Phát biểu truyền cảm hứng đặc biệt của Vua đầu bếp khiếm thị Christine Hà

Christine Hà có bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp của ĐH Các thống đốc Miền Tây (WGU), Mỹ vào ngày 19.2 vừa qua với tư cách khách mời.

Christine Hà cho biết đã được 10 năm kể từ thời điểm cô là một đầu bếp khiếm thị đoạt giải MasterChef Mùa 3 trên kênh truyền hình Fox một thập niên trước với Gordon Ramsay. Cô ở buổi lễ tốt nghiệp để kể câu chuyện của mình, làm thế nào cô đi từ điểm A đến điểm B khi đường đời không bao giờ là một đường thẳng.

Christine Hà kể rằng khi đi học đại học để lấy bằng cử nhân kinh tế tại ĐH Texas tại Austin và mặc dù là một sinh viên khá tốt nhưng cô không biết nấu bất kỳ món ăn gì. Cuối cùng, cô cũng quyết định học nấu ăn.

"Tôi đã dời ra khỏi ký túc xá sau năm đầu tiên đại học và ở tại một căn hộ nhỏ phía tây của trường, nơi chúng tôi có một cái bếp nhỏ. Và tôi biết rằng tôi phải học cách nấu ăn vì tôi không thể nào ăn đồ ăn trong ký túc xá thêm nữa. Tôi cũng không thể nào ăn bên ngoài thường xuyên vì chi phí rất cao. Mẹ tôi đã qua đời khi tôi mới 13 tuổi và chưa bao giờ dạy tôi cách nấu ăn cũng như để lại bất kỳ một công thức nấu nướng nào nên tại thời điểm đó, tôi thực sự nhớ những món mà mẹ tôi nấu", Christine Hà kể lại.

Vì thế, cô mua một ít sách dạy nấu ăn, một số nồi, chảo và tự học nấu ăn trong căn hộ của mình.

Christine Hà nói: "Tôi đã nấu những bữa ăn thật kinh khủng trong thời gian đó nhưng tôi vẫn tiếp tục kiên trì. Và cuối cùng tôi đã có thể nấu được một món ăn Việt Nam mà bạn bè tôi thực sự thưởng thức được. Đó là gà kho gừng. Thật may mắn, bạn cùng phòng cũng như bạn bè tôi đã ăn hết sạch, không còn lại gì cả, cũng không có gì bị vứt vào sọt rác. Tôi nhớ rằng mình đã nhìn quanh cái bàn trong trường và nhìn những nụ cười đầy hạnh phúc, những cái bụng no nê của họ và điều đó đã làm tôi rất hạnh phúc khi nhận ra rằng tôi đã có thể làm được một điều gì đó với chính đôi tay của mình, phục vụ người khác và làm họ hạnh phúc với sự sáng tạo của mình".

Christine Hà cũng kể rằng thời điểm đó cũng trùng hợp với giai đoạn cô bắt đầu mất đi thị giác. Một mắt của cô bắt đầu bị mờ. Bác sĩ nói rằng đó là một căn bệnh thuộc về thần kinh. Sau khi bị chẩn đoán nhầm rằng bị bệnh đa xơ cứng, 4 năm sau cô được chẩn đoán chính xác rằng mình bị chứng neuromyelitis optica (viêm tủy - thị thần kinh). Đó là một tình trạng tự miễn dịch tác động chính tới hệ thần kinh. Dây thần kinh thị giác của cô bị viêm nhiều lần và trong một thời gian dài. Cuối cùng chúng teo đi và cô đã mất đi thị lực của mình.





Đó là một khoảng thời gian đầy khó khăn trong đời Christine Hà. Cô phải nghỉ việc, dành thời gian để phục hồi. Cô tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng rất nhiều. Trong giai đoạn đó cô đã không thể di chuyển được, không thể cầm được một ly nước, không thể đánh răng, không thể ngồi thẳng đứng và cũng không thể nhìn thấy gì. Ngoài những cuộc viếng thăm từ gia đình và bạn bè, thứ duy nhất giúp cô vượt qua giai đoạn đó là nghe audiobook (sách nói).

"Dần dà, tôi trở thành một người say mê đọc sách. Tôi có một trí tưởng tượng phong phú. Tôi đã có những người bạn tưởng tượng. Tôi thích đắm mình trong thế giới văn chương. Việc đọc lại sách trong suốt thời gian này đã giúp tôi thoát khỏi thực tại. Khi tôi khỏi căn bệnh viêm tủy sống, mặc dù tôi không lấy lại được thị lực, tôi quyết định học cách đọc chữ Braille (chữ nổi cho người khiếm thị), học cách định hướng và di chuyển, cũng như cách sử dụng cây gậy trắng (gậy giúp người mù di chuyển). Tôi đã học cách tìm đường xuyên qua hệ thống giao thông công cộng của Houston, một điều không hề dễ dàng gì và tôi quyết định trở lại trường đại học để lấy bằng thạc sĩ ngành sáng tác văn học", cô kể lại.

Trong năm học cuối, thay vì bảo vệ luận án, Christine Hà quyết định đi thử vai cho cuộc thi MasterChef. Cô không nghĩ là mình sẽ chiến thắng mà chỉ muốn đi thi để trải nghiệm vì nghĩ rằng sẽ học được điều gì đó về nấu ăn. Nhưng cô đã làm nên chiến thắng. Kể từ đó, Christine Hà đã có thể viết một cuốn sách nấu ăn, nằm trong danh sách bán chạy nhất của The New York Times. Cô đã đi các nước để giúp đỡ phong trào trao quyền cho phụ nữ, đào tạo kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ, giúp đỡ những người tàn tật và khiếm thị. Christine Hà cũng đã mở 2 nhà hàng...

Nhìn lại câu chuyện cuộc đời mình, Christine Hà cho rằng chúng ta đều phải đối mặt với những khó khăn trong đời sống, có thể là vật chất như mắc phải một căn bệnh mãn tính hay tàn tật. Hoặc có thể sẽ gặp những khó khăn về tinh thần như bị trầm cảm hay rối loạn học tập, hoặc cũng có thể là thử thách liên quan đến tình cảm. Tất cả chúng ta đều phải đối diện với thử thách, rõ nhất là trong 2 năm vừa qua, chúng ta đều phải thích nghi và vượt qua.

"Chúng ta đều xử lý khó khăn trong cuộc sống bằng một hay nhiều cách. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh rằng cách thức xử lý khó khăn chưa quan trọng, thứ quan trọng hơn là bạn dám chơi trò chơi đối diện với khó khăn. Tôi ở đây để nói rằng không quan trọng bạn dùng cách thức nào, điều quan trọng là bạn có thể đối diện với khó khăn để vượt qua nó. Các bạn đang ngồi tại đây nghĩa là các bạn đã hoàn thành, đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống", Christine Hà chia sẻ.

Scott D. Pulsipher, Hiệu trưởng WGU, đánh giá:

Christine Hà là thí sinh khiếm thị đầu tiên tại Mùa 3, người chiến thắng trong cuộc thi MasterChef trên truyền hình cùng với Gordon Ramsay. Trong cuộc thi đó, cô đã đánh bại hơn 30.000 đầu bếp tại gia trên toàn quốc để giành lấy danh hiệu MasterChef và một hợp đồng viết sách dạy nấu ăn.

Christine có bằng thạc sĩ ngành sáng tác văn học tại ĐH Houston, nơi mà cô đã làm biên tập viên mảng tiểu thuyết cho tạp chí Gulf Coast Literary Journal. Ngoài ra, cô còn có một bằng thạc sĩ ngành kinh tế của ĐH Texas tại Austin.

Cô đang viết cuốn tự truyện của mình và cuốn sách dạy nấu ăn thứ hai. Recipes from My Home Kitchen: Asian and American Comfort Food, cuốn sách nấu ăn đầu tiên của Christine Hà là quyển bán chạy nhất theo bình chọn của tờ The New York Times gần đây.

Christine cũng đóng vai trò là một người nói chuyện về ẩm thực cho các đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài trong một chương trình ngoại giao văn hóa tại Jordan, Serbia, Bosnia và Herzegovina, và Croatia.

Christine Hà cũng là đồng dẫn chương trình tại chương trình ẩm thực trên truyền hình Canada - Four Senses - và cũng là một giám khảo tại chương trình MasterChef Vietnam. Năm 2014, Christine nhận giải thưởng Helen Keller Personal Achievement Award từ Quỹ Người Mù Mỹ. Nhà hàng đầu tiên của Christine tại Houston, The Blind Goat đã lọt vào vòng bán kết cho nhà hàng mới tốt nhất ở Mỹ năm 2019 bởi tổ chức The James Beard Foundation.