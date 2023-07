Pháp: Bạo lực dịu đi, cảnh sát vẫn chưa yên tâm

Con số này giảm đáng kể so với 719 vụ trong ngày trước đó và 1.300 vụ vào ngày 30.6, một dấu hiệu cho thấy căng thẳng có vẻ đã dịu đi.

Đây được cho là kết quả sau các phát biểu của gia đình Merzouk, vốn kêu gọi mọi người ngừng lợi dụng cái chết của anh làm cớ gây bạo loạn. Trong ngày 2.7, cả bà, dì và những người thân của Merzouk đều khẳng định gia đình chưa bao giờ muốn thù hận và tất cả những điều này không dành cho người thân quá cố của họ.



Trong lúc đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã họp với quốc hội để bàn về tình hình. Các chính trị gia đã lên án vụ tấn công tối 1.7, trong đó một số người đã phóng hỏa nhà thị trưởng vùng ngoại ô L'Haÿ-les-Roses phía nam Paris vào giữa đêm, khiến vợ ông bị gãy chân và một trong 2 con nhỏ bị thương. Thủ tướng Elisabeth Borne gọi đây là "cuộc tấn công không thể chấp nhận được" và tuyên bố không bỏ qua cho bất kỳ ai có liên quan, tờ The Guardian đưa tin. Các công tố viên cho biết những kẻ bạo loạn cũng nỗ lực xông vào khu vườn và đốt xe của một quan chức khác ở khu vực La Riche, ngoại ô TP.Tours.

Một chiếc xe máy bốc cháy ở Paris tối 2.7 REUTERS

Theo cảnh sát trưởng TP.Paris Laurent Nunez, dù rõ ràng là có ít thiệt hại hơn, nhưng còn quá sớm để nói rằng tình trạng bất ổn đã được dập tắt. Hiện 45.000 cảnh sát vẫn đang được bố trí trên khắp đất nước. Cuối tuần qua, Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin nói việc triển khai sẽ không thay đổi, để ngăn bất kỳ đợt biểu tình tiềm tàng nào.

Trong diễn biến khác, theo tờ The Independent, biểu tình ở Pháp đã lan sang nước láng giềng Thụy Sĩ. Tại TP.Lausanne (Thụy Sĩ), đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã nổ ra vào khuya 1.7. Khoảng 100 thanh thiếu niên 15 - 17 tuổi đã tụ tập ở khu vực phía tây chủ yếu nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ, ném đá lát đường và bom xăng vào các sĩ quan, song may mắn là không ai bị thương. Cảnh sát đã bắt được 7 người quá khích. Tờ The Telegraph đưa tin vào tuần trước, khoảng 10 người liên quan các vụ bạo lực tương tự đã bị chính quyền Bỉ giam giữ.