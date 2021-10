Phận đời trên đường thiên lý trở về quê hồi khó nhọc ngang qua Đà Nẵng

Gian nan đường về quê

Tờ mờ sáng nay (3.10), từ trung tâm TP.Đà Nẵng ngược cung đường quốc lộ 14 B hướng về phía tây thành phố, PV Thanh Niên có mặt tại vùng giáp ranh tỉnh Quảng Nam - TP.Đà Nẵng. Đồng hồ điểm 2 giờ 30 sáng, giữa cơn gió nặng hơi sương thổi khiến tiết trời se lạnh, những chiếc “ngựa thồ” trong đoàn người chạy xe máy từ các tỉnh phía nam về quê kết thúc đoạn đường gần 100 km từ tỉnh Kon Tum đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam đã đến cửa ngõ TP.Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, mờ sáng ngày 3.10, sẽ có 270 người di chuyển bằng xe máy tự phát chạy qua địa phận tỉnh Quảng Nam đến địa phận TP.Đà Nẵng và tiếp tục hành trình về quê các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa… Nhận được thông tin, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (Công an TP.Đà Nẵng) đã bổ trí cán bộ chiến sĩ dẫn đường, các đội nhóm thiện nguyện ở TP.Đà Nẵng cũng thức trắng đêm chờ đợi hỗ trợ đoàn người về quê tại địa phận xã Đại Hiệp (H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Đêm khuya nghe tiếng gà gáy phát ra từ chiếc lồng trên yên xe đoàn người hồi hương, tiếng trẻ nhỏ khóc ré vì khát sữa và cả những lời động viên nhau bằng giọng đồng bào thiểu số... xé tan không khí yên tỉnh vùng giáp ranh.

Nhóm người đồng bào gốc H'Mông quay quanh bên đôi vợ chồng trẻ hỏi thăm về thương tích của cả 2 người sau vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (địa phận tỉnh Quảng Nam). Hỏi ra mới biết, anh Sùng A Xoài (24 tuổi, người đồng bào Mông quê tỉnh Nghệ An) trên đường chở theo vợ mang thai 6 tháng rời tỉnh Bình Phước về quê đã đâm vào taluy đường khiến phương tiện hư hỏng, cả 2 bị thương trầy khắp mình.

Với vết thương tróc da ở 2 cánh tay, ném đau đớn cởi chiếc áo mưa lấm lem bùn đất, anh Xoài kể với PV, do mắt bị mù bên phải từ nhỏ cộng thêm 2 ngày ròng rã chạy xe máy từ tỉnh Bình Phước đến Quảng Nam khiến anh ngủ gật trong lúc lái xe nên đã đâm vào taluy đường.

“Quá mệt mỏi xe em đã đâm vào lề đường, nghe cái ầm lúc đó tỉnh ra chỉ nghĩ đến vợ đang mang thai. Cũng may em thì trầy hết cơ tay, vai còn vợ nhờ cái lồng gà ở phía sau xe che đỡ nên trầy 2 đầu gối…”, anh Xoài kể.

Được những người đi cùng giúp đỡ, anh Xoài cắn răng nhịn đau đớn vì vết thương rỉ máu, tiếp tục cầm lái chở vợ nhắm hướng TP.Đà Nẵng mà chạy.

“Lúc chưa bị tai nạn, khi chạy qua đèo Lò Xo (địa phận giáp ranh tỉnh Kon Tum và Quảng Nam - PV) trời đổ mưa lớn, cả người và đồ đạc ướt hết… dừng lại khai báo y tế để vào tỉnh Quảng Nam, 2 vợ chồng lo mấy con gà bị ướt mưa chết nên cởi bớt áo mưa che cho lồng gà. Tài sản mang về quê chỉ có chừng đó thôi.”, Sùng A Xoài nói.

Kể về ngày tháng khó khăn ở Bình Phước, Xoài cho biết vì vợ mang thai ngày càng lớn lại thất nghiệp nên quá khó khăn, A Xoài quyết định chở vợ về quê nương nhờ ông bà, chờ ngày sinh con.

“Vợ chồng em đi cạo cao su thuê nhưng vì dịch bệnh nên thất nghiệp mấy tháng nay. Vợ mang thai lớn nên liều mạng chở vợ về quê nuôi con gà, con vịt sống qua ngày”, Xoài tâm sự.





Hành trình về nhà dài vô tận

Lái xe máy chở theo lỉnh kỉnh đồ trên yên xe, đèo theo vợ và đứa con nhỏ mới 8 tháng tuổi, anh Sùng A Lỳ (người đồng bào H'Mông, quê tỉnh Nghệ An) rời tỉnh Bình Phước về quê tỉnh Nghệ An sau thời gian cầm cự vượt qua khó khăn ở đất khách vì dịch bệnh Covid-19.

Dỗ dành đưa sữa cho con nhỏ đang khóc, anh Sùng kể thời gian qua khi dịch bệnh bùng phát ở các tỉnh phía nam, vợ chồng anh rơi vào thất nghiệp, khó khăn chồng chất. Tuy nhiên, dù khó anh Sùng cùng vợ vẫn hy vọng một ngày gần nhất dịch bệnh qua đi thì anh và vợ có thể đi làm công nhân trở lại để kiếm sống còn hơn về quê quay trở lại chuỗi ngày cơ hàn trước đây.

“Vợ chồng em không cầm cự nổi nữa, chờ một hai ngày, sau đó là một hai tháng, thất nghiệp không có cái ăn và con nhỏ quá nên đành lái xe chạy về quê. Chạy suốt mấy ngày liền sao thấy đường về nhà cứ dài vô tận…”, A Lỳ nghẹn ngào.

Vừa dừng xe vào cây xăng bên đường ở cửa ngõ TP.Đà Nẵng, chị Ngô Thị Tuyết Lan (quê H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cầu cứu các thành viên Câu lạc bộ bán tải Đà Nẵng nhờ giúp đỡ chạy xe máy với lỉnh kỉnh đồ đạc vì chị Lan đã kiệt sức sau 2 ngày dài một mình chạy xe rời tỉnh Bình Phước.

Nặng nề đá chiếc chân chống xe máy, chị Lan cho biết cách đây vài năm một mình chị lặn lội vào tỉnh Bình Phước để đi làm công nhân, cuộc sống vất vả nhưng cũng có việc làm nuôi sống bản thân. Khi dịch bệnh bùng phát, công ty cho nghỉ làm nhưng lúc đó chị Lan giữ hy vọng dịch bệnh sớm qua đi, chị Lan sẽ được quay trở công ty… và thêm nữa là chị Lan không nỡ xa mảnh đất bấy lâu nay đã cưu mang mình.

“Giờ quá khó khăn nên em mới quyết định một mình lái xe máy về quê Quảng Trị, đến đầu đất TP.Đà Nẵng là tay chân mỏi tê cứng, may mắn được các anh chị ở đây giúp đỡ chạy xe, chở qua địa phận giúp. Chỉ mong về quê thật nhanh, được gặp gia đình… ăn bữa cơm ở nhà”, chị Lan rưng rưng.

Dọc dài từng km trên hành trình về nơi chôn nhau cắt rốn của những người con tha phương mưu sinh là chặng đường đầy gian nan, vất vả. Chưa bao giờ chuyến hồi hương của những phận đời vốn tảo tần mưu sinh nơi đất khách lại xa vời vợi như vậy. Đối với những đứa trẻ chân trần ngây ngô chạy khắp nơi ở vùng giáp ranh TP.Đà Nẵng trong lúc bố mẹ chúng ngồi vật vã nghỉ ngơi lấy sức, có lẽ dấu chân nhỏ này sẽ in hằn trong ký ức những người làm cha mẹ trong cuộc “tháo chạy” vì dịch bệnh này.