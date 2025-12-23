Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Phan Hiển đăng ảnh cũ bên Khánh Thi, tiết lộ trăn trở sau 3 năm ngày cưới

Thạch Anh
Thạch Anh
23/12/2025 20:07 GMT+7

Đăng tải hình ảnh bên người bạn đời, vũ công Phan Hiển tiết lộ những trăn trở dành cho cuộc sống gia đình, đặc biệt là sau 3 năm tổ chức đám cưới.

Trên trang cá nhân, Phan Hiển chia sẻ loạt ảnh quá khứ - hiện tại của anh và Khánh Thi, nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Kèm theo đó, nam vũ công cũng có những chia sẻ hài hước về sự thay đổi của cả hai sau khi nên duyên vợ chồng. Anh bày tỏ: “Tròn 3 năm ngày cưới và 17 năm chơi với nhau, mình thì vẫn xấu bền vững, có bạn ấy thì ngày càng đẹp lên”.

Phan Hiển đăng ảnh cũ bên Khánh Thi, tiết lộ trăn trở sau 3 năm ngày cưới - Ảnh 1.
Phan Hiển đăng ảnh cũ bên Khánh Thi, tiết lộ trăn trở sau 3 năm ngày cưới - Ảnh 2.

Dân mạng thích thú trước những hình ảnh mà Phan Hiển chia sẻ trên trang cá nhân

Ảnh: FBNV

Cũng trong bài đăng, Phan Hiển gửi lời cảm ơn đến người bạn đời vì đã đồng hành cùng anh từ thời điểm chưa có gì đến khi nam vũ công đạt được những thành tựu trong nghề. Anh bộc bạch thêm về niềm trăn trở sau quãng thời gian gắn bó: “Ở thời điểm hiện tại, anh không mưu cầu gì hơn ngoài việc em có thật nhiều sức khỏe để có thể hoàn thành ước mơ của mình và luôn hạnh phúc bên anh với các siêu quậy nhỏ bé”.

Phan Hiển hài hước thừa nhận vì bận rộn với công việc nên anh suýt quên kỷ niệm ngày cưới. Cuối bài đăng, nam vũ công nhắn nhủ: “Yêu em nhiều”. Kèm theo đó Phan Hiển chia sẻ lại khoảnh khắc Khánh Thi diện váy cưới trong ngày trọng đại cách đây 3 năm. Anh chia sẻ: “Xem đi xem lại clip này hơn 10 lần rồi mà chưa thoát ra được. Mọi thứ cứ như diễn ra trong ngày hôm qua vậy”.

Về phần mình, Khánh Thi cũng có những chia sẻ xúc động trong đợt kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Cô nói dù cả hai không ở cạnh trong ngày đặc biệt nhưng vẫn cùng nhịp yêu thương. Nữ kiện tướng bày tỏ thêm: “Anh lo cho học trò, con nhỏ và trung tâm. Em lo cho đội tuyển, chương trình biểu diễn thi đấu, cho những giấc mơ còn dang dở. Xa nhau vì công việc nhưng chưa bao giờ xa nhau trong tim. Cảm ơn anh vì đã luôn đồng hành, theo cách thầm lặng mà rất yêu”.

Phan Hiển đăng ảnh cũ bên Khánh Thi, tiết lộ trăn trở sau 3 năm ngày cưới - Ảnh 3.

Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, cặp đôi còn hỗ trợ nhau trong sự nghiệp

Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm viên mãn của cặp đôi, đặc biệt là khi họ sẵn sàng đồng hành cùng nhau vượt qua những thăng trầm để có được hạnh phúc như hiện tại. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn dành lời khen ngợi cho sắc vóc trẻ trung của Khánh Thi dù đã là mẹ 3 con. Có ý kiến cho rằng cuộc sống hôn nhân trọn vẹn là một trong những bí quyết giúp nữ kiện tướng ngày càng rạng rỡ dù đã ngoài 40 tuổi.

Hành trình gắn bó của Phan Hiển - Khánh Thi

Khánh Thi - Phan Hiển trải qua hành trình 17 năm gắn bó. Xuất phát điểm của cặp đôi là thầy - trò, sau đó nảy sinh tình cảm và gắn bó với nhau trước những thăng trầm trong cuộc sống. Cả hai tổ chức đám cưới hồi tháng 12.2025, luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Trước khi có lễ cưới chính thức, cả hai vẫn có những khúc mắc, thậm chí “ai về nhà nấy” mỗi khi có xích mích. Tuy nhiên qua thời gian, cặp đôi chọn thay đổi, hạ bớt cái tôi và suy nghĩ cho các con nhiều hơn.

Trong một chương trình, Khánh Thi chia sẻ ở hiện tại, cô mong có thể bớt lại công việc để dành nhiều thời gian hơn cho con. Đôi lúc, vì bận đi thi đấu, cả hai phải đưa con theo cùng và tranh thủ lúc rảnh để đưa bé đi chơi. "Tôi chỉ mong ba mẹ, con cái có thời gian hơn với nhau", nữ kiện tướng từng trải lòng.

