Phẫn nộ clip người giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội
Video Thời sự

Phẫn nộ clip người giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Đình Huy
Đình Huy
26/01/2026 22:34 GMT+7

Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã vào cuộc điều tra vụ nữ giúp việc trong đoạn clip 13 phút trên mạng xã hội có hành vi đánh đập cụ bà 82 tuổi.

Ngày 26.1, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip 13 phút ghi lại cảnh nữ giúp việc có hành vi bạo hành cụ bà ở P.Hai Bà Trưng, Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ.

Phẫn nộ clip người giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, nữ giúp việc liên tục có hành vi tác động vật lý lên cụ bà đang ngồi xe lăn. Người này liên tục dí đầu nạn nhân sang một bên rồi dí xuống đất, đánh, tát liên tiếp vào mặt. Thậm chí, người phụ nữ liên tục quát: "Ngồi thẳng chưa, ngồi thẳng sang bên này"; đạp vào chân cụ bà sau khi thay tã bỉm mặc cho nạn nhân nhiều lần kêu: "Đau quá! Á dồi ôi, đau lắm, chết mất thôi…".

Phẫn nộ clip người giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 1.

Mặt, tay cụ bà xuất hiện nhiều vết bầm, tím

ẢNH: NVCC

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng khiến dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ trước hành vi của nữ giúp việc. Nhiều người mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi của người này.

Ngày 26.1.2026, Đồn biên phòng Cửa Tùng (Ban chỉ huy BĐBP Quảng Trị) thông tin cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân cứu kéo một thuyền đánh cá bị chìm tại cửa Tùng lên bờ sửa chữa.

Khám phá thêm chủ đề

