Pháp lý chuẩn, tiến độ nhanh: Lợi thế của căn hộ Đông Bắc TP.HCM

Khải Hoàn Imperial đang triển giai xây dựng giai đoạn ẢNH: KHL

Pháp lý và tiến độ - bảo chứng cho niềm tin thị trường

Đông Bắc TP.HCM đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Quốc lộ 13 mở rộng lên 60m, Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, metro Thủ Dầu Một - TP.HCM và tuyến metro số 1 kéo dài. Cùng với định hướng phát triển đô thị công nghệ cao và dòng vốn FDI liên tục đổ về, khu vực này ngày càng thu hút cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý và lực lượng lao động chất lượng cao đến sinh sống, làm việc. Đây cũng là nền tảng quan trọng thúc đẩy nhu cầu nhà ở thực, đồng thời gia tăng tiềm năng khai thác cho thuê và tích lũy giá trị bất động sản trong dài hạn.

Lực cầu gia tăng thúc đẩy thị trường căn hộ Đông Bắc TP.HCM phát triển ngày càng sôi động, với hàng loạt dự án mới xuất hiện tại các điểm nóng như Thuận An, Dĩ An và dọc trục Quốc lộ 13.

Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, quý 1/2026, Đông Bắc TP.HCM (Bình Dương cũ) đóng góp gần 2.200 căn hộ mới, chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung mở bán mới của thị trường TP.HCM. Không chỉ dẫn dắt nguồn cung, khu vực này còn ghi nhận mặt bằng giá vượt bậc khi giá bán căn hộ sơ cấp trung bình đạt khoảng 56 triệu đồng/m², tăng 7% theo quý và 37% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, một số dự án mới đã thiết lập mặt bằng giá trên 70 triệu đồng/m². Trong bối cảnh nguồn cung ngày càng đa dạng và mặt bằng giá liên tục được thiết lập ở ngưỡng mới, người mua cũng trở nên thận trọng hơn, ưu tiên những dự án sở hữu pháp lý minh bạch và tiến độ triển khai rõ ràng.

Khi pháp lý và năng lực triển khai trở thành thước đo niềm tin của thị trường, Khu phức hợp căn hộ Bespoke hạng sang Khải Hoàn Imperial ghi dấu nhờ tiến trình pháp lý minh bạch. Dự án hiện đã khởi công xây dựng với các hạng mục trọng điểm của giai đoạn 1. Sự đồng hành của tổng thầu có nhiều kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ góp phần đảm bảo tiến độ triển khai và chất lượng công trình theo định hướng đã đề ra.

Việc đáp ứng các thủ tục pháp lý quan trọng theo quy định không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho quá trình tăng tốc xây dựng của Khải Hoàn Imperial, mà còn cho thấy sự chuẩn bị bài bản, năng lực thực thi và cam kết lâu dài của nhà phát triển dự án Khải Hoàn Land. Đồng thời, những bước tiến rõ nét trên công trường cũng góp phần củng cố niềm tin của khách hàng khi các cam kết về tiến độ đang dần được hiện thực hóa.

Khải Hoàn Imperial nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13, dự kiến trực diện ga metro Thủ Dầu Một - TP.HCM

Căn hộ Bespoke đón đầu chu kỳ tăng trưởng

Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13 - trục đại lộ thương mại, dịch vụ sầm uất đang được mở rộng lên 10 - 14 làn xe, Khải Hoàn Imperial sở hữu lợi thế kết nối nổi bật khi liền kề các công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, đồng thời là một trong số ít dự án dự kiến trực diện ga metro Thủ Dầu Một - TP.HCM trong tương lai. Vị trí này đưa dự án hiện diện ngay vùng lõi TOD của Đông Bắc TP.HCM - khu vực được định hướng phát triển đồng bộ giữa giao thông công cộng, không gian đô thị và các hoạt động kinh tế - dịch vụ. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp gia tăng sức hút an cư, khai thác cho thuê và tiềm năng tăng trưởng giá trị bất động sản trong dài hạn.

Cùng với lợi thế hạ tầng giao thông, Khải Hoàn Imperial còn hiện diện giữa hệ sinh thái tiện ích ngoại khu quy mô lớn đã hình thành và chỉ mất vài phút để kết nối như AEON Mall Bình Dương Canary, sân golf Sông Bé 104ha, Lotte Mart, Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia, cùng mạng lưới trường học quốc tế và các khu công nghiệp trọng điểm như VSIP 1, Việt Hương. Hệ sinh thái tiện ích đồng bộ này cũng góp phần duy trì sức cầu bền vững cho phân khúc căn hộ hạng sang tại khu vực.

Bối cảnh góc thư giãn riêng tư của Khải Hoàn Imperial

Bên cạnh vị trí chiến lược, Khải Hoàn Imperial tạo dấu ấn với định vị Bespoke hạng sang, hướng đến những trải nghiệm sống được "may đo" cho từng chủ nhân, mở ra một chuẩn mực sống mới tại Đông Bắc TP.HCM.

Nếu các căn hộ được thiết kế với tư duy cá nhân hóa, tối ưu công năng và bố cục không gian linh hoạt nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của từng nhóm khách hàng, thì hệ tiện ích đa tầng lại trở thành điểm nhấn khác biệt, mang đến những trải nghiệm sống được "may đo" chăm chút tỉ mỉ. Tất cả được quy hoạch theo hướng phục vụ đa dạng nhu cầu từ thư giãn, chăm sóc sức khỏe, làm việc, giải trí đến kết nối cộng đồng, đồng thời khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cư dân.

Với pháp lý minh bạch, và lộ trình triển khai được hiện thực hóa bằng những dấu mốc rõ ràng, Khải Hoàn Imperial đang từng bước khẳng định vị thế của một tài sản Bespoke hội tụ giá trị an cư, khai thác và tích lũy bền vững tại tâm điểm phát triển mới của TP.HCM.