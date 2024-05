Pháp điều thêm hiến binh đến New Caledonia đối phó bạo loạn

Tổng thống Macron đến New Caledonia hôm 23.5 REUTERS

Điện Elysee ngày 27.5 cho biết sẽ điều thêm 7 đơn vị cơ động đến củng cố an ninh ở New Caledonia sau đợt bạo loạn chết người, nâng lực lượng an ninh lên 3.500 người tại vùng lãnh thổ của Pháp ở Thái Bình Dương.

Đợt bổ sung mới gồm 480 hiến binh, theo AFP. Bên cạnh đó, chính phủ Pháp dự định gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại New Caledonia vào 5 giờ sáng 28.5 (giờ địa phương).

Một số người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị bắt và nhiều nhà cửa, xe hơi bị phá hoại trong cuộc bạo loạn khi nhiều người phản đối quy định cải cách bầu cử được đưa ra tại Paris hôm 14.5.

Quy định mới cho phép cư dân nước này sống ở New Caledonia 10 năm được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh. Một số lãnh đạo địa phương quan ngại điều này sẽ làm loãng phiếu bầu của người Kanak bản địa vốn chiếm 40% dân số.

Hôm 24.5, cảnh sát nổ súng khiến một người thiệt mạng, một ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến vùng lãnh thổ này trong nỗ lực xuống thang căng thẳng.

Một tuyến đường tại New Caledonia bị người biểu tình phong tỏa AFP

Theo Điện Elysee, quyết định của ông Macron về việc không gia hạn tình trạng khẩn cấp thể hiện mong muốn của Paris trong việc bắt đầu quá trình giảm căng thẳng và thiết lập lại các điều kiện đối thoại.

Liên minh chính trị FLNKS ủng hộ độc lập tại New Caledonia ra tuyên bố hôm 25.5 cho biết ưu tiên là giảm căng thẳng và giải pháp duy nhất có thể tiến hành là "giải pháp chính trị và không đàn áp".

FLNKS là liên minh các đảng ủng hộ người đứng đầu chính quyền New Caledonia Louis Mapou và muốn Paris hủy bỏ cải cách bầu cử.

Thông cáo của Điện Elysee cho biết việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp nhằm cho phép FLNKS gặp gỡ. Ông Macron "nhắc lại rằng việc dỡ bỏ rào cản là điều kiện cần thiết để mở ra các cuộc đàm phán cụ thể và nghiêm túc", sau khi nhiều người biểu tình dựng chướng ngại vật phong tỏa đường sá.

Hiện chưa có thông báo mới liên quan lệnh giới nghiêm ban đêm được đưa ra bởi chính quyền New Caledonia. Nhà điều hành Sân bay Quốc tế Noumea ở New Caledonia cho biết sân bay sẽ đóng cửa đến ngày 2.6.