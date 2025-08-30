Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Pharmacity cập nhật điểm chăm sóc sức khỏe ‘khối nhân dân’

Nguồn: Pharmacity
Nguồn: Pharmacity
30/08/2025 13:17 GMT+7

Tiếp nối ngày đầu tiên (27.8), hệ thống nhà thuốc Pharmacity tiếp tục triển khai các ‘Trạm sức khỏe’ hỗ trợ y tế trong trường hợp khẩn cấp - tặng nước và quạt miễn phí từ nay đến hết ngày 2.9.2025, nhằm hỗ trợ người dân, du khách trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Hoạt động diễn ra tại nhiều điểm thuộc tuyến đường diễn ra lễ diễu binh, diễu hành.

Pharmacity cập nhật điểm chăm sóc sức khỏe ‘khối nhân dân’ - Ảnh 1.

Pharmacity cập nhật điểm chăm sóc sức khỏe "Khối Nhân dân"

Đại diện Pharmacity cho biết: "Chúng tôi mong muốn đóng góp nhỏ nhưng thiết thực: một chai nước mát, một chiếc quạt để tất cả người dân du khách tham dự Đại lễ sẽ có những trải nghiệm trọn vẹn, an toàn và đáng nhớ. Tất cả đều được phát miễn phí, không kèm bất kỳ điều kiện thương mại nào".

Pharmacity cập nhật điểm chăm sóc sức khỏe ‘khối nhân dân’ - Ảnh 2.

Những chai nước mát được đội ngũ Pharmacity chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị phục vụ nhân dân và đội ngũ phục vụ Đại lễ 2.9

Chương trình ưu tiên các khung giờ cao điểm, lưu lượng du khách tham dự cao, theo điều kiện của từng khu vực. Ghi nhận trong ngày 29.8 cho thấy nhiều hình ảnh đẹp: người đi đường tự giác bỏ chai rỗng vào thùng gom, không ít phụ huynh nhường phần cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Các tình nguyện viên, nhân sự tại chỗ liên tục nhắc "uống đủ nước - đứng nơi râm mát - di chuyển an toàn", tạo nên không khí gọn gàng, thân thiện.

Pharmacity cập nhật điểm chăm sóc sức khỏe ‘khối nhân dân’ - Ảnh 3.

"Pharmacity mời nước"

Không chỉ vậy, tại Trạm sức khỏe của Pharmacity có đội ngũ y bác sĩ và các dược sĩ chuyên môn sẵn sàng hỗ trợ khi người dân có vấn đề về sức khỏe.

Pharmacity cập nhật điểm chăm sóc sức khỏe ‘khối nhân dân’ - Ảnh 4.

Nếu có vấn đề về sức khỏe người dân có thể tìm tới các Trạm Sức khỏe của Pharmacity để được hỗ trợ từ đội ngũ chuyên môn

Các Trạm Sức khỏe của Pharmacity được đặt tại các địa điểm:

  • Nhà hát Kịch Hà Nội
  • Nhà hát Chèo Hà Nội
  • Nhà hát Lớn Hà Nội
Pharmacity cập nhật điểm chăm sóc sức khỏe ‘khối nhân dân’ - Ảnh 5.

"Pharmacity mời nước"

Đại diện đơn vị nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ duy trì chương trình đến hết ngày 2.9 và sẽ cố gắng bổ sung nước kịp thời tại các khung giờ cao điểm. Rất mong người dân cùng giữ an toàn, không chen lấn, chung tay cùng chúng tôi và lực lượng phục vụ Quốc khánh 2.9 giữ gìn vệ sinh môi trường trong những ngày Đại lễ của đất nước".

