng hơn khi nền nông nghiệp đang trong giai đoạn chuyển mình sang sản xuất an toàn. Phân bón hữu cơ giúp cải tạo đất, bổ sung cho đất một lượng lớn mùn, vi sinh vật hữu ích, các chất dinh dưỡng giúp đất tơi xốp, thoáng khí, tăng độ phì nhiêu, phân giải các độc tố trong đất. Phân bón hữu cơ hạn chế xói mòn đất và rửa trôi các chất dinh dưỡng. Tăng khả năng thoát nước, tránh hiện tượng ngập úng, hạn chế hiện tượng đóng váng bề mặt, ổn định nhiệt độ trong đất. Phân bón hữu cơ tạo môi trường tốt cho các vi sinh vật có lợi trong đất hoạt động, cung cấp nguồn dinh dưỡng đa trung vi lượng cho đất, tăng cường hoạt động của các vi sinh vật có trong đất, giúp bộ rễ phát triển thuận lợi, tăng hiệu lực hấp thụ chất dinh dưỡng của cây.

Công nhân đóng gói phân bón hữu cơ TXUCO thành phẩm

Nhà sản xuất đồng hành cùng nông dân

Hướng đến một nền nông nghiệp xanh và an toàn, hiện nay, đã có nhiều nông dân chuyển sang sử dụng phân bón hữu cơ cho vườn cây nhà mình, hướng đến xuất khẩu nông sản ra nước ngoài. Ông Ngô Văn Lành (ngụ H.Bình Tân, Vĩnh Long) cho biết, gia đình ông trồng 2,2 ha mít (22.000 m2). Trước đây, ông sử dụng phân bón hóa học, nhưng sau mỗi mùa vụ phải cải tạo lại đất, rất mất thời gian và nhân lực. Nếu không cải tạo thì cây không đủ dinh dưỡng để mang lại năng suất cho mùa sau. Thông qua báo đài, ông Lành biết được phân bón hữu cơ có nhiều ưu điểm, không gây hại cho môi trường mà còn tốt cho cây, cho đất nên ông đã chọn và sử dụng thử phân bón hữu cơ TXUCO.

"Đúng là phân bón hữu cơ cần thời gian để cây và đất hấp thu chất dinh dưỡng, nhưng năng suất mùa vụ vừa rồi khiến tôi rất hài lòng vì tiết kiệm được chi phí cải tạo đất. Tôi cũng rất vui khi mình là một trong những nhà vườn hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ, góp sức mang đến nguồn nông sản sạch cho người tiêu dùng. Tôi cũng cảm ơn Công ty Trường Xuân đã đồng hành, hướng dẫn tận tình và hỗ trợ 10% chi phí phân bón đầu vào", ông Lành vui vẻ cho biết thêm.

Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Trường Xuân

Ông Ngô Nhựt Linh, Phó tổng giám đốc Công ty CP công nghệ cao Trường Xuân, cho biết công ty sẽ góp phần đưa diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ của tỉnh Vĩnh Long đạt 1,5% tổng diện tích đất nông nghiệp đến năm 2025. Công ty CP công nghệ cao Trường Xuân tự hào là đơn vị có nhà máy đầu tiên sản xuất phân bón hữu cơ đặt tại tỉnh Vĩnh Long và góp phần cung ứng phân hữu cơ trên khắp mọi nơi trong và ngoài nước. Công ty có 2 nhà máy sản xuất và kho bãi với tổng diện tích sử dụng trên 70.000 m2. Dây chuyền sản xuất được nhập theo tiêu chuẩn châu Âu, tự động hóa cao, lực lượng lao động trên 300 người, trong đó rất nhiều kỹ sư, chuyên gia giỏi được mời từ nước ngoài và một số được đào tạo tại các trường nổi tiếng trong nước.

Sau nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, công ty đã không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường và niềm tin đối với khách hàng. Ban lãnh đạo công ty luôn tâm niệm rằng, sự thành công của khách hàng chính là thành công của công ty. "Công ty CP công nghệ Trường Xuân gửi lời mời hợp tác đến các đại lý, hợp tác xã, doanh nghiệp để cùng nhau thực hiện mục tiêu chung hướng đến một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn và bền vững", ông Linh nói.