Phân bón Miền Nam có 2 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2026

Ông Đỗ Văn Tuấn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam - nhận giải thưởng Thương hiệu quốc gia 2026

Đây là dấu mốc đáng chú ý của doanh nghiệp trong năm kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu canh tác thực tế.

Phân bón Miền Nam có hai sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, gồm “Phân bón Miền Nam - Nâng tầm nông sản Việt” và “Supe lân Long Thành”

Trong định hướng thời gian tới, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh nghiên cứu các dòng phân bón mới, phân bón hữu cơ vi sinh và phân bón chuyên dùng công nghệ cao; đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao giải pháp dinh dưỡng cây trồng cho nông dân. Chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh cũng được xác định là hướng đi xuyên suốt, thông qua đầu tư công nghệ sản xuất, tối ưu sử dụng tài nguyên và kiểm soát tác động đến môi trường.

Ông Đỗ Văn Tuấn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Với thông điệp "Phân bón Miền Nam - Nâng tầm nông sản Việt", doanh nghiệp định hướng chuyển từ cung cấp vật tư sang cung cấp giải pháp dinh dưỡng cây trồng toàn diện, gắn chất lượng sản phẩm với hiệu quả canh tác và lợi ích lâu dài của người nông dân. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.