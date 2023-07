Phan Thiết: Du khách 17 tuổi mất tích khi tắm biển Đồi Dương

Theo Ban Quản lý Khu du lịch Đồi Dương (TP.Phan Thiết, Bình Thuận), đến 21 giờ ngày 27.7, các lực lượng cứu hộ tại Bình Thuận vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em Phạm Bùi Minh K. (17 tuổi, trú xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), bị sóng biển cuốn mất tích khi tắm biển Đồi Dương, TP.Phan Thiết.

Các lực lượng cứu hộ tại bãi tắm Đồi Dương, TP.Phan Thiết vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nam sinh mất tích CTV

Ban Quản lý Khu du lịch Đồi Dương cho biết, thời điểm chiều tối ngày 27.7 có mưa to, sóng lớn, nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn. Mặc dù vậy, các lực lượng cứu hộ vẫn kiên trì tìm kiếm nam sinh mất tích khi tắm biển.

Sau khi nghe tin dữ, gia đình nạn nhân từ Lâm Đồng đã xuống Bình Thuận.

Thời điểm các nạn nhân xuống biển tắm có mưa và sóng to, nước chảy mạnh C.T.V

Theo thông tin ban đầu, chiều nay nhóm 5 thanh niên, trong đó có em K. từ Lâm Đồng xuống Phan Thiết chơi. Sau đó, có 3 người xuống tắm biển, mặc dù thời điểm này có sóng lớn và mưa to. Do sóng lớn nên cuốn trôi cả 3 ra biển. Lúc này, có 2 em cố bơi được vào bờ, thoát nạn. Tuy nhiên, 1 trong 2 em bị ngất xỉu do đuối nước, hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Riêng em Phạm Bùi Minh K. bị sóng cuốn ra xa bờ, mất tích. Thời gian gần đây. xảy ra nhiều vụ du khách đuối nước ở TP.Phan Thiết khi tắm biển.