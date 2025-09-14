Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Pháo phòng không 57 mm trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không uy lực thế nào?
Video Thời sự

Pháo phòng không 57 mm trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không uy lực thế nào?

Đình Huy
Đình Huy
14/09/2025 15:03 GMT+7

Tổ hợp pháo phòng không 57 mm có khí tài do Viettel cải tiến, hiện đại hóa được bố trí để bảo vệ các cứ điểm quan trọng khỏi các mục tiêu tấn công đường không như máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, trực thăng, quân dù, tên lửa, bom, UAV.

Tại gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (xã Đông Anh, Hà Nội), một trong những khí tài đáng chú ý do Viettel mang tới trưng bày là bộ khí tài giúp tự động hóa hoạt động của các đơn vị pháo phòng không 57 mm.

Điểm nổi bật của pháo phòng không 57 mm Việt Nam hiện đại hóa chống tên lửa , UAV - Ảnh 1.

Tổ hợp pháo phòng không 57 mm có khí tài

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo lời cán bộ tại khu trưng bày, tổ hợp pháo phòng không 57 mm có khí tài gồm: radar, quang điện tử, hệ thống chỉ huy chiến đấu, hệ thống quản lý chiến trường, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cung cấp và phân phối nguồn, các khẩu đội pháo phòng không 57 mm.

Tổ hợp pháo phòng không được bố trí để bảo vệ các cứ điểm quan trọng như sân bay, nhà máy, cầu cảng và các cơ sở quan trọng khỏi các mục tiêu tấn công đường không như máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, trực thăng, quân dù, tên lửa, bom, UAV.

