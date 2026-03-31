Pháp sắp cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, phụ huynh nói gì?

Giống như nhiều bạn cùng trang lứa, học sinh cấp hai Leon Desfetes đã tham gia mạng xã hội từ năm 13 tuổi, sử dụng các ứng dụng như Snapchat, TikTok và Instagram để chuyện trò với bạn bè và đăng ảnh.

Em cho biết mình thích mạng xã hội vì nó giúp em thoải mái và kích thích tư duy.

Nhưng những gì mà mẹ của em là bà Caroline Desfetes mong muốn lại hoàn toàn ngược lại.

"Lệnh cấm (mạng xã hội) sẽ cho trẻ em cơ hội được cảm thấy buồn chán. Mà sự buồn chán là vô cùng quan trọng cho trí tưởng tượng, cho việc suy nghĩ, để đơn giản là có thời gian. Ngày nay, mọi khoảnh khắc rảnh rỗi đều được dành để lướt điện thoại", bà Caroline chia sẻ.

Thượng viện Pháp dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 31.3 về một dự luật cấm sử dụng mạng xã hội ở Pháp đối với những người dưới 15 tuổi ẢNH: REUTERS

Vào ngày 31.3, Thượng viện Pháp sẽ bỏ phiếu cho một dự luật mang tính bước ngoặt nhằm cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội tại Pháp.

Dự luật đã vượt qua rào cản tại Hạ viện vào tháng 1.

Nếu được thông qua tại Thượng viện, dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện trước khi trở thành luật.

Bà Laure Miller, một trong những tác giả của dự luật, cho biết một số nghiên cứu cho thấy giới trẻ đang tiếp cận với điện thoại thông minh ở độ tuổi ngày càng nhỏ và dành tới 6 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội.

"Rõ ràng là điều này có tác động đáng kể đến sự phát triển của các em, cả về mặt cá nhân lẫn nhận thức, cũng như đến cách các em hiểu về thế giới và góc nhìn của mình", bà Laure Miller nhận định.

Mẹ của Leon, bà Caroline, cho rằng nếu một lệnh cấm như vậy đã có trước đây thì lẽ ra đã có thể giúp hạn chế việc sử dụng mạng xã hội ở hai đứa con ở tuổi thiếu niên của bà.

Bà nói rằng mình nhận thấy khả năng tập trung của các con giảm sút, và thậm chí các con và bạn bè cũng trò chuyện với nhau ít hơn vì chúng thường xuyên dán mắt vào điện thoại.

"Chúng tôi luôn ở thế lưỡng lự, tự hỏi: 'Mình có nên cắt đứt mọi thứ với con hay không?' Điều duy nhất tôi hối tiếc là tôi đã cho chúng điện thoại quá sớm", bà Caroline chia sẻ.

Dự luật đề xuất cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và "các tính năng mạng xã hội" được tích hợp trong các nền tảng rộng lớn hơn.

Điều này phản ánh sự lo ngại ngày càng tăng của công chúng về tác động của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên, cũng như những quan ngại về nạn bắt nạt trực tuyến và rủi ro đối với sức khỏe tâm thần.

Tổng thống Emmanuel Macron đã chỉ ra mạng xã hội là một trong những yếu tố gây ra bạo lực ở giới trẻ.

Ông đang kêu gọi Pháp noi gương Úc, nơi đã áp dụng lệnh cấm tiên phong trên thế giới đối với trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Snapchat, TikTok và YouTube vào tháng 12 năm ngoái.

Các quốc gia khác, bao gồm Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Hy Lạp, đang nghiên cứu động thái của Úc.

Ông Macron muốn lệnh cấm được thực thi kịp thời cho năm học tới, bắt đầu vào tháng 9.