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    Phát biểu của ông Trump tại LHQ: Từ các vấn đề thế giới đến 'siêu trí tuệ'
    VideoThế giới

    Phát biểu của ông Trump tại LHQ: Từ các vấn đề thế giới đến 'siêu trí tuệ'

    La Vi-Khánh An

    Bên cạnh việc đề cập những thành tựu về đối nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về vấn đề liên quan Iran, Venezuela, xung đột Nga - Ukraine và những chủ đề khác.

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