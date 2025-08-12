Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Pharmacity phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chăm sóc sức khỏe người dân

Nguồn: Pharmacity
12/08/2025 18:02 GMT+7

Sáng 12.8 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ y tế phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Lễ ký kết có sự tham dự của ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện lãnh đạo Pharmacity.

Pharmacity phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chăm sóc sức khỏe người dân - Ảnh 1.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng ông Deepanshu Madan - Tổng giám đốc Pharmacity ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ y tế phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, Pharmacity dự kiến phục vụ miễn phí nước suối nhãn hiệu Pharmacity (chai 500ml) dọc tuyến đường diễn ra lễ diễu binh, diễu hành và khu Triển lãm Thành tựu Đất nước ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức 2.9. Song song với hoạt động cấp phát nước, Pharmacity cũng sẽ bố trí 4 "Trạm Sức khỏe" lưu động tại các khu vực trọng điểm, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, sẵn sàng hỗ trợ y tế ban đầu trong các tình huống khẩn cấp.

Được biết, đây là hoạt động nối tiếp chuỗi sự kiện cộng đồng mà Pharmacity đã triển khai trong năm 2025, nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe người dân trong các dịp lễ lớn của đất nước. Trước đó, vào dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.2025), Pharmacity cũng đã đồng hành cùng người dân và du khách tại TP.HCM bằng việc cấp phát hàng chục nghìn chai nước miễn phí, nhận được sự đánh giá cao và hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Deepanshu Madan - Tổng giám đốc Pharmacity - khẳng định: "Là một doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, Pharmacity luôn cảm thấy vinh dự và tự hào khi được đóng góp vào những sự kiện mang ý nghĩa lịch sử lớn lao của đất nước. Việc hợp tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần này không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng sâu sắc đối với đất nước, con người Việt Nam. Bằng việc đảm bảo các hoạt động y tế và hỗ trợ thiết thực, chúng tôi mong muốn mỗi người dân và du khách tham dự Đại lễ sẽ có những trải nghiệm trọn vẹn, an toàn và đáng nhớ. Đây cũng chính là cam kết mạnh mẽ nhất của Pharmacity trong hành trình phụng sự cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh và phát triển".

Thông qua sự hợp tác này, Pharmacity một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng Chính phủ, các cơ quan ban ngành và toàn thể nhân dân lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sẻ chia vì một Việt Nam thịnh vượng.

