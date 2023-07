Phán quyết mới bất lợi cho chính quyền Tổng thống Biden

Phán quyết trên được đưa ra để đáp lại một vụ kiện do cựu Tổng chưởng lý Missouri Eric Schmitt và Tổng chưởng lý Louisiana Jeff Landry đưa ra, theo Reuters. Họ cáo buộc rằng các quan chức chính phủ Mỹ đã đi quá xa trong nỗ lực khuyến khích các công ty mạng xã hội giải quyết các bài đăng mà họ lo ngại có thể góp phần gây ra sự do dự về việc tiêm vắc xin trong đại dịch Covid-19 hoặc đảo ngược các cuộc bầu cử.

Theo phán quyết, các cơ quan chính phủ như Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) không thể nói chuyện với các công ty mạng xã hội vì mục đích thúc giục, khuyến khích, gây áp lực dưới bất kỳ hình thức nào nhằm xóa hoặc giảm nội dung chứa quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo Điều khoản về tự do ngôn luận của Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một lần phát biểu tại Nhà Trắng Reuters

Thẩm phán Terry Doughty đã đưa ra một số ngoại lệ đối với việc liên lạc giữa các quan chức chính phủ và các công ty mạng xã hội, bao gồm cảnh báo về các rủi ro đối với an ninh quốc gia và về hoạt động gây tội ác.

Lệnh mới cũng đề cập tên của một số quan chức bị hạn chế liên lạc với công ty mạng xã hội, trong đó có Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas và Jen Easterly, người đứng đầu Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng.

Ông Schmitt, người được bầu vào Thượng viện Mỹ trong tháng 11.2022, đã sử dụng Twitter để hoan nghênh phán quyết mới và gọi đó là một chiến thắng cho quyền tự do ngôn luận. Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng cho hay Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét lệnh này và sẽ đánh giá các lựa chọn của mình.

Phán quyết ngày 4.7 đã đánh dấu một chiến thắng cho những đảng viên Cộng hòa mà đã kiện chính quyền Tổng thống Biden, với lập luận họ đang sử dụng cuộc khủng hoảng sức khỏe do Covid-19 gây ra và mối đe dọa của thông tin sai lệch như một cái cớ để kiềm chế các quan điểm không đồng tình với chính phủ.

Các quan chức Mỹ thì nói rằng họ nhắm đến việc giảm bớt thông tin sai lệch về vắc xin Covid-19 để hạn chế những ca tử vong có thể phòng ngừa được, theo Reuters.