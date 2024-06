Phân quyền 'trọn gói' cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Ngày 7.6, thảo luận về dự thảo nghị quyết tổ chức chính quyền địa phương và thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị phải phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn để Đà Nẵng thí điểm thành công các chính sách đặc thù.

C HÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHẢI QUẢN LÝ ĐẶC THÙ

Đại biểu (ĐB) Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) đánh giá Đà Nẵng có nhiều tiềm năng và sẽ còn phát triển hơn nữa nếu có cơ chế đặc thù. Do đó, ông đồng tình Quốc hội (QH) sớm thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù cho Đà Nẵng. ĐB đoàn TP.HCM cũng bày tỏ ủng hộ đề xuất thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ông Ngân cho biết đây là một cơ chế rất thành công trên thế giới, đặc biệt ở những nước có ưu thế về cảng biển. Singapore có 9 khu thương mại tự do, Trung Quốc có 21 khu… VN có bờ biển dài, đẹp với 3.260 km và đã quy hoạch có hơn 34 cảng biển quốc tế. Theo ông Ngân, đây là điểm rất thuận lợi nên Đà Nẵng đi đầu thực hiện cơ chế thí điểm khu thương mại tự do.

ĐB Trần Hoàng Ngân nêu ý kiến tại phiên thảo luận ngày 7.6 Gia Hân

ĐB Trần Hoàng Ngân đề nghị cần bổ sung một số cơ chế để TP.Đà Nẵng có thể triển khai thành công mô hình này và khi Đà Nẵng triển khai thành công sẽ nhân rộng. "Tôi mong sẽ nhân rộng ngay chứ không phải chờ đợi vì các TP, địa phương có đặc điểm tương tự Đà Nẵng rất nhiều. Có rất nhiều cảng kết nối được với khu thương mại tự do như cảng Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Cần Thơ, Trà Vinh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi…", ông Ngân nói.

Ông Ngân nhấn mạnh để khu thương mại tự do có thể phát triển, điều quan trọng nhất là hạ tầng để kết nối được bên trong và bên ngoài khu thương mại. Cạnh đó, cần phân cấp, phân quyền "trọn gói" để Đà Nẵng có thể thực hiện được khu thương mại tự do. "Chứ ví dụ về tài nguyên hay đất mà phải đi xin thì rất khó", ông Ngân nêu.

ĐB Phan Thái Bình (đoàn Quảng Nam) cũng đánh giá việc thí điểm thành lập khu thương mại tự do tại Đà Nẵng là hết sức cần thiết, phù hợp trong bối cảnh hiện nay cũng như vị trí địa lý thuận lợi của Đà Nẵng. Tuy nhiên, ông đề nghị cần có quy định ngay trong nghị quyết về quản lý nhà nước đối với Khu thương mại tự do Đà Nẵng. "Nếu chúng ta không có quy định ngay trong nghị quyết này sẽ thiếu một hành lang pháp lý để quản lý khu thương mại tự do này. Khi đó, chúng ta sẽ quay lại áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý và sẽ làm phá vỡ đi cơ chế đặc thù. Đã đặc thù về cơ chế, chính sách thì quản lý phải đặc thù", ông Bình phân tích.

ĐB Phan Thái Bình cho rằng trong việc quản lý nhà nước đối với khu thương mại tự do cần lưu ý việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho Đà Nẵng. Cùng đó là phân bổ thêm nguồn lực, kinh phí và các điều kiện khác để giúp Đà Nẵng thực hiện một cách triệt để quy định về cơ chế đặc thù. "Những cơ chế đặc thù này phải được quản lý bằng những cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đặc thù. Từ đó mới tạo động lực và cơ hội cũng như đẩy nhanh tiến trình thu hút đầu tư và phát huy hiệu quả của nghị quyết này, đặc biệt là khu thương mại tự do", ông Bình nói.

M ẠNH DẠN PHÂN CẤP VỀ QUẢN LÝ BIÊN CHẾ

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết dự thảo nghị quyết đề ra nhiều chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, đặc biệt là cho phép thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, phát triển các dự án khởi nghiệp sáng tạo, thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển vi mạch bán dẫn… Với các chính sách đặc thù này, không thể thiếu các chính sách nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết Chính phủ trình lại chưa đề cập các giải pháp và trách nhiệm thực hiện.

ĐB Phan Thái Bình phát biểu TTXVN

Từ đó, ông Đồng đề nghị bổ sung 3 chính sách, gồm: cơ chế, chính sách xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút và trọng dụng nhân tài; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng đó, ông Hà Sỹ Đồng đề nghị đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, phân quyền về quản lý biên chế để phát huy vai trò tự quản, tự chịu trách nhiệm của TP trong xây dựng đội ngũ, cán bộ. Ông phân tích Chính phủ đề xuất HĐND TP.Đà Nẵng được quyết định số lượng cán bộ, công chức làm việc tại phường, xã. Đồng thời, thống nhất quy định cán bộ, công chức làm việc tại phường, xã thuộc biên chế cán bộ, công chức cấp huyện.

Việc không phân biệt cán bộ, công chức ở xã, phường với cấp huyện, cấp tỉnh dù chưa sửa luật Cán bộ, công chức, ông Đồng đánh giá là bước tiến bộ. Tuy nhiên, ông cho rằng việc dự thảo nghị quyết chỉ giao thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức làm việc ở phường, xã tại Đà Nẵng cho HĐND TP.Đà Nẵng quyết định chưa thể hiện triệt để chủ trương của Đảng là đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền. "Nếu phân cấp cho TP.Đà Nẵng thẩm quyền quyết định một phần biên chế cán bộ, công chức của TP.Đà Nẵng thì có thể gọi đó là "phân cấp nửa vời"", ông nói.

Ông Đồng đề xuất Chính phủ cân nhắc phân quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức, viên chức cho TP.Đà Nẵng có sự kiểm soát, kiểm tra, thanh tra của T.Ư. "Trong xu thế chúng ta đang đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giữa T.Ư với chính quyền địa phương, nên mạnh dạn đẩy mạnh phân cấp về quản lý biên chế", ông Đồng nêu.