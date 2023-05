Phản đối các hành động phi pháp ở Biển Đông

Về các diễn biến trên, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết VN có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. VN kiên quyết phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền và quyền liên quan của VN đối với 2 quần đảo này.



Về thông tin tàu nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động ở vùng đặc quyền kinh tế của VN, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: "Đối với các vụ việc xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của VN, Bộ Ngoại giao và cơ quan chức năng VN đã, đang triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp VN để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của VN".

Liên quan câu hỏi của các PV về phản ứng của VN về Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ và Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế 2023 của Ủy ban Mỹ về tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF), bà Phạm Thu Hằng nêu rõ: Các báo cáo nêu trên tuy đã ghi nhận một số tiến bộ của VN trong thúc đẩy tự do tôn giáo và trích dẫn một số thông tin chính thống của các cơ quan Chính phủ VN, song vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan, dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng.