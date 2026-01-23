Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Phân bón NPK Việt Nhật, đâu phải chỉ riêng cho lúa

Thông tin dịch vụ
23/01/2026 15:00 GMT+7

Trong tâm thức của nhiều người nông dân Việt Nam, phân bón NPK Việt Nhật gắn liền với hình ảnh những cánh đồng lúa xanh mướt, bông lúa chín vàng. Thế nhưng, sau ba thập kỷ đồng hành cùng nông nghiệp Việt, thương hiệu này đã chứng minh một điều: sức mạnh của công nghệ Nhật Bản không chỉ dừng lại ở ruộng lúa. Phân bón Việt Nhật không chỉ phù hợp cho cây lúa mà còn hơn thế nữa.

Phân bón NPK Việt Nhật, đâu phải chỉ riêng cho lúa- Ảnh 1.

Kho thành phẩm duy trì nguồn hàng ổn định cho thị trường

NGUỒN: JVF

Hành trình 30 năm tại Việt Nam

Từ năm 1995, khi đặt chân đến Việt Nam, NPK Việt Nhật đã mang theo sứ mệnh nâng cao năng suất nông nghiệp bằng công nghệ tiên tiến từ xứ sở hoa anh đào. Ba mươi năm qua, chúng tôi không ngừng nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, nghiên cứu các dòng sản phẩm mới để phù hợp với đặc thù thổ nhưỡng và khí hậu nhiệt đới của Việt Nam, phù hợp với điều kiện cây trồng và tập quán canh tác của người nông dân Việt Nam.

Với triết lý "Chất lượng Nhật Bản, phục vụ nông dân Việt", Phân bón Việt Nhật đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của hàng triệu nông hộ trên khắp cả nước. Hành trình ba thập kỷ không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sự kiên trì, tận tâm và không ngừng đổi mới để mang lại giá trị thực sự cho người nông dân.

Phân bón NPK Việt Nhật, đâu phải chỉ riêng cho lúa- Ảnh 2.

Quy trình vận hành nghiêm ngặt tại nhà máy sản xuất

NGUỒN: JVF

Hiệu quả vượt trội trên cây lúa

Không thể phủ nhận, cây lúa là nơi NPK Việt Nhật tạo dựng nên danh tiếng vững chắc. Với công thức dinh dưỡng cân đối, đặc biệt phù hợp với giai đoạn sinh trưởng của lúa, sản phẩm đã giúp tăng năng suất 15-20%, đồng thời cải thiện chất lượng hạt, hạn chế đổ ngã và tăng sức đề kháng cho cây.

Phân bón NPK Việt Nhật, đâu phải chỉ riêng cho lúa- Ảnh 3.

Kỹ thuật viên cùng nông dân kiểm tra thực tế trên đồng lúa

NGUỒN: JVF

Không chỉ mỗi cây lúa

Thế nhưng, câu chuyện thành công của NPK Việt Nhật không dừng lại ở ruộng lúa. Trong những năm gần đây, thương hiệu này đã chứng minh hiệu quả vượt trội trên hàng loạt cây trồng khác: cà phê ở Tây nguyên cho năng suất cao và chất lượng hạt tốt hơn; cây ăn trái như xoài, nhãn, thanh long cho trái to, ngọt và đẹp mắt; rau màu với tốc độ sinh trưởng nhanh, ít sâu bệnh. Đặc biệt với cây sầu riêng, kết quả cho thấy năng suất và hình thái sinh trưởng của cây vượt trội. 

Phân bón NPK Việt Nhật, đâu phải chỉ riêng cho lúa- Ảnh 4.

Cán bộ kỹ thuật khảo sát và tư vấn tại vườn sầu riêng

NGUỒN: JVF

Công nghệ JVF - Bí quyết phù hợp cho mọi loại cây trồng

Bí mật đằng sau sự thành công đa dạng này chính là công nghệ sản xuất tiên tiến từ Nhật Bản, kết hợp với quy trình giám sát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt qua tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất (giám sát chất lượng nguyên liệu đầu vào; giám sát chất lượng bán thành phẩm trên dây chuyền sản xuất; giám sát chất lượng sản phẩm đầu ra trước khi xuất bán ra thị trường) cùng với hoạt động nghiên cứu cải tiến sản phẩm dựa trên những hiểu biết sâu sắc về tập quán canh tác và điều kiện đất đai các vùng miền.

Công nghệ sản xuất của JVF đảm bảo cung cấp đầy đủ và cân đối các dưỡng chất đa lượng (N-P-K) cùng các yếu tố vi lượng cần thiết, giúp cây hấp thụ tối ưu dưỡng chất, phát triển tối ưu, tăng cường sức chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi, cải thiện tình trạng dinh dưỡng đất và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, với bộ sản phẩm đa dạng của JVF cho phép xây dựng những quy trình bón tối ưu phù hợp với từng loại cây trồng và từng giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây trồng.

Ba mươi năm, sản phẩm Phân bón Việt Nhật đã đi từ "người bạn của lúa" đến "đối tác toàn diện của nông nghiệp Việt". Với công nghệ JVF tiên tiến và sự hiểu biết sâu sắc về nông nghiệp Việt Nam, thương hiệu này tiếp tục khẳng định: Chất lượng Nhật Bản không có giới hạn, phù hợp cho nhiều loại cây trồng và điều kiện đất đai ở Việt Nam.

Phân bón NPK Việt Nhật, đâu phải chỉ riêng cho lúa- Ảnh 5.

Hệ thống đóng gói tự động hóa vận hành tại nhà máy

NGUỒN: JVF

Thông tin liên hệ:

Văn phòng giao dịch

    • ĐT: (028) 6290 5069
    • Email: info@jvf.com.vn

    Nhà máy:

    • KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai
    • ĐT: (02513) 841149

