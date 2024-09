Phân khu Victoria - mảnh ghép đắt giá trong lòng đại đô thị thông minh

Ngoài các tiện ích được bố trí trong từng tòa tháp và tiện ích nội khu, các cư dân tương lai của phân khu The Victoria cũng được thụ hưởng toàn bộ dịch vụ chất lượng quốc tế hiện hữu với quy mô lớn nhất từ trước tới nay ngay trong đại đô thị thông minh, gồm: trung tâm thương mại Vincom, Bệnh viện quốc tế Vinmec, hệ thống giáo dục chuẩn Vinschool và hệ thống trường chất lượng cao Tây Mỗ,…

Imperia Smart City - The Victoria mang đến thiết kế tinh tế, hiện đại

Đáng chú ý, The Victoria kề cận sát trục đường Lê Trọng Tấn nên sở hữu mạng lưới giao thông kết nối vô cùng thuận lợi. Vị trí này giúp cư dân tương lai di chuyển ngay tới trục đường 72, đại lộ Thăng Long hay tiếp cận với trục huyết mạch Tố Hữu. Bên cạnh đó, cư dân The Victoria hưởng lợi từ vị tiếp cận ngay tuyến đường metro trong tương lai gần, giúp rút ngắn được thời gian di chuyển. Ngoài ra, The Vicoria nằm cạnh bãi đỗ xe lớn. Cùng thiết kế 2 tầng hầm, cư dân The Victoria hoàn toàn không phải lo lắng về bài toán đỗ xe. Đây cũng là lợi thế riêng hiếm có của phân khu The Vicoria tại Vinhome Smart City.