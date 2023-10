Phẫn nộ cảnh khách nước ngoài chửi 'độc' nhân viên du lịch Ninh Bình

Trong video tự quay, du khách người Anh có tên là Sean đến điểm tham quan Thung Nham, Hoa Lư, Ninh Bình. Bảo vệ giữ xe hướng dẫn Sean đậu xe máy đúng chỗ vì ông ta muốn đậu vào khu vực ô tô. Tuy nhiên, sau khi đậu xe xong thì ông ta bắt đầu chửi bới nặng nề, xúc phạm nhân viên bảo vệ.



Người đàn ông nước ngoài đang xúc phạm nhân viên một khu du lịch ở Ninh Bình Ảnh chụp từ video

"You got nothing better to do. I hope your family got shot in the Vietnam war. I hope napalm stuck to your children…". Tạm dịch: Chúng mày không có gì tốt hơn để làm cả. Tao mong cả nhà mày bị bắn hết trong chiến tranh. Con cái mày cũng bị dính bom napalm.

Anh nhân viên bảo vệ dường như không hiểu lắm những ngôn từ xúc phạm như trên và chỉ có thể đáp lại là "no". Sau đó, người đàn ông nước ngoài hỏi tiếp anh có bao nhiêu người con và không dừng lại, ông ta còn nói thêm: "Hãy kiểm tra con cái chúng mày có dính bom napalm hay chưa".

Cảnh quay tiếp theo, nhân viên bảo vệ thu tiền giữ xe của khách 10.000 đồng và trao đổi về việc trả tiền thừa. Video được đăng trên trang YouTube cá nhân của Sean nhưng hiện đã ẩn sau khi gặp phản ứng kịch liệt của nhiều người vào bình luận. Đoạn Sean chửi "độc" nhân viên bảo vệ vẫn còn trên mạng xã hội.

Trên Tiktok, tài khoản có tên @throttlethunder, người Anh, đã đăng lại video nói trên và cho rằng cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình nên truy tìm người đàn ông này và làm rõ lý do vì sao xúc phạm người Việt Nam như vậy. "Xin hãy đăng tên ông ta ở mọi nơi. Tôi là người Anh và chúng tôi không ai cũng nghĩ như ông ấy. Xúc phạm con cái người khác là điều tồi tệ nhưng những gì mà ông ta nói còn tồi tệ hơn. Hy vọng ông ta sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam…", tài khoản này viết.

Anh Đào Chi Đoàn, đang sinh sống tại Anh, cho biết đã xem được video vì có vài người bạn ở Anh gửi cho và cũng vô cùng phẫn nộ. "Tôi không tưởng tượng được một du khách người Anh sang Việt Nam lại dùng những lời lẽ này để nói chuyện. Ngoài ra, trong các video khác được đăng tải trên trang cá nhân, ông ta cũng thường dùng lời nói dung tục, khinh thường khác. Ông ta rất hay đưa ra những nhận định hay lời nói lăng mạ người địa phương vì đa phần họ không biết tiếng Anh", anh bức xúc.

Nhiều video của Sean còn trên kênh YouTube Sean King, trong đó có những video vừa được đăng lên quay cảnh Tam Cốc, Ninh Bình… Ảnh chụp màn hình

Việc ngày càng có nhiều người nước ngoài du lịch đến Việt Nam và quay phim, chụp ảnh quảng bá trên mạng xã hội đã đóng góp tích cực cho điểm đến. Tuy nhiên, chuyên gia du lịch Nguyễn Đức Chí cho rằng, trường hợp người đàn ông nước ngoài tên Sean nói trên quay những video về điểm đến nhưng dùng nhiều lời lẽ khiêu khích, xúc phạm cần được ngăn chặn.



"Những nội dung mà ông ta truyền tải mang lại cái nhìn tiêu cực cho điểm đến. Các câu từ mà ông ta dùng để nói với nhân viên bảo vệ trong đoạn video không chỉ là những lời bậy bạ đơn giản, nó còn khơi lại nỗi đau chiến tranh. Tôi cho đó là vấn đề nghiêm trọng và cơ quan quản lý cần vào cuộc", ông Chí nhấn mạnh.