Pháp lý và đô thị hiện hữu - nâng tầm sức hút đầu tư La Tiên Villa

Pháp lý minh bạch - yếu tố tiên quyết cho dòng vốn đầu tư

Năm 2025, dòng tiền đầu tư có xu hướng chuyển dịch mạnh về các sản phẩm pháp lý minh bạch, vị trí khan hiếm và khả năng khai thác thực tế.

Là dự án sở hữu pháp lý minh bạch, La Tiên Villa có đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và ký hợp đồng cho thuê đất với cơ quan nhà nước, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật… tất cả đã được hoàn thiện, khẳng định mạnh mẽ sự minh bạch, uy tín và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với khách hàng.

Đặc biệt, dự án được đồng phát triển bởi Tập đoàn KDI và Masterise Homes, nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, cùng với những đối tác hàng đầu về tài chính ngân hàng, thiết kế kiến trúc, quản lý vận hành… càng khẳng định mạnh mẽ tính minh bạch của dự án. Đây chính là những nền tảng vững chắc để nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền.

Công trường La Tiên Villa nhộn nhịp mỗi ngày, thi công đảm bảo tiến độ, sớm thành hình trong đô thị quốc tế đã vận hành

Hơn 1 triệu lượt khách chứng minh sức hút đô thị

Quỹ đất mặt biển nội đô Nha Trang ngày càng khan hiếm, La Tiên Villa chính là dự án cuối cùng còn sót lại được quy hoạch thành một khu villa compound biệt lập, thuộc nội đô và trực diện biển.

Nằm trong đô thị quốc tế Libera Nha Trang đang vận hành và có dòng khách nội địa và quốc tế ổn định, La Tiên Villa được thừa hưởng hệ tiện ích 5 sao từ văn hóa nghệ thuật, giải trí, lưu trú, nghỉ dưỡng bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới. Nổi bật như bán đảo tỉ phú Villa le Corail, A Gran Meliá Nha Trang, nhà hát Đó kỷ lục Việt Nam, hệ thống F&B toàn cầu, công viên Vạn San Đảo 28 ha dưới mặt nước…

Bán đảo tỉ phú Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel - “hàng xóm” của La Tiên Villa

Đặc biệt, bến du thuyền ngay thềm villa - biểu tượng hiếm có trong bất động sản hạng sang – không chỉ nâng tầm giá trị thẩm mỹ mà còn giúp sản phẩm tăng giá 20 - 30% so với mặt bằng ven biển thông thường (theo Knight Frank 2025).

Trong hơn 2 năm qua, hơn 1 triệu lượt khách đã đến với Librea Nha Trang, trong đó có hơn 700.000 lượt khách tham quan Nhà hát Đó; hơn 100.000 lượt khách thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng Ngon Đó; hơn 13.000 người tham dự giải chạy VNExpress Marathon Libera Nha Trang 2025; hơn 6.000 khán giả tham dự La Tiên Show: The Cội; hơn 3.000 người đến với sự kiện Sóng Vọng Miền Tiên; Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel luôn duy trì ổn định 75%, mùa cao điểm lên tới 90% và đạt 100% công suất vào các dịp lễ tết; cùng loạt chương trình, sự kiện, giải trí do các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức tại Libera Nha Trang.

Chị Huỳnh Phương Thảo (TP.HCM) chia sẻ: "Tôi mua La Tiên Villa để ở ngay sau khi xem nhà mẫu. Ở đây nằm trong Libera Nha Trang, có các tiện ích đã vận hành nên đến đây tận hưởng rất vui, vị trí cũng rất đẹp, sát biển mà chỉ mất khoảng 10 - 15 phút là đến trung tâm thành phố". La Tiên Villa vì thế được giới đầu tư đánh giá là tài sản kép, vừa mang giá trị an cư bền vững, vừa tạo dòng tiền sinh lời dài hạn.

Du khách tận hưởng các hoạt động trải nghiệm và tiện ích tại Libera Nha Trang





Khi thị trường bước vào giai đoạn tái cấu trúc, nhà đầu tư càng hướng tới sản phẩm có giá trị thật, pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín và có khả năng khai thác tạo ra giá trị thật. La Tiên Villa đang trở thành chuẩn mực mới cho mô hình bất động sản hạng sang tại Nha Trang.