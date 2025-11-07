Pháp lý minh bạch, tiến độ đảm bảo giúp Quy Nhơn Iconic 'được lòng' giới đầu tư

Bộ lọc mới của thị trường

Sau chu kỳ tăng trưởng nóng 2018 - 2021, thị trường BĐS bước vào giai đoạn tái cấu trúc. Nhà đầu tư không còn chuộng sản phẩm "lướt sóng" mà chú trọng vào giá trị thật, pháp lý rõ ràng và tiềm năng khai thác dài hạn.

Tại Quy Nhơn, dòng vốn đầu tư đang quay lại mạnh mẽ nhờ hạ tầng phát triển vượt bậc từ cao tốc Bắc - Nam, cảng Quy Nhơn mở rộng, đến sân bay Phù Cát nâng công suất. Tuy nhiên, tâm lý thị trường đã thay đổi: giới đầu tư chỉ chọn những dự án có pháp lý chuẩn chỉnh, tiến độ minh bạch và năng lực thi công thực chất.

Chính vì thế, theo nhận định của giới phân tích, "pháp lý minh bạch" đang trở thành bộ lọc mới định hình lại thị trường và cũng là yếu tố tạo lợi thế cho những dự án chuẩn chỉnh như Quy Nhơn Iconic.

Pháp lý minh bạch

Theo Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính - ngân hàng nhận định: "Trong bối cảnh dòng vốn thận trọng, pháp lý minh bạch là 'bộ lọc đầu tiên' để xác định đâu là dự án đáng tin cậy. Một dự án có đầy đủ hồ sơ, giấy phép và bảo lãnh ngân hàng là minh chứng rõ nhất cho năng lực chủ đầu tư".

Pháp lý không chỉ là "lá chắn" hạn chế rủi ro mà còn là đòn bẩy tài chính giúp nhà đầu tư tối ưu dòng vốn. Dự án có sổ đỏ từng nền dễ dàng được ngân hàng chấp nhận thế chấp, giúp chủ sở hữu chủ động tái đầu tư và mở rộng danh mục. Trong dài hạn, đất nền có sổ đỏ cũng giữ giá và thanh khoản tốt hơn.

Thực tế, tại nhiều địa phương đang phát triển, nhiều dự án còn vướng pháp lý hoặc chậm tiến độ, khiến nhà đầu tư e dè. Bởi vậy, những dự án "sạch" như Quy Nhơn Iconic đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, có sổ đỏ từng nền, giấy phép hạ tầng và hoàn tất nghĩa vụ tài chính được xem là "hàng hiếm" trên thị trường minh bạch.

Vị trí chiến lược

Nếu pháp lý là "xương sống" của niềm tin thì vị trí chính là mạch máu tạo giá trị tăng trưởng. Quy Nhơn Iconic sở hữu vị trí đắc địa ven sông Hà Thanh, tiếp giáp Quốc lộ 19 - tuyến giao thương huyết mạch nối cảng Quy Nhơn với Tây Nguyên.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhìn nhận: "Quy Nhơn Iconic có vị trí rất độc đáo - ven sông, cận biển, gần gũi thiên nhiên, phù hợp xu hướng sống khỏe và tận hưởng. Nếu dự án phát triển gắn với chất lượng sống và không gian xanh, nó hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng đô thị kiểu mẫu của Quy Nhơn".

Vị trí "trung tâm của trung tâm", kết nối trọn vẹn

Từ dự án, cư dân chỉ mất 15 phút ra biển, kết nối nhanh tới các điểm du lịch như Kỳ Co, Eo Gió hay Cù Lao Xanh. Khu vực này cũng liền kề trung tâm hành chính mới, hưởng lợi từ tốc độ đô thị hóa và dịch chuyển dân cư.

Nhờ vị trí này dự án vừa đảm bảo giá trị khai thác thực, vừa có biên độ tăng giá hấp dẫn trong trung hạn. Khi kết hợp cùng pháp lý rõ ràng và quy hoạch đồng bộ, dự án hội tụ đầy đủ yếu tố an toàn - sinh lời - bền vững, đặc biệt trong bối cảnh Quy Nhơn đang trở thành cực tăng trưởng của siêu tỉnh Gia Lai.

Uy tín chủ đầu tư

Song hành cùng nền pháp lý vững chắc là uy tín và năng lực của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR). Với hơn 20 năm phát triển, doanh nghiệp khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường, sở hữu quỹ đất hơn 500 ha tại TP.HCM mở rộng cùng nhiều dự án quy mô lớn tại miền Trung.

Đến quý 1/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 23.000 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu trên 11.000 tỉ đồng, cho thấy nền tảng tài chính vững vàng, đảm bảo năng lực thực thi và tiến độ dự án.

Tại Quy Nhơn Iconic, Phát Đạt đầu tư nghiêm túc, dành hơn 60% diện tích cho cây xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng, phát triển theo mô hình "Làng Sông Phố Biển" - một đô thị kiểu mẫu ven sông Hà Thanh, cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

Tiện ích sân Pickleball sẽ được đưa vào vận hành sớm

Đáng chú ý, tiện ích sân Pickleball sẽ được đưa vào vận hành sớm, trở thành điểm hẹn thể thao - cộng đồng sôi động và minh chứng thực tế cho tiến độ thi công cũng như định hướng phát triển chất lượng sống của dự án.

Minh bạch và uy tín: hai trụ cột củng cố niềm tin thị trường

Trong chu kỳ mới của thị trường, niềm tin trở thành tài sản quý nhất. Và Quy Nhơn Iconic đang tạo dựng niềm tin đó bằng hai nền tảng vững chắc: pháp lý minh bạch và uy tín chủ đầu tư. Khi những giá trị cốt lõi được đặt lên hàng đầu, dự án không chỉ mở ra cơ hội sinh lời bền vững cho nhà đầu tư, mà còn khẳng định tầm vóc của một đô thị kiểu mẫu - nơi an cư và đầu tư cùng hội tụ.

Vui lòng liên hệ hotline 0969 247 227 để biết thêm chi tiết.