Phản cảm chuyện 'réo' bạn bè vào những bài viết tiêu cực

Trò đùa phản cảm: tag tên bạn bè vào những bài viết chưa được xác thực CHỤP MÀN HÌNH

Bỗng dưng bị gọi tên

Mới đây, câu chuyện 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam đã gây xôn xao dư luận. Ngay khi sự việc bị phát giác vào ngày 16.3, thông tin này đã được nhiều fanpage, hội, nhóm trên Facebook chia sẻ. Thời điểm này, danh tính của 4 tiếp viên hàng không vẫn là điều tò mò với nhiều người.

Dưới những bài viết là hàng ngàn bình luận. Đáng chú ý, có cả những bình luận vô duyên. Cụ thể, có người bình luận bằng cách tag (đính kèm) tên của bạn bè. Chẳng hạn như một thành viên có tên Đ.T.T. bình luận trên một fanpage: "Xin lỗi mọi người, trong 4 tiếp viên hàng không ấy có 2 người bạn của mình là X. và Y. Vì bạn mình trót dại, nên mình xin lỗi mọi người".

Vì bị gọi tên, X. và Y. đã nổi sùng bằng cách bình luận: "Vớ vẩn gì thế", "Đừng có tào lao như vậy. Chuyện này không có gì hay ho đâu mà nhắc tên tôi vào đây".

Câu chuyện kể trên không ngoại lệ. Từ trước đến nay đã có nhiều câu chuyện tương tự. Từ những thông tin (chủ yếu về các vụ việc có chiều hướng tiêu cực, chưa rõ danh tính người trong cuộc, chưa được xác minh, làm rõ) được đăng lên mạng xã hội, là sẽ có một bộ phận dân mạng chọc bạn bè bằng cách đính tên bạn bè dưới bình luận.

Như cách đây vài ngày, clip bé trai bị cha dượng ép dùng ma túy đã làm xôn xao cộng đồng mạng. Những bài viết về nội dung này trên các hội, nhóm thu hút lượng tương tác rất nhiều. Không ngoại lệ, những bài viết ấy cũng trở thành nơi để nhiều người trêu ghẹo bạn bè.

"Cha dượng trong clip là thằng K. bạn tôi đấy mọi người ơi. K. ơi là K., sao lại tàn nhẫn như vậy?", "Tưởng là ai, chứ cha dượng chính là V., một ông anh thân thiết của tôi đấy quý vị"..., những bình luận kiểu này xuất hiện khá nhiều.

Những người bị réo tên, có người im lặng, nhưng không ít người phản ứng mạnh: "Trò này không vui đâu. Đừng tag tên tôi vô những bài viết như thế này". Thậm chí có người còn chửi thề, bày tỏ sự phẫn nộ và bức xúc vì bỗng dưng bị đề cập đến một câu chuyện tiêu cực.

Trò tag bạn bè vào những bài viết tiêu cực, chưa được xác thực là trò đùa vô duyên CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều hệ lụy

Theo chuyên gia tâm lý Đỗ Thị Hương Lan, Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam, TP.HCM, thực ra việc "tag" bạn bè vào những bài viết trên mạng xã hội có nhiều nguyên nhân. Một là để bạn bè biết đến câu chuyện xôn xao đang diễn ra để cùng nhau "hóng chuyện". Hai là để bạn bè lưu ý, cảnh giác nếu nội dung bài đăng liên quan đến những mánh khóe chiêu trò lừa đảo.

"Tuy nhiên, nhiều người đã vui đùa quá lố. Đã sử dụng những câu từ không đúng và đẩy sự việc đi quá xa. Giả dụ, cũng với câu chuyện về 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, nếu tag bạn bè vào kèm lời bình luận: "Xem nè bạn ơi", "Câu chuyện này khó hiểu quá nè bạn ơi"... thì rất bình thường. Tuy nhiên nếu tag những người bạn vào cùng với câu: "Xin lỗi mọi người, bạn tôi là A., B., C., là một trong 4 nữ tiếp viên hàng không" thì không được. Đây là trò đùa kém duyên, vô duyên", bà Lan nói.

Cũng theo bà Lan, trò đùa "tag" tên bạn bè vào dưới những bài viết tiêu cực có thể dẫn đến nhiều hệ lụy. "Có thể làm ảnh hưởng đến tình bạn. Nếu người bạn tức giận, họ có thể cắt đứt mối quan hệ, chặn tài khoản mạng xã hội. Hơn hết, có thể khiến cộng đồng mạng tưởng người bạn được nhắc đến trong bình luận là nhân vật liên quan đến nội dung tiêu cực", bà Lan phân tích.

Trong thực tế, đã có những người từng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra khi cũng vì trò đùa "tag" tên của bạn bè trong những bài viết tiêu cực đã bị cộng đồng mạng "ném đá".

Vào tháng 2.2022, trên mạng xã hội lan truyền thông tin "nam sinh bị cướp tài sản trong ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM". Sau đó, Công an TP.Dĩ An, Bình Dương cho biết không có vụ việc này. Thế nhưng có một số nam sinh viên bị "ném đá" tả tơi do bị bạn bè "réo" tên.

L.T.Q., sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, kể lại: "Thời điểm đó, vụ việc này khiến cộng đồng mạng tò mò rất nhiều. Đêm đó mình đang ngủ thì nghe tín hiệu thông báo trên Facebook liên tục xuất hiện. Rồi cả hàng trăm tin nhắn của người khác gởi đến. Họ chửi mình, chỉ trích mình, xúc phạm mình".

Hóa ra, theo Q., khi thông tin "nam sinh bị cướp tài sản trong ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM" được chia sẻ rầm rộ trên Facebook, một người bạn ở cùng phòng đã "tag" tên Q. cùng bình luận: "Đứa cướp tài sản của nam sinh là L.T.Q., bạn mình đó mọi người. Vì tình bạn lâu năm và học chung lớp với Q., mình đứng ra xin lỗi mọi người nhé".

"Để rồi, nhiều người tin chắc vào bình luận đó, và mình vô tình trở thành một nhân vật đáng thương. Sau này, khi có thông tin chính xác từ cơ quan công an, mình mới được minh oan. Người bạn có bình luận vô duyên kia cũng đã xin lỗi mình vì cho rằng không lường trước được hậu quả của trò đùa", Q. chia sẻ.

Q. nói thêm: "Tôi mong sao mọi người khi sử dụng Facebook đừng có những trò đùa "tag" tên bạn bè một cách vô duyên nữa. Những tưởng là vô hại, nhưng có thể dẫn đến nhiều hậu quả".