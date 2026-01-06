Phấn đấu giải phóng mặt bằng công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm trong tháng 3

UBND P.Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) vừa thông tin về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm, một trong những dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với cảnh quan đô thị và không gian công cộng khu vực trung tâm thủ đô.

P.Hoàn Kiếm phấn đấu giải phóng mặt bằng dự án công viên - quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm trong tháng 3 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo đó, dự án thành phần 1 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt có quy mô giải phóng mặt bằng đối với 17 tổ chức (trong đó có 7 cơ quan ngành điện và 10 tổ chức khác) cùng 43 hộ dân, nhằm tạo quỹ đất sạch với diện tích hơn 21.100 m2.

Khu đất thực hiện dự án có ranh giới phía tây giáp hồ Hoàn Kiếm, phía bắc giáp khu dân cư, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ và phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, khu vực này sẽ được đầu tư xây dựng quảng trường, công viên, góp phần hình thành môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng không gian công cộng tại khu vực lõi di sản của thủ đô. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 2.800 tỉ đồng.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng, theo P.Hoàn Kiếm, đến nay có 17/17 tổ chức và 40/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. P.Hoàn Kiếm đã tiếp nhận mặt bằng của 8/17 tổ chức, tại các địa chỉ 22 Lý Thái Tổ; 61, 63 Đinh Tiên Hoàng. Hiện các khu vực này đang được quây tôn, phá dỡ các công trình cũ.

Đặc biệt, UBND P.Hoàn Kiếm đã phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 17 tổ chức và 43 hộ dân, đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 3.2026.

Trong giai đoạn hiện nay, phường đang tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân và tổ chức thuộc dự án; song song với đó là khẩn trương phối hợp với UBND P.Yên Hòa, UBND P.Việt Hưng và UBND xã Đông Anh để hoàn tất các thủ tục cho thuê đất đối với các tổ chức ngành điện và giao đất tái định cư cho các hộ dân.

Đây là dự án đã được UBND TP.Hà Nội chỉ đạo áp dụng các biện pháp đặc thù, tạo "làn xanh" nhằm bảo đảm tiến độ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 của thủ đô. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai khẩn trương trong thời gian ngắn.

Phía trước Tổng công ty điện lực TP.Hà Nội bắt đầu được rào tôn để chuẩn bị cho công tác phá dỡ công trình bên trong ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm do UBND P.Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công. Giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2, Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Từ tháng 10 đến 11.12.2025, sau khi kiểm tra các quỹ đất và quỹ nhà tái định cư, Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng P.Hoàn Kiếm (thuộc UBND P.Hoàn Kiếm) đã chi trả 2 đợt tiền bồi thường, hỗ trợ cho 25 hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án.

Hồi đầu tháng 12.2025, máy móc, công nhân được điều động để triển khai phá dỡ các công trình nằm trong phạm vi mặt bằng bị thu hồi để phục vụ dự án này.