Pharmacity và Opella ký kết hợp tác chiến lược - Tiên phong xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động





Đồng hành tiên phong xu hướng ngành hàng chăm sóc sức khỏe chủ động (FMCH)

Từ thực tiễn về sự gia tăng trong nhận thức ‘phòng bệnh hơn chữa bệnh’ của người dân Việt Nam hậu COVID-19, người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm hỗ trợ miễn dịch, hồi phục sức khỏe, làm đẹp... Theo đó, thị trường FMCH nắm bắt nhu cầu để phát triển các dòng sản phẩm an toàn, tiện lợi, phù hợp xu hướng sống khỏe.

FMCH là những sản phẩm và giải pháp giúp mỗi người dân có thể chủ động chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Thay vì chờ đến khi phát hiện bệnh mới điều trị, xu hướng chủ động chăm sóc sức khỏe khuyến khích mọi người quan tâm chăm sóc sức khỏe từ sớm thông qua lối sống lành mạnh, sử dụng sản phẩm và giải pháp chăm sóc sức khỏe, hoặc các giải pháp y tế đơn giản có thể tiếp cận tại các cơ sở y tế địa phương, nhà thuốc. Thị trường FMCH tập trung cung cấp các sản phẩm thuốc không kê đơn (OTC), thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất, giúp người dân dễ dàng sử dụng để nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình.

Hiểu được điều đó, Nhà thuốc Pharmacity ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Opella - thương hiệu dẫn đầu về FMCH tại Việt Nam để tiếp tục đem đến cho người tiêu dùng danh mục sản phẩm đa dạng. Opella sở hữu các thương hiệu lâu đời và được tin dùng đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng hằng ngày của người tiêu dùng Việt.

Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược này, cả hai bên kỳ vọng giúp cho mỗi người dân có thể dễ dàng tiếp cận và lựa chọn các sản phẩm phù hợp từ Opella với nền tảng khoa học vững chắc và tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, an toàn và minh bạch; cùng hướng đến mục tiêu chung dài hạn là mỗi người dân Việt Nam sẽ tự chăm sóc sức khỏe chủ động hằng ngày, giúp xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn, đặc biệt trong bối cảnh già hóa dân số và lối sống hiện đại dễ sinh bệnh.

Cụ thể, nhà thuốc Pharmacity và Opella sẽ cùng thực hiện các chiến dịch truyền thông toàn diện trên đa kênh, từ kênh nhà thuốc đến các kênh kỹ thuật số để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin sức khỏe và giúp cộng đồng:

Chăm sóc sức khỏe chủ động - tự phòng bệnh, nâng cao sức khỏe thay vì chỉ điều trị khi đã mắc bệnh

Cải thiện chất lượng cuộc sống - giúp cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, giảm nguy cơ bệnh mạn tính

Giảm gánh nặng y tế - Khi người dân tự chăm sóc sức khỏe tốt, hạn chế nhập viện, giảm chi phí điều trị, đồng thời giảm tải cho hệ thống y tế

Không ngừng nâng cao năng lực & kiến thức của dược sĩ nhằm giải đáp & phục vụ nhu cầu sức khỏe đa dạng của người tiêu dùng

Trong bối cảnh ngành FMCG chăm sóc sức khỏe ngày càng phát triển, vai trò của dược sĩ tại nhà thuốc - vốn là điểm chạm y tế đầu tiên của khách hàng - càng trở nên quan trọng và cần được mở rộng. Dược sĩ không chỉ cần cập nhật liên tục kiến thức về sản phẩm mà còn phải nắm bắt xu hướng chăm sóc sức khỏe mới, nhằm tư vấn, giải đáp thắc mắc và đáp ứng hiệu quả nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Thấu hiểu được vai trò ấy, Pharmacity và Opella hợp tác triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ dược sĩ từ kiến thức về các sản phẩm FMCH, xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, cho đến kỹ năng tư vấn khoa học và gần gũi. Qua đó, dược sĩ trở thành không chỉ là người hướng dẫn sử dụng thuốc hay sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mà còn là người đồng hành tận tâm, giúp mỗi khách hàng tìm được giải pháp an toàn, hiệu quả và phù hợp nhất cho lối sống của mình.

Bà Valentina Belcheva - Tổng Giám đốc Opella Việt Nam và Campuchia

Bà Valentina Belcheva - Tổng Giám đốc Opella Việt Nam và Campuchia chia sẻ: ‘Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Pharmacity đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa sứ mệnh của Opella: đưa sức khỏe đến trong tầm tay người tiêu dùng. Với mạng lưới phân phối rộng khắp cùng đội ngũ dược sĩ có chuyên môn cao và liên tục được cập nhật kiến thức thông qua hợp tác giữa hai bên, Pharmacity không chỉ giúp đưa các sản phẩm khoa học, minh bạch và đáng tin cậy của Opella đến gần hơn với người dân, mà còn đồng hành triển khai các sáng kiến nâng cao nhận thức sức khỏe cộng đồng. Sự kết hợp này sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng tự chăm sóc sức khỏe, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn’.

Ông Deepanshu Mandan - Tổng Giám đốc Nhà thuốc Pharmacity

Ông Deepanshu Mandan - Tổng Giám đốc Nhà thuốc Pharmacity chia sẻ: ‘Pharmacity vinh dự được đồng hành cùng đối tác uy tín Opella. Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn bảo quản GPP để bảo đảm chất lượng sản phẩm, góp phần mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh. Bên cạnh đó, Pharmacity sẽ phối hợp đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những vấn đề sức khỏe liên quan, đồng thời mở rộng nhiều sáng kiến hợp tác khác với trọng tâm mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân Việt Nam’.

Với mạng lưới hơn 1,000 nhà thuốc, Pharmacity sẽ tiếp tục trở thành điểm tựa gần gũi, giúp người dân Việt Nam được tư vấn đúng, được chăm sóc kịp thời và đồng hành lâu dài trong hành trình chủ động bảo vệ sức khỏe chính mình.