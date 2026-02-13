Phân khúc kính thời trang: Làn sóng thương hiệu mới gia nhập thị trường

Sự phát triển của thị trường kính mắt tại Việt Nam

Theo công bố của Tập đoàn nghiên cứu thị trường IMARC, quy mô thị trường kính mắt Việt Nam đạt khoảng 498,6 triệu USD vào năm 2024 và được dự báo sẽ tăng lên 821,2 triệu USD vào năm 2033. IMARC nhận định, động lực tăng trưởng của thị trường không chỉ đến từ nhu cầu chỉnh thị lực, mà còn đến từ sự gia tăng nhận thức về chăm sóc mắt, quá trình đô thị hóa nhanh và đặc biệt là xu hướng "thời trang hóa" các sản phẩm kính mắt.

KOC Hàn Hằng phối đồ cùng phụ kiện kính mắt cho buổi chụp áo dài Tết

Thực tế tại các đô thị lớn cho thấy, kính mắt ngày càng được người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ lựa chọn để hoàn thiện phong cách cá nhân. Sự thay đổi này kéo theo làn sóng thương hiệu kính thời trang gia nhập thị trường. Các thương hiệu này tập trung vào thiết kế, xu hướng và khả năng phối đồ, góp phần làm phân khúc kính thời trang trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Khi thị trường cần nhiều hơn yếu tố "đẹp"

Sự phát triển nhanh của phân khúc kính thời trang cũng đặt ra bài toán về tính bền vững, khi không ít mô hình mới vẫn còn thiếu sự đầu tư đồng bộ về dịch vụ và tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong bối cảnh đó, những thương hiệu biết cân bằng giữa thẩm mỹ, chất lượng đo kính và trải nghiệm khách hàng được đánh giá là có nhiều lợi thế hơn trong cuộc cạnh tranh dài hạn.

Giữa làn sóng "thời trang hóa" kính mắt, thị trường đang dần sàng lọc theo hướng ưu tiên các thương hiệu hiểu rõ nhu cầu sử dụng thực tế của người tiêu dùng và đầu tư nghiêm túc vào giá trị dài hạn.

Dịch vụ và kỹ thuật là những yếu tố quan trọng khi khách hàng lựa chọn kính

Kính mắt Anna: Sự lựa chọn hoàn hảo từ sản phẩm đến dịch vụ

Giữa thị trường kính mắt ngày càng nhiều lựa chọn, một thiết kế bắt mắt thôi là chưa đủ. Sản phẩm cần đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng, đo thị lực chính xác và đi kèm trải nghiệm dịch vụ trọn vẹn từ trước, trong đến sau khi mua. Đây cũng là định hướng Kính Mắt Anna theo đuổi ngay từ những ngày đầu gia nhập thị trường.

Tính đến nay, Kính Mắt Anna đã phát triển hơn 74 cửa hàng trên toàn quốc, có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố lớn. Thay vì chỉ tập trung vào thiết kế thời trang, thương hiệu đầu tư song song vào dịch vụ đo thị lực tại cửa hàng, quy trình tư vấn và dịch vụ hậu mãi. Kính Mắt Anna có chính sách bảo hành rõ ràng, hỗ trợ đổi trả và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Đây được xem là một trong những điểm giúp thương hiệu tạo khác biệt so với nhiều mô hình kính thời trang thuần túy trên thị trường.

Thương hiệu Kính Mắt Anna luôn đề cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng

Song hành với nhu cầu của giới trẻ

Thông qua các chiến dịch truyền thông, Kính Mắt Anna thể hiện rõ định hướng đồng hành lâu dài cùng giới trẻ... Các bộ sưu tập kính như Tết An Chill, Keo Lỳ... được cập nhật theo mùa, gắn với những thông điệp "chạm" tới đúng insight của gen Z. Song song đó, Anna duy trì mức giá dễ tiếp cận, minh bạch về thông tin sản phẩm và chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên viên kỹ thuật và tư vấn tại cửa hàng, nhằm đảm bảo mỗi khách hàng đều được đo chọn kính phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Cách làm này phản ánh xu hướng chuyển dịch của thị trường: từ "bán kính" sang "xây dựng trải nghiệm", nơi thương hiệu đóng vai trò đồng hành lâu dài cùng người tiêu dùng.

Giới trẻ yêu thích các thiết kế từ Kính Mắt Anna

Thị trường kính thời trang đang ngày càng sôi động với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới. GIới trẻ ngày nay xem kính mắt như một phần của phong cách sống, vừa để nhìn rõ, vừa để thể hiện cá tính. Cuộc cạnh tranh không còn nằm ở mẫu mã hay bắt trend, mà ở trải nghiệm sử dụng và giá trị lâu dài mà thương hiệu mang lại. Đây cũng là điểm khiến Kính Mắt Anna được nhiều bạn trẻ lựa chọn: không chỉ mang đến sản phẩm hợp xu hướng, dễ tiếp cận mà còn duy trì sự kết nối với khách hàng qua dịch vụ tư vấn, chăm sóc và những hoạt động truyền thông nói đúng "ngôn ngữ" của giới trẻ.

