Phát biểu của ông Trump tại LHQ: Từ các vấn đề thế giới đến 'siêu trí tuệ'

Bên cạnh việc đề cập những thành tựu về đối nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về vấn đề liên quan Iran, Venezuela, xung đột Nga - Ukraine và những chủ đề khác.