Phân khúc bán tải nổi sóng khi Toyota trình làng Hilux thế hệ thứ 9

Phá vỡ những giới hạn

Không phải một chiếc SUV "ăn khách", phân khúc bán tải mới là tâm điểm bàn luận của giới mộ điệu xe tuần qua khi Toyota Hilux thế hệ thứ 9 chính thức trình làng. Sự kiện được tổ chức quy mô với sự tham dự của kỹ sư trưởng Tập đoàn Toyota Nhật Bản và kỹ sư trưởng Toyota khu vực châu Á đã cho thấy tầm quan trọng của mẫu xe này trong chiến lược sản phẩm năm 2026 của hãng tại Việt Nam. Hiện, hàng loạt đại lý Toyota trên toàn quốc đã, đang tổ chức các sự kiện ra mắt và lái thử cùng những ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng, nỗ lực củng cố doanh số của mẫu xe này.

Bà Anyarat Sutthibenjakul - Kỹ sư trưởng Toyota khu vực châu Á chia sẻ các tính năng mới trên Hilux thế hệ thứ 9 Ảnh: Toyota Việt Nam

Toyota đã tạo ra một cuộc cải cách toàn diện trên Hilux thế hệ mới, được giới mộ điệu đánh giá là trẻ trung hơn, hiện đại hơn, phù hợp hơn trong kỷ nguyên công nghệ . Ngay từ ngoại thất, mẫu xe này đã khiến không ít khách hàng phải "wow" với logo là dòng chữ "Toyota" dập nổi mang hơi hướng toàn cầu, như người anh em Tacoma hay Tundra. Theo hãng chia sẻ, Hilux 2026 thiết kế theo phong cách Cyber Sumo cơ bắp và mạnh mẽ, thể hiện rõ rệt từ mặt ca-lăng hoàn toàn mới với lưới tản nhiệt dạng 3D, hệ thống đèn chiếu sáng cho đến những chi tiết như hốc gió trên nắp capo hay ốp hông cửa. Mâm xe 17 inches trên bản Pro và 18 inches trên bản Trailhunter sơn đen mờ cũng tạo nên chất thể thao cho Hilux. Khoang lái của Hilux đã trở nên sang trọng hơn khi được thiết kế theo phong cách của những dòng xe cao cấp như Land Cruiser, Land Cruiser Prado. Hàng loạt tiện ích được trang bị và nâng cấp, như màn hình hiển thị đa thông tin 12.3 inches, màn hình giải trí trung tâm 12.3 inches hỗ trợ kết nối không dây, hệ thống lọc không khí PM2.5, sạc không dây, phanh tay điện tử, vô lăng trợ lực điện trên bản cao cấp nhất... được đánh giá là yếu tố quan trọng để cạnh tranh khi các đối thủ đã làm rất tốt điều này. Đặc biệt, lần đầu tiên mẫu xe này được trang bị hệ thống lựa chọn đa địa hình MTS (Multi-Terrain Select) giúp tối ưu hóa sức mạnh động cơ, hộp số và hệ thống phanh để phù hợp với các loại bề mặt đường khác nhau như cát, bùn, đá, hay sỏi, gia tăng độ an toàn và tự tin cho người lái.

Hilux thế hệ mới được đánh giá cao về thiết kế cơ bắp và hiện đại hơn

Hilux hoàn toàn mới được cập nhật trang bị an toàn với gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense thế hệ thứ 3. Loạt tính năng từ hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống điều khiển hành trình chủ động với dải hoạt động rộng hơn, hệ thống giữ làn đường có chức năng hỗ trợ đánh lái, đèn chiếu xa tự động, phanh hỗ trợ đỗ xe, hệ thống theo dõi áp suất lốp… giúp việc lái xe trở nên nhàn hơn và an toàn hơn.

Sau khi lái thử xe, anh Thanh Tùng - Hà Nội đánh giá: "Hilux mới cho cảm giác lái tốt hơn thế hệ trước rất nhiều khi phản ứng chân ga nhanh nhạy hơn, êm ái hơn, đỡ ồn hơn rất nhiều ở cả hai phiên bản Pro và Trailhunter. Tuy nhiên, nếu bản Pro có thêm khởi động bằng nút bấm và phanh tay điện tử thì khả năng sức hút có thể mạnh hơn. Nhưng với giá bán được công bố, tôi nghĩ khách hàng sẽ hài lòng". Anh Tùng cũng cho biết, khả năng cạnh tranh của mẫu xe này còn nhiều thứ phải bàn nhưng trước mắt, Hilux đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Làm dậy sóng phân khúc bán tải

Theo báo cáo của VAMA, năm 2025, hơn 27.000 xe bán tải đã được bán ra tại Việt Nam, Hilux xếp vị trí ba với khoảng cách nhỏ so với mẫu xe về nhì . Hilux chỉ gia nhập đường đua ưu đãi thuế trước bạ trong quý cuối cùng của năm. Mẫu xe này vẫn lấy giá trị cốt lõi làm chất "nuôi dưỡng".

Động cơ 2.8L tăng áp cho khả năng vận hành mạnh mẽ

Với sự ra mắt của thế hệ thứ 9, Hilux được kỳ vọng sẽ tạo nên sự đột phá trong doanh số . Hãng xe Nhật Bản phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản của Hilux, gồm: Hilux Standard 2.8 4x2MT, Hilux Pro 2.8 4x2AT và Hilux Trailhunter 2.8 4x4AT, với giá bán lần lượt là 632 triệu đồng, 706 triệu đồng và 903 triệu đồng.

Mẫu bán tải của Toyota đang chiếm ưu thế rõ rệt về giá bán và sức mạnh động cơ 2.8L trong khi vẫn kế thừa những giá trị về sự bền bỉ, tiết kiệm được xem là yếu tố chinh phục tệp khách hàng coi trọng giá trị thực tế. Một chuyên gia ngành xe đã nhận xét, giá trị của Hilux không nằm ở trải nghiệm thức thì mà biểu hiện rõ rệt trong quá trình sử dụng. Có thể mẫu xe này chưa dồi dào công nghệ như đối thủ Mỹ nhưng khi thiết kế đẹp mắt hơn, tiện ích phong phú hơn, cảm giác lái mượt mà hơn thì Hilux xứng đáng để cùng chủ nhân dạo phố, nhâm nhi tách cafe, nổi bật giữa đại lộ sầm uất bên cạnh việc chinh phục những cung đường offroad khó nhằn hay những công trường đầy khói bụi.