Phản ứng của khán giả khi Hoàng Hà 'kết duyên' với Lee Kwang Soon

Được biết, phim điện ảnh Dreams of you thuộc thể loại phim hài lãng mạn, do đạo diễn Kim Seong Hoon cầm trịch và đã tuyển chọn xong diễn viên. Hoàng Hà được chọn đóng nữ chính "kết duyên" cùng "hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soon trong vai nam chính.

Hoàng Hà là gương mặt trẻ ấn tượng của phim điện ảnh và phim truyền hình Việt FBNV

Nội dung phim kể về mối tình ngọt ngào giữa cô gái Việt Nam tên Thảo (Hoàng Hà) và ngôi sao Hàn Quốc tên Kang Joon Woo. Họ gặp nhau khi nam chính đến Việt Nam quay quảng cáo và tìm thấy một nửa của đời mình. Vai Thảo của Hoàng Hà có tính cách trong sáng, giản dị và có ước mong trở thành nhân viên pha chế.

Trả lời với Thanh Niên, quản lý của Hoàng Hà cho biết: "Hiện tại mọi thông tin đang được giữ bí mật nên chúng tôi chưa thể xác nhận điều gì. Có thông tin chính thức chúng tôi sẽ thông báo".

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đang bàn tán xôn xao về thông tin này. Có hơn 2.000 bình luận nóng lòng được nhìn thấy cặp đôi trên màn ảnh: "Hóng ghê, mong nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam phát triển hơn"; "Đã lâu lắm rồi mới thấy một bộ phim hợp tác Việt - Hàn sau phim Tuổi thanh xuân"; "Một "phản ứng hóa học" kịch trần, chạm nóc vì nhìn ai cũng mê"; "Hoàng Hà có khả năng ngoại ngữ nên em ấy không bị rào cản ngôn ngữ khi kết hợp với diễn viên Hàn Quốc, có phim hay để xem rồi"; "Xuất sắc, chắc phim sẽ hài nhiều hơn lãng mạn khi vai nam chính rơi vào tay "hoàng tử châu Á".

Ngôi sao Hàn Quốc Lee Kwang Soo Chụp màn hình Hancinema

Tuy nhiên, một số khán giả cũng đưa ra những bình luận hài hước khi so chiều cao của nam và nữ chính, bởi sự chênh lệch chiều cao rất lớn khi Lee Kwang Soo cao hơn 1,92m còn Hoàng Hà chỉ cao 1,55m: "Thế Hoàng Hà phải bắt ghế đứng diễn cùng ổng hả trời. Chứ người ngước cổ, người cuối xuống đau mỏi cổ vai gáy lắm"; "Trước chị Hà đóng với diễn viên 1,86m còn giờ là 1,92m. Sao toàn mấy ông cao ngồng thế chị Hà ơi"; "Chờ đợi lắm luôn vì hai diễn viên mình thích, chưa kể là trend chênh lệch chiều cao lắm cho xem".

Hoàng Hà là gương mặt trẻ của màn ảnh Việt khi gây ấn tượng với vai Dao Ánh trong Em và Trịnh và sau đó là vai Mai Dương trong Chúng ta của 8 năm sau (phần 1), vai chính trong phim điện ảnh Kẻ ăn hồn. Nữ diễn viên sinh năm 1996 thu hút khán giả bởi vẻ đẹp trong sáng, nụ cười đầy năng lượng và lối diễn xuất tự nhiên.

Diễn viên Hoàng Hà FBNV

Còn "hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo là tên tuổi quen thuộc với khán giả Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung khi xuất hiện trong nhiều bộ phim như Chỉ có thể là yêu, Live, Tiếng gọi con tim, Hải tặc, Thằng em lý tưởng, Không lối thoát, Kho báu Hoàng gia cuối cùng, Trò chơi Roulette… Đặc biệt khi tham gia chương trình Running Man vào tháng 7.2010, tên tuổi của nam diễn viên sinh năm 1985 gây "bùng nổ", thu hút một lượng fan lớn trên toàn châu Á.