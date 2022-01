Phan Đinh Tùng gây bất ngờ với thời gian sáng tác 'Khúc hát mừng sinh nhật'

Góp mặt trong chương trình Ký ức ngọt ngào cùng với ca sĩ Mỹ Lệ và Hải Yến, Phan Đinh Tùng và các đồng nghiệp có dịp ngồi lại kể với nhau những kỉ niệm khó quên của thời vàng son. Trong đó, nam ca sĩ cũng không quên được những "cú vấp ngã" đầu đời giúp anh có được bài học quý giá trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Có thể nói, trước khi được khán giả biết đến với tư cách một ca sĩ solo, Phan Đinh Tùng từng có được hào quang khi tham gia nhóm MTV. Mặc dù nổi tiếng song nam ca sĩ cũng không tiết kiệm được đủ tiền để làm album sau khi tách nhóm. Vì vậy, anh phải mượn giấy tờ nhà của bố mẹ để thực hiện album. Tuy nhiên, sản phẩm này đã thất bại bởi không phù hợp thị hiếu của khán giả.

Sau một thời gian nghiền ngẫm, nam ca sĩ đã cho ra đời ca khúc Bởi vì anh yêu em và gặt hái được thành công dù chỉ quay với ngân sách 2 triệu đồng. Những bước tiến mới trong sự nghiệp giúp anh tự tin hơn trong việc ra mắt sản phẩm. Trong đó, đáng chú ý là dự án phát hành 12 album trong vòng 1 năm. Song kế hoạch này của Phan Đinh Tùng nhanh chóng "phá sản" vì các nhạc sĩ mà anh hợp tác quyết định từ chối vào phút chót.





Nhìn lại khoảng thời gian đó, Phan Đinh Tùng thừa nhận: "Năm đó tôi kế hoạch ra 12 album mà chỉ ra được có 7. Đó là bài học lớn. Mình đã hợp tác với 12 nhạc sĩ rồi nhưng cuối cùng có mấy người bỏ. Tức là họ có vấn đề riêng, họ không thực hiện tiếp mà trả tiền cọc lại, mình không trở tay kịp".

Tiếp tục ôn lại những kỉ niệm, Phan Đinh Tùng cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi bản hit Khúc hát mừng sinh nhật vẫn còn được ưa chuộng cho đến thời điểm hiện tại. Tiết lộ về quá trình sáng tác, anh chia sẻ: "Đó là một may mắn, Tùng viết bài đó rất đơn giản. Thấy cả thế giới hát Happy birthday to you nên Tùng nghĩ rằng mình cũng phải viết một bài đơn giản để cả Việt Nam hát. Bài hát đó cũng có 4 câu nổi bật, được Tùng viết trong vòng 30 phút. Quan trọng là tư duy giúp mình nghĩ ra ý tưởng, còn viết nó không khó". Bật mí của chủ nhân hit Ngôi sao lẻ loi khiến MC Quyền Linh không khỏi bất ngờ.

Xuyên suốt hành trình theo đuổi âm nhạc, Phan Đinh Tùng cũng không quên dành nhiều lời "có cánh" cho sự hy sinh của vợ. Anh tâm sự Bích Ngọc sẵn sàng từ bỏ hào quang và cơ hội phát triển sự nghiệp nghệ thuật để lui về hậu phương hỗ trợ chồng. Vì vậy, nam ca sĩ luôn dành sự trân trọng và tình yêu thương đặc biệt cho bà xã.