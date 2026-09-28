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    Phạt 120 triệu đồng doanh nghiệp tự ý tuồn cát thủy điện Trà Khúc 2 ra ngoài
    VideoThời sự

    Phạt 120 triệu đồng doanh nghiệp tự ý tuồn cát thủy điện Trà Khúc 2 ra ngoài

    Hải Phong
    Hải Phong
    Vận chuyển cát ra khỏi công trình thủy điện Trà Khúc 2 (Quảng Ngãi), Công ty TNHH MTV xây dựng Hoàng Khang bị xử phạt 120 triệu đồng.

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