Pháp - New Caledonia: Lạt mềm buộc chặt

Thỏa thuận mới có thể quyết định dứt khoát tương lai của mối quan hệ trên và tương lai của New Caledonia, từ đó tác động rất mạnh mẽ và sâu rộng tới cục diện địa chính trị thế giới ở khu vực Nam Thái Bình Dương nói riêng và cả ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các quan chức cấp cao Pháp vào ngày họp với các quan chức dân cử và đại diện nhà nước của New Caledonia, những người đã ký kết thỏa thuận lịch sử cho phép thành lập Nhà nước New Caledonia trong Cộng hòa Pháp, ngày 12.7.2025 ảnh: reuters

Nguyên do là nếu rồi đây thỏa thuận mới này được người dân ở New Caledonia chấp thuận trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tiến hành vào tháng 2.2026 thì sẽ hình thành Nhà nước New Caledonia, trước mắt tự trị trong khuôn khổ nước Cộng hòa Pháp, nhưng rồi có thể được dần chuyển giao chủ quyền hoàn toàn.

Khi ấy, chẳng phải bản đồ địa lý - chính trị thế giới ở khu vực này phải vẽ lại hay sao? Khi ấy chẳng phải xuất hiện cục diện chính trị và quan hệ quốc tế mới ở khu vực này hay sao?

Đối với nước Pháp, việc ký kết thỏa thuận mới này là chuyện cực chẳng đã. Trong 3 cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức từ trước đến nay ở New Caledonia về độc lập với nước Pháp, đa số người dân ở đây vẫn muốn gắn bó với nước Pháp, nhưng phong trào ly khai ngày càng thêm lớn mạnh, sự phân rẽ về chính trị - xã hội nội bộ trở nên ngày càng thêm trầm trọng và bạo lực và nguy cơ Pháp không còn có thể kiểm soát được diễn biến tình hình ở nơi đây đã trở nên ngày càng thêm thực tế.

Cho nên phía Pháp mới phải chịu có thỏa thuận này. Trong thực chất, đấy là phương cách nới lỏng để giữ, buông bỏ bớt để không bị mất hết, là lạt mềm buộc chặt. New Caledonia chiếm giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược của Pháp đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, về địa chính trị, an ninh và kinh tế. Thỏa thuận này giúp Pháp níu kéo New Caledonia để tránh có ngày vùng này dứt áo ly khai Pháp.