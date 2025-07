Pháp tạm đóng cửa hơn 1.000 trường học vì nắng nóng

Tầng trên cùng của tháp Eiffel hiện đóng cửa vì thời tiết quá nóng ảnh: afp

Hôm nay (1.7), thủ đô Pháp được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì đợt nóng khắc nghiệt của mùa hè đến sớm hơn dự kiến.

Nhiệt độ ngoài trời ở Pháp đạt đỉnh vào ngày hôm nay, lên đến 40-41 độ C ở một số khu vực và đa số vùng còn lại dao động từ 36-39 độ C, theo AFP dẫn cơ quan dự báo thời tiết Meteo France của nước này.

Meteo France cho biết 16 tỉnh của Pháp sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao nhất từ trưa, trong khi 68 tỉnh khác ở mức cảnh báo cao thứ hai.

Bộ Giáo dục Pháp thông tin khoảng 1.350 trường sẽ đóng cửa toàn bộ hoặc một phần vì nắng nóng kỷ lục. Tầng trên cùng của Tháp Eiffel sẽ đóng cửa trong hai ngày 1-2.7, và khách tham quan được khuyến cáo chú ý bổ sung nước.

Cái nóng cực đoan cũng làm tăng cao nguy cơ gây cháy đồng ruộng của Pháp, khi các nông dân của quốc gia xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất châu Âu mới bắt tay thu hoạch mùa màng. Không ít nông dân làm việc xuyên đêm để tránh cái nóng ban ngày.

Ở Địa Trung Hải, nhiệt độ vùng biển này đang tăng cao bất thường, cao hơn 6 độ C so với bình thường những năm khác. Đặc biệt nhiệt độ nước biển lên tới 30 độ C tại khu vực biển Balearic của Tây Ban Nha.

Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha (Aemet) cho biết nhiệt độ cực đoan ở châu Âu xuất phát từ hiện tượng "vòm nhiệt" phong tỏa khí nóng trên khắp châu lục.

Châu Âu là lục địa ấm lên nhanh nhất của địa cầu, cao gấp 2 lần trung bình của trái đất. Điều này khiến sóng nhiệt cực đoan đến sớm hơn và kéo dài lâu hơn so với trong quá khứ.

Tại một số khu vực xa hơn ở phía bắc như Hà Lan, giới chức một số khu vực cảnh báo nhiệt độ có thể đạt 38 độ C trong ngày 1.7.

Ở Amsterdam, các biện pháp phòng ngừa đã được triển khai nhằm bảo vệ sức khỏe người vô gia cư, trong khi giới chức Eindhoven và Arnhem triển khai các tổ kiểm tra tình trạng người cao tuổi trong bối cảnh thời tiết quá nóng.