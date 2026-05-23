Phần của Nga trên trạm không gian quốc tế lại gặp trục trặc

Hạo Nhiên
23/05/2026 17:13 GMT+7

Cơn 'ác mộng' một lần nữa tái diễn trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) sau khi phần của Nga một lần nữa xảy ra tình trạng rò khí bất chấp một số nỗ lực khắc phục trước đó.

ISS đã hoạt động hơn 25 năm qua trên quỹ đạo

ẢNH: NASA

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) đã mất nhiều năm cố gắng tìm kiểm và sửa chữa tình trạng rò khí xảy ra ở module Zvezda của Nga trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS).

Cụ thể, Roscosmos lần đầu ghi nhận hiện tượng rò khí trên ISS vào tháng 9.2019, và sau khi lần theo dấu vết họ đã xác định điểm rò rỉ nằm ở khoang trung chuyển, nối cổng cập tàu vũ trụ với module Zvezda của Nga.

Đến năm ngoái, có vẻ như sự cố cuối cùng đã được xử lý. Thế nhưng, gần đây có thông tin tình trạng rò rỉ lại tái diễn, theo Gizmodo hôm 23.5.

Cụ thể hồi đầu tháng 5, các phi hành gia Nga trong lúc dỡ hàng từ tàu tiếp tế Progress 95 đã phát hiện module Zvezda xảy ra tình trạng giảm áp.

Kết quả phân tích cho thấy lượng khí đang rò rỉ ra bên ngoài với tốc độ gần nửa kg/ngày, theo người phát ngôn NASA Josh Finch.

"Trong thời gian này, Roscosmos đã xử lý bằng cách để áp suất trong đường hầm chuyển tiếp giảm dần trong khi theo dõi tốc độ rò rỉ", theo thông tin từ người phát ngôn NASA.

Nga có thể cần giải cứu khẩn cấp trạm không gian ISS sau vụ rò rỉ tàu Soyuz

Ông Finch nói thêm vụ rò khí hiện không mang đến nguy cơ cho phi hành đoàn trên trạm, và NASA đang phối hợp với Roscosmos tìm cách nghiên cứu các bước xử lý tiếp theo.

ISS chuẩn bị về hưu vào năm 2030 sau khi trải qua gần 3 thập niên trên quỹ đạo thấp của trái đất. Việc trải qua quãng thời gian dài liên tục hoạt động trong môi trường không gian khắc nghiệt trên quỹ đạo đã khiến nhiều thiết bị trên trạm bị xuống cấp. Sự cố rò rỉ kéo dài này cho thấy tình trạng ngày càng tệ hơn của ISS.

