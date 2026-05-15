Phân tích, giải phẫu căn nguyên vấn đề 'thờ ơ chính trị' của một bộ phận giới trẻ

Phát biểu tại Hội thảo Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới do Báo Thanh Niên tổ chức chiều nay 15.5 tại Hà Nội, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai cho biết, hội thảo diễn ra vào đúng dịp Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV vừa ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Đây là quy định hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ, nhằm cụ thể hóa và thống nhất các quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong tình hình mới; thể chế hóa các yêu cầu, nguyên tắc, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, hành động theo nghị quyết của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổ chức đảng.

Từ đó thúc đẩy, dẫn dắt mạnh mẽ chính trị, tư tưởng trong xã hội và nhân dân, bảo đảm sứ mệnh, mục tiêu, tầm nhìn, vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.

Quy định số 19-QĐ/TW được ban hành đánh dấu sự đổi mới tư duy, nhận thức lý luận - tư tưởng trên cơ sở lấy "4 kiên định" là nguyên tắc nền tảng, bất biến, chuyển mạnh từ "định hướng, khuyến khích" sang "chế định, bắt buộc", "điều chỉnh hành vi", từ đánh giá "định tính" sang "định lượng" cụ thể, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của kỷ nguyên phát triển mới với 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, hơn lúc nào hết, công tác chính trị, tư tưởng phải tự đổi mới, nâng tầm sứ mệnh, "đi trước mở đường", "chủ động dẫn dắt", "chỉ đạo thực tiễn".

3 nhóm nội dung quan trọng

Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương đề nghị hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ 3 nhóm nội dung.

Thứ nhất, cần làm rõ phương thức, cơ chế ràng buộc để lượng hóa trách nhiệm trong thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW. Bà Mai đề nghị, hội thảo cần phân tích sâu sắc phương thức đánh giá, đo lường chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng.

Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, bảo đảm theo "quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó" và "không có vùng an toàn" nếu buông lỏng lãnh đạo. Đồng thời, xác định các giải pháp tháo gỡ rào cản tâm lý, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, biến áp lực đổi mới thành động lực phát triển.

Kế đó, cần định hình các giải pháp "đi trước, mở đường", "chủ động dẫn dắt", nhất là trên không gian mạng. Vì vậy, hội thảo cần tập trung thảo luận các giải pháp chuyển từ "tuyên truyền một chiều" sang "đối thoại, dẫn dắt"; nâng cao năng lực phản ứng nhanh, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu".

Việc vận dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát, dự báo sớm điểm nóng tư tưởng, không để bị động bất ngờ.

Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương nhấn mạnh, cần đột phá trong đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ.

Với hơn 21,6 triệu thanh niên, chiếm hơn 20% dân số, đây là lực lượng rường cột cũng là đối tượng chịu tác động mạnh nhất của thông tin đa chiều. Vì vậy, hội thảo cần tập trung phân tích, giải phẫu căn nguyên vấn đề "nhạt Đảng, khô Đoàn", "thờ ơ chính trị" ở một bộ phận giới trẻ.

Tiếp đó, cần tập trung làm rõ phương thức tuyên truyền mới để biến những nghị quyết khô khan thành các sản phẩm thông tin hấp dẫn phù hợp với thế hệ trẻ hiện nay; để thanh niên thấm nhuần "4 kiên định", biến việc "nghe - nói - viết - hành động" theo nghị quyết trở thành chuẩn mực công vụ, văn hóa số.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương đề nghị, gắn giáo dục lý luận với thực tiễn để thanh niên thực sự là lực lượng xung kích, tiên phong, chủ lực trên mặt trận tư tưởng số.

Cũng theo Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, kỷ nguyên phát triển mới của đất nước đòi hỏi không chỉ tiềm lực kinh tế - xã hội mà cao hơn cả là sức mạnh, niềm tin, sự vững chắc của hệ tư tưởng chính trị, kiên định con đường cách mạng của Đảng, dân tộc. Bà tin tưởng hội thảo sẽ là diễn đàn khoa học quan trọng, cung cấp những luận cứ, giải pháp thực tiễn trong triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 19-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.