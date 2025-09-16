Phần Lan thu hút chuyên gia công nghệ Việt Nam

Ngày 16.9, Work in Finland - đơn vị thuộc Business Finland và là tổ chức chính thức của Chính phủ Phần Lan chuyên trách thu hút nhân tài toàn cầu đã công bố ra mắt dự án "Khám phá Phần Lan" (Discover Finland) tại Việt Nam.

Ngày càng nhiều người Việt có xu hướng sang học tập và làm việc tại Phần Lan ẢNH: THU HẰNG

Người Việt đến Phần Lan tăng mạnh

Đây là sáng kiến đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu (EU), được thiết kế nhằm hỗ trợ các chuyên gia công nghệ Việt Nam giàu kinh nghiệm tìm hiểu và định hướng hành trình sự nghiệp tại Phần Lan.

Sáng kiến này ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang là một trong những quốc gia có số lượng chuyên gia chuyển tới Phần Lan làm việc cao nhất.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình, hiện có gần 16.000 người Việt đang làm việc, sinh sống và học tập tại quốc gia Bắc Âu này. Mặc dù con số hàng năm có sự khác biệt, xu hướng này cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành một đối tác về nhân tài lâu dài cho Phần Lan.

Thông qua các mô hình học trực tuyến và các buổi huấn luyện với chuyên gia trong ngành, "Khám phá Phần Lan" trang bị cho các chuyên gia cấp trung và cấp cao những kiến thức cần thiết về văn hóa, nghề nghiệp và thực tiễn để phát triển trong thị trường lao động Phần Lan.

Chương trình cung cấp thông tin chi tiết về cơ hội việc làm, môi trường làm việc, quyền lợi, lộ trình sự nghiệp và các chính sách hỗ trợ định cư. Đặc biệt, chương trình còn đưa ra hướng dẫn chuyên biệt cho các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, công nghệ y tế và năng lượng...

Kết nối cơ hội nghề nghiệp dành cho các chuyên gia công nghệ Việt

Khác với các dự án dịch chuyển lao động thông thường, "Khám phá Phần Lan" mang đến một lộ trình chuẩn bị toàn diện trước khi chuyển tới Phần Lan. Chương trình cho phép các chuyên gia xây dựng mạng lưới quan hệ, tìm hiểu văn hóa làm việc tại Phần Lan và tích lũy kiến thức chuyên sâu về ngành ngay khi còn ở Việt Nam.

Việt Nam là một trong những đối tác trọng điểm của Work in Finland. Trong những năm gần đây, số lượng chuyên gia Việt Nam đến Phần Lan đã tăng đáng kể. Cụ thể, số giấy phép cư trú lần đầu dành cho mục đích công việc đã tăng từ 223 người (năm 2015) lên 581 người (năm 2024).

Dự án "Khám phá Phần Lan" được kỳ vọng sẽ thúc đẩy xu hướng này, giúp các chuyên gia chuẩn bị tốt hơn để có một quá trình di dời suôn sẻ và xây dựng con đường sự nghiệp bền vững tại đất nước hạnh phúc nhất thế giới.

Bà Laura Lindeman, Giám đốc cấp cao kiêm Trưởng đơn vị Work in Finland tại Business Finland, nhấn mạnh: "Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy trong hợp tác nhân tài, với sáng kiến này, chúng tôi mong muốn củng cố mối quan hệ đó hơn nữa. Các chuyên gia Việt Nam đã và đang là một phần quan trọng của lực lượng lao động quốc tế tại Phần Lan. Thông qua dự án này, chúng tôi không chỉ chia sẻ các cơ hội nghề nghiệp mà còn đảm bảo các chuyên gia được chuẩn bị tốt nhất cho một quá trình dịch chuyển suôn sẻ và thành công lâu dài".

Ngày 19.9, Work in Finland sẽ tham dự Vietnam Web Summit ở TP.HCM. Sau đó, đơn vị tổ chức hội thảo chuyên sâu vào ngày 22.9 tại TP.HCM và 24.9 tại Hà Nội, giúp chuyên gia Việt tiếp cận trực tiếp thông tin, kết nối với cơ hội nghề nghiệp và định hướng cho hành trình sang Phần Lan.

Các buổi hội thảo được thiết kế dành cho các chuyên gia cấp trung và cấp cao trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và các ngành nghề có nhu cầu cao khác.